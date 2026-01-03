Nemzeti Sportrádió

A Villarreal három gólt és három pontot szerzett a meglepetésújonc otthonában

2026.01.03. 20:48
A Villarreal idegenben verte meg az Elchét (Fotó: Getty Images)
Elche Villarreal La Liga
A La Liga 18. fordulójának szombati játéknapján az Elche 3–1-re kikapott hazai pályán a Villarrealtól.

 

Az Elche a La Liga-idény talán legkellemesebb meglepetése, hiszen újoncként úgy futballozik, mint egy stabil középcsapat, vagy szebb napjain, mint egy európai kupainduló. Hazai pályán különösen fantasztikus mérleggel rendelkezett a meccs előtt, de pontosan tudta, a Villarreal révén nem vár rá könnyű ellenfél, hiszen a vendégek ebben az évadban csak a három nagytól, a Barcelonától, a Real Madridtól és az Atlético Madridtól kaptak ki.

Nos, a Villarreal gyorsan jelezte, mire számíthat az Elche, hiszen az első negyedórára már 2–0-ra vezetett. Az újonc a 30. percben szépített, de az egyenlítés nem jött össze, a vendégek pedig a 83. percben végleg eldöntötték a találkozó sorsát, 3–1-re nyertek, s feljöttek a tabella harmadik helyére.

SPANYOL LA LIGA
18. FORDULÓ
Elche–Villarreal 1–3 (M. Neto 30., ill. Moleiro 7., Mikautadze 13., Pedraza 83.)
Celta Vigo–Valencia 4–1 (Borja Iglesias 33., 59. – az elsőt 11-esből, El-Abdellaui 83., H. Álvarez 90+5., ill. Pepelu 70.)
Osasuna–Athletic Bilbao 1–1 (R. García 34., ill. Guruzeta 71.)
KÉSŐBB
21.00: Espanyol–Barcelona (Tv: Spíler2)

VASÁRNAP JÁTSSZÁK
14.00: Sevilla–Levante (Tv: Spíler2)
16.15: Real Madrid–Betis (Tv: Spíler2)
18.30: Alavés–Oviedo
18.30: Mallorca–Girona (Tv: Spíler2)
21.00: Real Sociedad–Atlético Madrid (Tv: Spíler2)
PÉNTEKEN JÁTSSZÁK
Rayo Vallecano–Getafe 1–1 (De Frutos 45+1., ill. Arambarri 90+1.)

   
1. Barcelona18151251–20+3146
2. Real Madrid18133236–16+2042
3. Villarreal17122334–16+1838
4. Atlético Madrid18114333–16+1737
5. Espanyol1693420–16+430
6. Celta Vigo1868424–20+426
7. Betis1667325–19+625
8. Athletic Bilbao1873816–23–724
9. Elche1857624–23+122
10. Getafe1763814–19–521
11. Sevilla1762924–26–220
12. Osasuna1854918–21–319
13. Rayo Vallecano1847714–21–719
14. Mallorca1746719–24–518
15. Alaves1753914–20–618
16. Real Sociedad1745821–25–417
17. Valencia1837817–30–1316
18. Girona1736815–33–1815
19. Oviedo1725107–26–1911
20. Levante16241017–29–1210
AZ ÁLLÁS

 

