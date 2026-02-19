Kim Minseok 1500 méteren gyorskorcsolyázik a téli olimpián – csütörtöki infoközpont
A NAP KIEMELT ESEMÉNYEI
Nem tudni, játszhat-e még Crosby az olimpián
Péntekre halasztották a szabadstílusú sízők versenyeit
A MAGYAROK PROGRAMJA
A TELJES NAPI PROGRAM
CURLING
Férfiselejtező
9.05
Svédország–Csehország
Olaszország–Svájc (Tv: Eurosport1)
Kína–Németország
Norvégia–Kanada
19.05: férfi elődöntő
Női selejtező
14.05
Svájc–Egyesült Államok
Kanada–Dél-Korea
Japán–Kína
Nagy-Britannia–Olaszország
ÉSZAKI ÖSSZETETT
10.00: csapat nagysánc (Tv: Eurosport2, M4 Sport)
14.00: 2x7.5 km-es sífutás (Tv: Eurosport1, M4 Sport)
GYORSKORCSOLYA
16.30: férfi 1500 m (Kim Minseok) (Tv: Eurosport1, M4 Sport)
JÉGKORONG
Női torna
Bronzmérkőzés
14.40: Svájc–Svédország (Tv: Eurosport1, M4 Sport+)
Döntő
19.10: Egyesült Államok–Kanada (Tv: Eurosport2, M4 Sport+)
MŰKORCSOLYA
19.00: női kűr (Tv: Eurosport1, M4 Sport; M4 Sport+, 22.15)
SÍTRIATLON
9.50: női és férfi sprint selejtező (Tv: Eurosport1, M4 Sport+)
12.55: elődöntő (Tv: Eurosport1, M4 Sport+)
13.55: döntő
SZABADSTÍLUSÚ SÍ
10.30: férfi félcső selejtező (Tv: Eurosport1, 11.00) – elhalasztva
19.30: női félcső selejtező