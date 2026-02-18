Nemzeti Sportrádió

Egygólos Villarreal-győzelem a bepótolt tartományi derbin a La Ligában

2026.02.18. 22:34
Georges Mikautadze gólja döntött a Levante ellen (Fotó: Getty Images)
A spanyol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (La Liga) 16. fordulójából bepótolt mérkőzésén a Villarreal idegenben 1–0-ra legyőzte a Levantét szerda este.

A két tartományi vetélytárs egymás elleni mérkőzését eredetileg december 14-én kellett volna lejátszani, az akkori heves esőzések miatt azonban végül elhalasztották az összecsapást.

A bepótolt mérkőzést egyetlen gól döntötte el: az 57. percben a grúz válogatott Georges Mikautadze vette be a Levante kapuját, és ezzel ki is alakította az 1–0-s végeredményt.

SPANYOL LA LIGA
16. FORDULÓ
Levante–Villarreal 0–1 (Mikautadze 57.)

   
1. Real Madrid24193253–19+3460
2. Barcelona24191464–25+3958
3. Villarreal24153645–26+1948
4. Atlético Madrid24136538–21+1745
5. Betis24118539–29+1041
6. Espanyol24105929–33–435
7. Celta Vigo24810632–27+534
8. Real Sociedad2487934–35–131
9. Athletic Bilbao24941127–34–731
10. Osasuna24861028–28030
11. Getafe24851120–28–829
12. Girona2478924–38–1429
13. Sevilla24751231–39–826
14. Alaves24751221–30–926
15. Valencia24681025–37–1226
16. Elche24510931–35–425
17. Rayo Vallecano23671021–30–925
18. Mallorca24661229–39–1024
19. Levante24461426–41–1518
20. Oviedo23371313–36–2316
az állás

 

 

