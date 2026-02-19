Nemzeti Sportrádió

Két játékosával is hosszabbított a Paks

H. Á.H. Á.
2026.02.19. 14:50
Silye új szerződést kapott Pakson (Fotó: Árvai Károly)
A labdarúgó élvonalban szereplő Paksi FC hivatalos honlapján közölte, hogy két játékosával is szerződést hosszabbított: Silye Erik további három, míg Máté Csaba további négy évre szóló szerződést írt alá a csapattal.

 

A paksiak honlapja felidézi, hogy Silye két és fél éve, 2023 júniusában érkezett a csapathoz, és 77 tétmérkőzésen lépett pályára a zöld-fehéreknél, s most 2029 nyaráig érvényes megállapodást írt alá a klubbal. A húsz éves, saját nevelés Máté Csaba idén február 1-én a Ferencváros elleni bajnokin mutatkozott be a Paks felnőttcsapatában, s a közlemény szerint a klub hosszú távon számol a fiatal középpályással, ezért további négy évvel, 2030-ig meghosszabbította korábbi szerződését.

