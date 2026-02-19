Vadas József győzelemre készült a jeges pályán – össze is jött neki

Aranyérmet nyert a Garmin WTF COLD öt kilométeres aszfaltos távján: nagy csatában szerezte meg az első helyet?

Érdekes, de a verseny hetében szinte minden nap elképzeltem, ahogy célba érek, vagyis készültem arra, hogy megnyerem a verseny – mondta a Csupasportnak Vadas József. – Az volt a célom, hogy már az elejétől kezdve koncentráltan fussak, és ha lehetőség adódik rá, rajt-cél győzelmet arassak. Sokat edzettem a télen, szóval a körülmények nem értek váratlanul. Végül nem alakult ki külön csata, az elejétől elöl futottam, de a jeges-csúszós talajon végig valóban koncentrálnom kellett arra, hogy ne legyen semmi gond. Ilyen körülmények között, ilyen rövid távon egyetlen rossz lépés is sokba kerülhetett volna.

Huszonnyolc másodperccel előzte meg a második helyezettet, azaz nem volt nagy a különbség a befutóban...

A huszonnyolc másodperc nem tűnik ugyan soknak, de a verseny dinamikája alapján nem éreztem, hogy elrontom a végét. Ilyen rövid távon a huszonnyolc másodperc nagyjából száz-százötven méter előnyt jelentett. Viszont tény, hogy végig koncentrálni kellett a jeges talaj miatt, és azért fel kellett futni a kilátóba is, úgyhogy nem volt egyszerű tartani a majd félperces előnyt.

Mi jelentette a legnagyobb kihívás?

A mentális teher. Az, hogy erősítsem magamban, de ne higgyem el gyorsan, hogy meg is lesz a győzelem. A jeges pályán pillanatnyi kihagyás eséshez vezethetett volna és akkor könnyen ugrott volna az aranyérem.

Az új esztendő sikeresen kezdődött – ilyen jó volt a 2025-ös futóidénye is?

A tavalyi esztendő első fele nagyszerűen sikerült, nagyon jó formában voltam. A nyár viszont megtört, az a nagy meleg nem esett jól a testemnek, lelassított, kizökkentett. Meg kellett tanulnom, hogy vissza kell vennem a tempóból. El kellett fogadnom, nem mehet mindig úgy a futás, ahogyan én szeretném. Aztán ősztől újra élveztem futást és az edzéseket is, teljesítettem több terepultrát is, részt vettem a Salomon Golden Ticket eseményein, és egyéb családias hangulatú versenyeken. A legjobb, legérdekesebb mindig a kihívásokig vezető út. Az edzéseket is ugyanúgy élveztem, mint a versenyeket.

Milyen célokat tűzött ki maga elé?

A fókusz továbbra is a terep- és ultrafutáson lesz, az erdőben érzem igazán jól magam. Persze, azért lesznek aszfaltos versenyeim is, a célom az, hogy sérülésmentesen hozzam le ezt az évet is, és tovább fejlődjek. Még nem végleges a versenynaptáram, ez nagyban függ az ápolói munkámtól, de több hazai és külföldi esemény szerepel a terveim között, mint például a Mátrabérc Trail vagy az Ultra-Trail Hungary Szentlászló távja.

Képek: Runaway/Garmin WTF COLD

