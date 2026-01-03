A Villarreal három gólt és három pontot szerzett a meglepetésújonc otthonában
Az Elche a La Liga-idény talán legkellemesebb meglepetése, hiszen újoncként úgy futballozik, mint egy stabil középcsapat, vagy szebb napjain, mint egy európai kupainduló. Hazai pályán különösen fantasztikus mérleggel rendelkezett a meccs előtt, de pontosan tudta, a Villarreal révén nem vár rá könnyű ellenfél, hiszen a vendégek ebben az évadban csak a három nagytól, a Barcelonától, a Real Madridtól és az Atlético Madridtól kaptak ki.
Nos, a Villarreal gyorsan jelezte, mire számíthat az Elche, hiszen az első negyedórára már 2–0-ra vezetett. Az újonc a 30. percben szépített, de az egyenlítés nem jött össze, a vendégek pedig a 83. percben végleg eldöntötték a találkozó sorsát, 3–1-re nyertek, s feljöttek a tabella harmadik helyére.
SPANYOL LA LIGA
18. FORDULÓ
Elche–Villarreal 1–3 (M. Neto 30., ill. Moleiro 7., Mikautadze 13., Pedraza 83.)
Celta Vigo–Valencia 4–1 (Borja Iglesias 33., 59. – az elsőt 11-esből, El-Abdellaui 83., H. Álvarez 90+5., ill. Pepelu 70.)
Osasuna–Athletic Bilbao 1–1 (R. García 34., ill. Guruzeta 71.)
KÉSŐBB
21.00: Espanyol–Barcelona (Tv: Spíler2)
VASÁRNAP JÁTSSZÁK
14.00: Sevilla–Levante (Tv: Spíler2)
16.15: Real Madrid–Betis (Tv: Spíler2)
18.30: Alavés–Oviedo
18.30: Mallorca–Girona (Tv: Spíler2)
21.00: Real Sociedad–Atlético Madrid (Tv: Spíler2)
PÉNTEKEN JÁTSSZÁK
Rayo Vallecano–Getafe 1–1 (De Frutos 45+1., ill. Arambarri 90+1.)
|1. Barcelona
|18
|15
|1
|2
|51–20
|+31
|46
|2. Real Madrid
|18
|13
|3
|2
|36–16
|+20
|42
|3. Villarreal
|17
|12
|2
|3
|34–16
|+18
|38
|4. Atlético Madrid
|18
|11
|4
|3
|33–16
|+17
|37
|5. Espanyol
|16
|9
|3
|4
|20–16
|+4
|30
|6. Celta Vigo
|18
|6
|8
|4
|24–20
|+4
|26
|7. Betis
|16
|6
|7
|3
|25–19
|+6
|25
|8. Athletic Bilbao
|18
|7
|3
|8
|16–23
|–7
|24
|9. Elche
|18
|5
|7
|6
|24–23
|+1
|22
|10. Getafe
|17
|6
|3
|8
|14–19
|–5
|21
|11. Sevilla
|17
|6
|2
|9
|24–26
|–2
|20
|12. Osasuna
|18
|5
|4
|9
|18–21
|–3
|19
|13. Rayo Vallecano
|18
|4
|7
|7
|14–21
|–7
|19
|14. Mallorca
|17
|4
|6
|7
|19–24
|–5
|18
|15. Alaves
|17
|5
|3
|9
|14–20
|–6
|18
|16. Real Sociedad
|17
|4
|5
|8
|21–25
|–4
|17
|17. Valencia
|18
|3
|7
|8
|17–30
|–13
|16
|18. Girona
|17
|3
|6
|8
|15–33
|–18
|15
|19. Oviedo
|17
|2
|5
|10
|7–26
|–19
|11
|20. Levante
|16
|2
|4
|10
|17–29
|–12
|10