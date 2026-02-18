Kylian Mbappé: A 25-ös játékos ötször is lemajmozta Vinícius Juniort

Vinícius Junior 50. percben szerzett találata volt a mérkőzés egyetlen gólja. Később a brazil jelezte Francois Letexier játékvezetőnek, hogy rasszista inzultus érte a Benfica argentin szélsőjétől, Gianluca Prestiannitól, így a francia bíró tíz percre megszakította a meccset, utána azonban folytatódott a játék.

Kylian Mbappé is kiállt csapattársa, Vinícius Junior mellett, szerinte Prestianninak soha többé nem lenne szabad a Bajnokok Ligájában futballoznia.

„Példát kell mutatnunk a gyerekeknek. Ez a Bajnokok Ligája, az a sorozat, amelyről kisgyerekként álmodtam, amit mindig néztem a szüleimmel. Vannak dolgok, amiket nem fogadhatunk el, mivel az egész világ minket néz. Nem szabad általánosítani, mert az problémát jelent, amikor ehhez hasonló dolgok történnek. De amikor valaki így viselkedik, arról beszélnünk kell. Ha kifütyülnek minket, az benne van, semmi bajom a szurkolókkal, a klubbal vagy az edzőjükkel, aki amúgy a világ egyik legjobbja. Azt azonban nem fogadhatjuk el, hogy egy ilyen játékos a Bajnokok Ligájában játsszon. Meglátjuk, mi történik, hagyjuk, hogy az UEFA meghozza a döntést. Mert ez egy komoly eset. A 25-ös játékos ötször majmozta le Viníciust. Ezt a viselkedést nem fogadhatjuk el.”

Mbappé hozzátette, hogy Prestianni nem kért bocsánatot Viníciustól.

„Én sem vagyok tökéletes, van, amit rosszul csinálok, de ezt nem hagyom. Hogy juthatott egyáltalán eszébe, hogy ilyet mondjon? Gondoltunk arra, hogy nem folytatjuk a mérkőzést, ezért is hagytuk el a pályát. Végül visszatértünk, a meccsre koncentráltunk, így nyertünk is.”

A francia támadó megerősítette, hogy lerasszistázta Prestiannit a meccs után.

„Ezt mondtam neki, mert ezt is gondolom. Nézzétek meg az arcát, mert az nem hazudik! Okos volt, eltakarta az arcát a mezével, hogy ne lássuk, mit mond, de az arca nem hazudik.”

José Mourinho, a Benfica vezetőedzője nem akart állást foglalni a Vinícius–Prestianni vitában.

„Pártatlan akarok lenni, ezért nem beszélek erről. Azt mondtam Viníciusnak, hogy amikor egy ilyen gólt szerzel, csak megünnepled és sétálsz vissza. Amikor a rasszizmusról vitatkozott, azt mondtam neki, hogy a klub legnagyobb játékosa, vagyis Eusebio fekete. A klubunkról a legutolsó, ami elmondható, hogy rasszista lenne. Vinícius és Prestianni teljesen különböző dolgokat mondtak nekem. De valami nincs rendben, mert ahol Vinícius játszik, ott mindig történik valami” – mondta a portugál szakember, aki a kiállításáról azt mondta, hogy ő csak az igazságot mondta el, ám a játékvezető ezt nem akarta meghallgatni.

Álvaro Arbeloa, a Real Madrid mestere szerint küzdeni kell az ilyen megnyilvánulások ellen.

„A Benfica játékosait kell megkérdezni a történtekről. Azt hiszem, mindenki látta, mi történt. Küzdenünk kell az ilyen megnyilvánulások ellen, mert ha nem tiszteljük egymást, az probléma.”

Vinícius Junior az Instagramon adott ki közleményt a történtekről.

„A rasszisták mindenekelőtt gyávák. A szájukba veszik a mezüket, hogy megmutassák, mennyire gyengék. De olyanok védelme alatt állnak, akiknek elvileg kötelességük megbüntetni őket. Ami ma történt, az nem újdonság az életemben, és a csapatoméban sem. Sárga lapot kaptam a gólom megünnepléséért, nem értem, hogy miért. Csak egy rosszul végrehajtott protokoll volt, aminek semmi hátsó gondolata nem volt. Nem szeretek ilyenkor szerepelni, mert egy ilyen nagy győzelem után a Real Madridról kellene mindennek szólnia, de nem tehetek mást.”

Prestianni is megszólalt a találkozó után.

„Szeretném tisztázni, hogy soha nem mondtam rasszista dolgokat Vinícius Juniornak, aki sajnos félreértette azt, amit hallott. Soha senkivel nem voltam rasszista, és sajnálom, hogy fenyegetéseket kaptam a Real Madrid játékosaitól.”

BAJNOKOK LIGÁJA

A NYOLCADDÖNTŐBE JUTÁSÉRT, ELSŐ MÉRKŐZÉS

BENFICA (portugál)–REAL MADRID (spanyol) 0–1 (0–0)

Lisszabon, Estádio da Luz. Vezette: Letexier (francia)

BENFICA: Trubin – Dedic, T. Araújo, Otamendi, Dahl – Schejderup (Szudakov, 74.), Aursnes (S. L. Cabral, 80.), Barreiro – Prestianni (Lukébakio, 81.) – Rafa Silva (Ríos, 74.), Pavlidisz. Vezetőedző: José Mourinho

REAL MADRID: Courtois – Alexander-Arnold, Rüdiger, Huijsen, Carreras (Carvajal, 90+9.) – Valverde, Tchouaméni, Camavinga (Pitarch, 90+4.) – Arda Güler (Brahim Díaz, 86.), K. Mbappé, Vinícius Júnior. Vezetőedző: Álvaro Arbeloa

Gólszerző: Vinícius Júnior (50.)

Kiállítva: Mourinho (85.)