Két játékosával is hosszabbított a Paks

A paksiak honlapja felidézi, hogy Silye két és fél éve, 2023 júniusában érkezett a csapathoz, és 77 tétmérkőzésen lépett pályára a zöld-fehéreknél, s most 2029 nyaráig érvényes megállapodást írt alá a klubbal. A húsz éves, saját nevelés Máté Csaba idén február 1-én a Ferencváros elleni bajnokin mutatkozott be a Paks felnőttcsapatában, s a közlemény szerint a klub hosszú távon számol a fiatal középpályással, ezért további négy évvel, 2030-ig meghosszabbította korábbi szerződését.