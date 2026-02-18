Egygólos Villarreal-győzelem a bepótolt tartományi derbin a La Ligában

A két tartományi vetélytárs egymás elleni mérkőzését eredetileg december 14-én kellett volna lejátszani, az akkori heves esőzések miatt azonban végül elhalasztották az összecsapást.

A bepótolt mérkőzést egyetlen gól döntötte el: az 57. percben a grúz válogatott Georges Mikautadze vette be a Levante kapuját, és ezzel ki is alakította az 1–0-s végeredményt.

SPANYOL LA LIGA

16. FORDULÓ

Levante–Villarreal 0–1 (Mikautadze 57.)