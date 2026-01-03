Nemzeti Sportrádió

Későn ébredt a Barca, de ez is elég volt az Espanyol elleni győzelemhez

CSELŐTEI MÁRKCSELŐTEI MÁRK
Vágólapra másolva!
2026.01.03. 22:59
Lewandowski is kellett a Barcelona győzelméhez (Fotó: Getty Images)
Címkék
FC Barcelona Espanyol Barcelona Robert Lewandowski La Liga
Az FC Barcelona 2–0-ra legyőzte idegenben az Espanyolt a katalán derbin a La Liga 18. fordulójának szombati játéknapján, továbbra is magabiztosan vezeti a tabellát.

 

Bővebben hamarosan...

SPANYOL LA LIGA
18. FORDULÓ
Espanyol–Barcelona 0–2 (Olmo 86., Lewandowski 90.) 

KORÁBBAN
Celta Vigo–Valencia 4–1 (Borja Iglesias 33., 59. – az elsőt 11-esből, El-Abdellaui 83., H. Álvarez 90+5., ill. Pepelu 70.)
Osasuna–Athletic Bilbao 1–1 (R. García 34., ill. Guruzeta 71.) 
Elche–Villarreal 1–3 (M. Neto 30., ill. Moleiro 7., Mikautadze 13., Pedraza 83.)

VASÁRNAP JÁTSSZÁK
14.00: Sevilla–Levante (Tv: Spíler2)
16.15: Real Madrid–Betis (Tv: Spíler2)
18.30: Alavés–Oviedo
18.30: Mallorca–Girona (Tv: Spíler2)
21.00: Real Sociedad–Atlético Madrid (Tv: Spíler2)

PÉNTEKEN JÁTSSZÁK
Rayo Vallecano–Getafe 1–1 (De Frutos 45+1., ill. Arambarri 90+1.)

 

FC Barcelona Espanyol Barcelona Robert Lewandowski La Liga
Legfrissebb hírek

A Villarreal három gólt és három pontot szerzett a meglepetésújonc otthonában

Spanyol labdarúgás
2 órája

Kylian Mbappé kihagy egy bajnokit, hogy felépüljön a Spanyol Szuperkupa elődöntőjére

Spanyol labdarúgás
5 órája

Borja Iglesias duplázott, a Celta legyőzte a Valenciát

Spanyol labdarúgás
7 órája

La Liga: egymás ellen folyatódott a Rayo Vallecano és a Getafe nyeretlen sorozata

Spanyol labdarúgás
Tegnap, 23:23

Kylian Mbappé megsérült – eljött Vinícius Júnior ideje?

Spanyol labdarúgás
Tegnap, 9:32

Győzött a Valencia, a magyar válogatott játékos csapata élre állt a férfi kosár Euroligában

Kosárlabda
2025.12.30. 22:51

A „szomszédban” köthet ki a Barcánál parkolópályára került Ter Stegen – sajtóhír

Spanyol labdarúgás
2025.12.29. 15:11

Az újjászületett Barcelona uralta az évet a La Ligában, de kitart a lendület 2026-ra is?

Spanyol labdarúgás
2025.12.29. 13:13
Ezek is érdekelhetik