Az első 100-szorosok, 5. rész, Fernando Couto: versenyfutás Luís Figóval

A portugál futball két legnagyobb legendája közül Eusébio 64-szer volt válogatott, a még mindig aktív Cristiano Ronaldo pedig 226-nál tart. Nyilván nem arról van szó, hogy utóbbi ennyivel jobb labdarúgó lenne a Benfica ikonjánál, inkább arra világít rá, hogy manapság mennyivel több válogatott mérkőzést rendeznek, mint például a hatvanas években. Fokozatosan nőtt az évtizedek során a nemzetek közötti találkozók száma, így nem csoda, hogy a legtöbb országban az ezredforduló táján lett meg az első 100-szoros válogatott játékos. Így volt Portugáliában is: Fernando Couto, a Portóból induló, aztán a Parmában és a Barcelonában is szereplő, akkor a Lazióban légióskodó belső védő ért el először a mérföldkőhöz 2003-ban.

Sorozatunk harmadik részében a franciák elsőjéről, Didier Deschamps-ról írtunk, aki 2000-ben, az Európa-bajnokság Portugália elleni elődöntőjében ért el a 100-hoz. Azon a meccsen pályán volt az ellenfél soraiban Fernando Couto is, akinek az még csak a 68. fellépése volt címeres mezben. Nagy volt a versenyfutás egyébként a portugáloknál: hárman is „pályáztak” arra, hogy elsőként érjenek el a 100-hoz. Egy ideig a portói kapus, Vítor Baía tűnt befutónak, ám ő a 80. mérkőzése után, 2002 szeptemberében némiképp váratlanul visszavonult a válogatottságtól, mindössze 32 évesen (a klubjában még öt évig védett). Couto ekkor már előtte járt, 87-nél tartott, Luís Figo pedig 86-nál. Kettőjük között alakult ki végül a rivalizálás. A 25.-hez négy hónappal ért el hamarabb Couto, mint Figo (akivel a Barcelonában csapattársak voltak 1996 és 1998 között), az 50.-hez öt hónappal, a 75.-hez szintén öttel. És 97-edszer volt válogatott Figo aznap, amikor Couto eljutott a 100.-hoz…

Megnyerő külső, kőkemény védőjátékos (Fotó: Imago Images)

Éppen Fernando Couto 100. válogatott mérkőzésén szerepelt először a portugál nemzeti színekben Ricardo Carvalho, az albánok ellen a szünetben küldte őt pályára Luiz Felipe Scolari szövetségi kapitány Jorge Andrade helyére. A Porto belső védője friss UEFA-kupa-győztes volt, a következő évben pedig Bajnokok Ligáját nyert a José Mourinho vezette portóiakkal, aztán az edzővel tartott a Chelsea-hez, majd a Real Madridhoz. A sors fintoraként ő szorította ki a 2004-es, hazai rendezésű Eb-n a csapatból Fernando Coutót, és végül maga is majdnem elérte a 100-at, 89-szeres válogatottként köszönt el a nemzeti csapattól 2016-ban – Európa-bajnokként. Bemutatkozott Ricardo Carvalho

Ez egy barátságos mérkőzés volt 2003. október 10-én Albánia ellen. A körítés nem volt éppen az ünnephez méltó, mert bár a meccs Lisszabonban volt, nem a Benfica vagy a Sporting hatalmas stadionjában, hanem a Belenenses 19 ezres létesítményében, amelyben mindössze ötezren voltak kíváncsiak a hazai rendezésű Eb-re készülő portugál csapatra. Viszont legalább gólzáport hozott a meccs, nyolc találattal. Figo már a 8. percben szép szóló után bevágta a labdát a léc alá. De a szünetre az albánok mehettek előnnyel, mert két gyors kontrából szerzett góllal fordítottak, a másodikat Igli Tare szerezte, aki később Couto akkori csapatának, a Laziónak lett a sportigazgatója. De a szünet után a portugálok már nem kegyelmeztek a vendégeknek, az 51. és a 65. közötti tizennégy percben szereztek négy remekbe szabott gólt Simao Sabrosa, Rui Costa, Pauleta és Miguel révén, a végeredmény pedig 5–3 lett.

A portugál szövetség a régi időket idéző sapkát (boné) adott az ünnepeltnek, amilyen anno a sportág hőskorában járt a válogatott játékosoknak nálunk is, továbbá emlékérmet (medalha comemorativa) is kapott Fernando Couto, aki így nyilatkozott: „Rendkívül szívet melengető megtiszteltetésben volt részem, elismerése a karrieremnek, fantasztikus volt ez a nap.”

A portugál lapok közül az A Bola „Senhor 100”-nak (Száz úr) nevezte cikkében a jubiláns játékost, a Maisfutebol pedig összeállítást készített az 50 legjobb csatárról, akik ellen meccselt a válogatottban Fernando Couto, kiemelve, hogy közülük például Ronaldo (a brazil), Emilio Butragueno, Raúl, Marco van Basten, Dennis Bergkamp, Ruud van Nistelrooy, Roy Makaay, David Treze­guet, Davor Suker, Gianluca Vialli, Michael Owen, Jürgen Klinsmann, Oliver Bierhoff, Robbie Keane vagy Szerhij Rebrov sem tudott gólt szerezni a Couto vezérelte védelem ellen.

