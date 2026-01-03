A Villarreal három gólt és három pontot szerzett a meglepetésújonc otthonában

Az Elche a La Liga-idény talán legkellemesebb meglepetése, hiszen újoncként úgy futballozik, mint egy stabil középcsapat, vagy szebb napjain, mint egy európai kupainduló. Hazai pályán különösen fantasztikus mérleggel rendelkezett a meccs előtt, de pontosan tudta, a Villarreal révén nem vár rá könnyű ellenfél, hiszen a vendégek ebben az évadban csak a három nagytól, a Barcelonától, a Real Madridtól és az Atlético Madridtól kaptak ki.

Nos, a Villarreal gyorsan jelezte, mire számíthat az Elche, hiszen az első negyedórára már 2–0-ra vezetett. Az újonc a 30. percben szépített, de az egyenlítés nem jött össze, a vendégek pedig a 83. percben végleg eldöntötték a találkozó sorsát, 3–1-re nyertek, s feljöttek a tabella harmadik helyére.

SPANYOL LA LIGA

18. FORDULÓ

Elche–Villarreal 1–3 (M. Neto 30., ill. Moleiro 7., Mikautadze 13., Pedraza 83.)

Celta Vigo–Valencia 4–1 (Borja Iglesias 33., 59. – az elsőt 11-esből, El-Abdellaui 83., H. Álvarez 90+5., ill. Pepelu 70.)

Osasuna–Athletic Bilbao 1–1 (R. García 34., ill. Guruzeta 71.)

KÉSŐBB

21.00: Espanyol–Barcelona (Tv: Spíler2)

VASÁRNAP JÁTSSZÁK

14.00: Sevilla–Levante (Tv: Spíler2)

16.15: Real Madrid–Betis (Tv: Spíler2)

18.30: Alavés–Oviedo

18.30: Mallorca–Girona (Tv: Spíler2)

21.00: Real Sociedad–Atlético Madrid (Tv: Spíler2)

PÉNTEKEN JÁTSSZÁK

Rayo Vallecano–Getafe 1–1 (De Frutos 45+1., ill. Arambarri 90+1.)