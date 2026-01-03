Későn ébredt a Barca, de ez is elég volt az Espanyol elleni győzelemhez

Bővebben hamarosan...

SPANYOL LA LIGA

18. FORDULÓ

Espanyol–Barcelona 0–2 (Olmo 86., Lewandowski 90.)

KORÁBBAN

Celta Vigo–Valencia 4–1 (Borja Iglesias 33., 59. – az elsőt 11-esből, El-Abdellaui 83., H. Álvarez 90+5., ill. Pepelu 70.)

Osasuna–Athletic Bilbao 1–1 (R. García 34., ill. Guruzeta 71.)

Elche–Villarreal 1–3 (M. Neto 30., ill. Moleiro 7., Mikautadze 13., Pedraza 83.)

VASÁRNAP JÁTSSZÁK

14.00: Sevilla–Levante (Tv: Spíler2)

16.15: Real Madrid–Betis (Tv: Spíler2)

18.30: Alavés–Oviedo

18.30: Mallorca–Girona (Tv: Spíler2)

21.00: Real Sociedad–Atlético Madrid (Tv: Spíler2)

PÉNTEKEN JÁTSSZÁK

Rayo Vallecano–Getafe 1–1 (De Frutos 45+1., ill. Arambarri 90+1.)