Kim Minseok 1500 méteren gyorskorcsolyázik a téli olimpián – csütörtöki infoközpont

R. P.R. P.
2026.02.19. 09:33
null
Kim Minseok (Fotó: Szabó Miklós)
Csütörtökön hat számban avatnak olimpiai bajnokot a milánói-cortinai téli olimpián. A mieink egy döntőben érdekeltek, Kim Minseok gyorskorcsolya 1500 méteren szerepel, és itt akár a pontszerzés sem elképzelhetetlen. Jön a női hokitorna döntője, és bemutatkozik a sítrialon is. Kövesse velünk a fejleményeket élő cikkünk segítségével.

A NAP KIEMELT ESEMÉNYEI

Nem tudni, játszhat-e még Crosby az olimpián

Péntekre halasztották a szabadstílusú sízők versenyeit

A MAGYAROK PROGRAMJA

GYORSKORCSOLYA 
16.30: férfi 1500 m (Kim Minseok) (Tv: Eurosport1, M4 Sport)

A NAP DÖNTŐI, ARANYÉRMESEI

ÉSZAKI ÖSSZETETT
Csapatsprint
10.00: csapat nagysánc (Tv: Eurosport2, M4 Sport)
14.00: 2x7.5 km-es sífutás (Tv: Eurosport1, M4 Sport)

GYORSKORCSOLYA 
JÉGKORONG 
Női torna
Döntő
19.10: Egyesült Államok–Kanada (Tv: Eurosport2, M4 Sport+)

MŰKORCSOLYA 
19.00: női kűr (Tv: Eurosport1, M4 Sport; M4 Sport+, 22.15)

SÍTRIATLON
Női és férfi sprint
13.55: női döntő
14.15: férfi döntő

A TELJES NAPI PROGRAM

CURLING
Férfiselejtező
9.05 
Svédország–Csehország
Olaszország–Svájc (Tv: Eurosport1)
Kína–Németország
Norvégia–Kanada
19.05: férfi elődöntő
Női selejtező
14.05
Svájc–Egyesült Államok
Kanada–Dél-Korea
Japán–Kína
Nagy-Britannia–Olaszország

ÉSZAKI ÖSSZETETT
GYORSKORCSOLYA 
JÉGKORONG 
Női torna
Bronzmérkőzés
14.40: Svájc–Svédország (Tv: Eurosport1, M4 Sport+)
Döntő
MŰKORCSOLYA 
SÍTRIATLON
9.50: női és férfi sprint selejtező (Tv: Eurosport1, M4 Sport+)
12.55: elődöntő (Tv: Eurosport1, M4 Sport+)
13.55: döntő

SZABADSTÍLUSÚ SÍ
10.30: férfi félcső selejtező (Tv: Eurosport1, 11.00) – elhalasztva
19.30: női félcső selejtező

 