Miután százszoros válogatott lett, a 2004-es hazai Eb-n kevés lehetőséget kapott (Fotó: Getty Images)

Az FC Porto elnöke, Pinto da Costa nem tudott ott lenni az Albánia elleni mérkőzésen, de José Mario, a klub és a válogatott korábbi fizioterapeutája révén ajándékot küldött Coutónak, akiről így nyilatkozott: „Nagyon boldog vagyok, mivel Fernando egy közülünk, ő a Porto-család tagja, akivel azután is szoros kapcsolatban maradtunk, hogy elhagyta a klubot. Amellett, hogy kiváló játékos, ahogy mondani szokás, igazi gyöngyszem. Néha ugyan nagyon temperamentumos és túl messzire megy, de ezt túlzott lelkesedésének és a mez iránti elkötelezett szenvedélyének tudom be.”

Megszólalt a Portóban és a válogatottban is a közvetlenül mellette, a védelem belsejében játszó Jorge Costa is (aki tavaly augusztusban, 53 évesen elhunyt): „Amikor nehéz helyzetbe került a csapat, mindig bizonyította, hogy legalább olyan jó, mint a többiek vagy akár jobb is náluk. Lényegében együtt nőttünk fel. Amellett, hogy kiváló játékos, fantasztikus ember is. Szobatársak voltunk, közeli barátok vagyunk, a családtagjaink jól ismerik egymást, ezért nagy öröm nekem is, hogy elérte a száz válogatottságot. Ezt elsősorban a munkamoráljának köszönheti. Mindig jól éreztem magam mellette játszva, és tudom, hogy ő is jól érezte magát mellettem.”

Manapság is gyakori vendége FIFA- és UEFA-eseményeknek, sorsolásoknak (Fotó: Imago Images)

2003. október 11. Portugália–Albánia 5–3 (1–2)

Lisszabon, Restelo Stadion, 5000 néző, vezette: Pascal Garibian (francia)

Portugália: Ricardo – P. Ferreira (Miguel, 61.), F. Couto, J. Andrade (R. Carvalho, a szünetben), Rui Jorge (N. Valente, 61.) – T. Mendes (H. Viana, a szünetben), Costinha (Beto, 73.) – C. Ronaldo (S. Sabrosa, a szünetben), Rui Costa (Frechaut, 65.), Figo (Boa Morte, 67.) – Pauleta

Albánia: Strakosha (Billa, 64.) – Beqiri, Hasi, Cipi, Aliaj – Duro (Mukaj, 83.), Skela, Cana, Murati (Haxhi, 67.) – Rraklli (Bushi, 73.), Tare (Dragusha, 86.)

Gól: Figo (8.), S. Sabrosa (51.), Rui Costa (57.), Pauleta (59.), Miguel (65.), ill. Aliaj (13., 59.), Tare (43.) Fernando Couto 100. válogatott mérkőzése

„Őszintén szólva nem lep meg, hogy Fernando elérte a századik válogatottságát – ezt már a szintén Porto-legenda Joao Domingos Pinto mondta, aki maga is 70 válogatottságig jutott. – Őszintén szólva nem emlékszem Fernando Couto első meccsére a portugál válogatottban, de jól emlékszem arra, amikor először hívták fel a Porto nagycsapatához. Miattam történt. Franciaországban voltunk, megsérültem, és Artur Jorge úgy döntött, hogy behívja. Aggódott, de azt mondtam neki, nyugodjon meg, meg fogja oldani a fiú. És meg is oldotta.”

A portugál szövetségtől a jeles alkalomra kapott emlékérem

A portugálok akkori szövetségi kapitánya, a brazil Luiz Felipe Scolari (aki 2002-ben világbajnoki címre vezette Brazíliát) így fogalmazott: „Fernando igazi harcos, aki mindig a maximumot hozza, és nagyon megérdemli ezt a mérföldkövet. Nagy szerepet játszott az Európa-bajnokságra való felkészülésünkben is, a tornán is számítok rá.” Jó fél évvel később Portugália ugyebár házigazdája volt az Eb-nek, és eleinte úgy tűnt, Scolari nem a levegőbe beszélt, Fernando Coutót nevezte ki csapatkapitánynak, miközben az aranylabdás Luís Figo is ott volt a keretben. Ám a nyitó meccsen a görögöktől elszenvedett sokkoló, 2–1-es vereség után kitette a csapatból, majd utána csak a spanyolok elleni csoportmeccsen (1–0) adott neki csereként hat percet, s a hollandok ellen 2–1-re megnyert elődöntő végén hármat. A görögök elleni 1–0-ra elveszített döntőben egy percet sem játszott, így a hollandokkal szembeni elődöntő volt az utolsó meccse a válogatottban, amelytől így vélhetően keserű szájízzel búcsúzott.