Későn ébredt a Barca, de ez is elég volt az Espanyol elleni győzelemhez
Az FC Barcelona 2–0-ra legyőzte idegenben az Espanyolt a katalán derbin a La Liga 18. fordulójának szombati játéknapján, továbbra is magabiztosan vezeti a tabellát.
Bővebben hamarosan...
SPANYOL LA LIGA
18. FORDULÓ
Espanyol–Barcelona 0–2 (Olmo 86., Lewandowski 90.)
KORÁBBAN
Celta Vigo–Valencia 4–1 (Borja Iglesias 33., 59. – az elsőt 11-esből, El-Abdellaui 83., H. Álvarez 90+5., ill. Pepelu 70.)
Osasuna–Athletic Bilbao 1–1 (R. García 34., ill. Guruzeta 71.)
Elche–Villarreal 1–3 (M. Neto 30., ill. Moleiro 7., Mikautadze 13., Pedraza 83.)
VASÁRNAP JÁTSSZÁK
14.00: Sevilla–Levante (Tv: Spíler2)
16.15: Real Madrid–Betis (Tv: Spíler2)
18.30: Alavés–Oviedo
18.30: Mallorca–Girona (Tv: Spíler2)
21.00: Real Sociedad–Atlético Madrid (Tv: Spíler2)
PÉNTEKEN JÁTSSZÁK
Rayo Vallecano–Getafe 1–1 (De Frutos 45+1., ill. Arambarri 90+1.)
