Egygólos Villarreal-győzelem a bepótolt tartományi derbin a La Ligában
A spanyol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (La Liga) 16. fordulójából bepótolt mérkőzésén a Villarreal idegenben 1–0-ra legyőzte a Levantét szerda este.
A két tartományi vetélytárs egymás elleni mérkőzését eredetileg december 14-én kellett volna lejátszani, az akkori heves esőzések miatt azonban végül elhalasztották az összecsapást.
A bepótolt mérkőzést egyetlen gól döntötte el: az 57. percben a grúz válogatott Georges Mikautadze vette be a Levante kapuját, és ezzel ki is alakította az 1–0-s végeredményt.
SPANYOL LA LIGA
16. FORDULÓ
Levante–Villarreal 0–1 (Mikautadze 57.)
|1. Real Madrid
|24
|19
|3
|2
|53–19
|+34
|60
|2. Barcelona
|24
|19
|1
|4
|64–25
|+39
|58
|3. Villarreal
|24
|15
|3
|6
|45–26
|+19
|48
|4. Atlético Madrid
|24
|13
|6
|5
|38–21
|+17
|45
|5. Betis
|24
|11
|8
|5
|39–29
|+10
|41
|6. Espanyol
|24
|10
|5
|9
|29–33
|–4
|35
|7. Celta Vigo
|24
|8
|10
|6
|32–27
|+5
|34
|8. Real Sociedad
|24
|8
|7
|9
|34–35
|–1
|31
|9. Athletic Bilbao
|24
|9
|4
|11
|27–34
|–7
|31
|10. Osasuna
|24
|8
|6
|10
|28–28
|0
|30
|11. Getafe
|24
|8
|5
|11
|20–28
|–8
|29
|12. Girona
|24
|7
|8
|9
|24–38
|–14
|29
|13. Sevilla
|24
|7
|5
|12
|31–39
|–8
|26
|14. Alaves
|24
|7
|5
|12
|21–30
|–9
|26
|15. Valencia
|24
|6
|8
|10
|25–37
|–12
|26
|16. Elche
|24
|5
|10
|9
|31–35
|–4
|25
|17. Rayo Vallecano
|23
|6
|7
|10
|21–30
|–9
|25
|18. Mallorca
|24
|6
|6
|12
|29–39
|–10
|24
|19. Levante
|24
|4
|6
|14
|26–41
|–15
|18
|20. Oviedo
|23
|3
|7
|13
|13–36
|–23
|16
Legfrissebb hírek
Raphinha visszatérhet a botladozó Barcába
Spanyol labdarúgás
2026.02.16. 08:28
Ezek is érdekelhetik