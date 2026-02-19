Nemzeti Sportrádió

Kós két „pályacsúcsot” úszott 100 yard háton az egyetemi konferencia döntőben

2026.02.19. 15:24
Kós Hubert több számban is úszik (Fotó: Getty Images)
Címkék
úszás egyetemi bajnokság Kós Hubert
Kós Hubert az előfutamban és a döntőben is „pályacsúccsal” diadalmaskodott 100 yard háton az amerikai egyetemi konferencia döntőben.

A 200 méter háton olimpiai bajnok magyar klasszis a viadal eredményközlője szerint a délelőtti programban 43.87 másodperccel volt a legjobb a Tennessee állambeli Knoxville-ben zajló eseményen – ezzel Nick Thoman 2013-as rekordját (44.07) adta át a múltnak –, majd a fináléban további egy századot javítva győzött.

A 22 éves Kós a szombatig tartó viadalon még több számban is medencébe ugrik.

 

