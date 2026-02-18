Szerdai sportműsor: hat magyar a téli olimpián, Szeged–Barca a kézi BL-ben, rájátszás a labdarúgó BL-ben
FEBRUÁR 18., SZERDA
FUTBALLPROGRAM
BAJNOKOK LIGÁJA
A NYOLCADDÖNTŐBE JUTÁSÉRT, ELSŐ MÉRKŐZÉSEK
18.45: Qarabag (azeri)–Newcastle United (angol) (Tv: Sport2)
21.00: Olympiakosz (görög)–Bayer Leverkusen (német) (Tv: Sport1)
21.00: Bodö/Glimt (norvég)–Internazionale (olasz)
21.00: FC Bruges (belga)–Atlético Madrid (spanyol) (Tv: Sport2)
ANGOL PREMIER LEAGUE
31. FORDULÓ
21.00: Wolverhampton Wanderers–Arsenal (Tv: Spíler1)
OLASZ SERIE A
24. FORDULÓ
20.45: Milan–Como (Tv: Arena4)
SPANYOL LA LIGA
16. FORDULÓ
20.00: Levante–Villarreal (Tv: Spíler2)
XXV. TÉLI OLIMPIA, MILÁNÓ–CORTINA D'AMPEZZO
Tv: Eurosport1, Eurosport2, M4 Sport, M4 Sport+
ALPESISÍ
10.00 és 13.30: női műlesiklás (Tóth Zita)
CURLING
Női selejtező
9.05
Kína–Dánia
Egyesült Államok–Nagy-Britannia
Svédország-Dél-Korea
19.05
Nagy-Britannia–Japán
Svájc–Dánia
Kanada–Olaszország
Kína–Svédország
Férfi selejtező
14.05
Olaszország–Kanada
Kína–Csehország
Norvégia–Svájc
Egyesült Államok–Nagy-Britannia
HÓDESZKA
11.20: férfi slopestyle, döntő
14.30: női slopestyle, döntő
JÉGKORONG
Férfitorna
Negyeddöntő
12.10: Szlovákia–Németország
16.40: Kanada–Csehország
18.10: Finnország–Svájc
21.10: Egyesült Államok–Svédország
RÖVID PÁLYÁS GYORSKORCSOLYA
20.15: férfi 500 m negyeddöntő (Moon Wonjun), elődöntő, női 3000 m-es váltó döntő, férfi 500 m döntő
SÍFUTÁS (2)
9.45: női (Laczkó Lara Vanda, Pónya Sára) és férfi szabadstílusú csapatsprint (Büki Ádám, Kónya Ádám) selejtező
11.45: döntő
SÍLÖVÉSZET
14.45: 4x6 km női váltó
SZABADSTÍLUSÚ SÍ
13.00: női ugrás döntő
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
JÉGKORONG
OB I
ELŐDÖNTŐ, 2. MÉRKŐZÉSEK
18.30: DVTK Jegesmedvék–Debreceni EAC
18.40: Budapest Jégkorong Akadémia HC–Újpesti TE
KERÉKPÁR
12.25: UAE Tour, férfiak, 3. szakasz (Tv: Eurosport2)
14.05: Andalúziai körverseny, férfiak, 1. szakasz (Tv: Eurosport2)
16.00: Algarvei körverseny, férfiak, 1. szakasz (Tv: Eurosport2)
KÉZILABDA
FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR
11. FORDULÓ
A-CSOPORT
18.45: Aalborg (dán)–Kolstad (norvég)
B-CSOPORT
18.45: OTP Bank-Pick Szeged–Barcelona (spanyol) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
18.45: Zagreb (horvát)–PSG (francia)
20.45: Magdeburg (német)–GOG (dán)
FÉRFI NB I
18.30: Budai Farkasok-Rév–Balatonfüredi KSE
NŐI NB I
18.00: FTC-Rail Cargo Hungaria–Kisvárda Master Good SE
18.00: Vasas SC–DVSC Schaeffler
18.00: Mol Esztergom–Dunaújvárosi Kohász KA
18.00: Győri Audi ETO KC–Motherson Mosonmagyaróvári KC
KOSÁRLABDA
NŐI EUROLIGA, PLAY-IN
1. MÉRKŐZÉSEK
ELŐDÖNTŐ
18.00: Fenerbahce (török)–Girona (spanyol)
NEGYEDDÖNTŐ
19.00: USK Praha (cseh)–Zaragoza (spanyol)
19.30: Venezia (olasz)–Schio (olasz)
LÓVERSENY
13.45: Kincsem+ Tuti 1027 (Tv: Sport1)
RÖPLABDA
Férfi Extraliga, alapszakasz
18.00: MEAFC-Peka Bau–Kecskeméti RC
19.00: Vidux-Szegedi RSE–MÁV Előre Foxconn
20.00: Szolnoki RK-SC SI–Fino Kaposvár
Női Challenge-kupa, elődöntő, 1. mérkőzés
18.00: KHG Kaposvári NRC–Megabox group Vallefoglia (olasz)
Női Extraliga, negyeddöntő, 2. mérkőzések
16.00: MÁV Előre Foxconn–Újpesti TE
19.00: Vasas SC–Vasas Óbuda
SZNÚKER
20.00: The Players Championship, 1. forduló (Tv: Eurosport2)
TENISZ
ATP 500-as torna, Doha
11.30: egyes, 2. forduló; páros, negyeddöntő
11.30: Fucsovics Márton–Karen Hacsanov (orosz)
15.00: Marozsán Fábián–Andrej Rubljov (orosz)
ATP 500-as torna, Rio de Janeiro
20.30: egyes, 2. forduló; páros, negyeddöntő
ATP 250-es torna, Delray Beach
17.00: egyes, 2. forduló; páros, 1. forduló
WTA 1000-es torna, Dubai
8.00: egyes, 3. forduló; páros, 2. forduló
VÍZILABDA
Mol ob I, nők. Felsőház
19.00: Dunaújvárosi FVE–BVSC-Manna ABC
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel
Műsorvezető: Harsányi Levente, Ballai Attila, Csonka Zsófia Szerkesztő: Bikfalvi Tamás
6.00: Sporteredmények; Nemzeti Sport-lapszemle
7.00: Furcsa döntések a téli olimpián
8.00: Nemzeti Sport-jegyzet; A vonalban Csisztu Zsuzsa
9.00: László Csabát hívjuk; Napi sportesemények
10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval: Magyarország–Kanada jégkorong-mérkőzések
12.00: Bajnokok
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: A víz összeköt Bittmann Emillel
14.00: Csónakház Kurilla Viktorral
Hazafutás
Műsorvezető: Keszi Dóra Szerkesztő: Szűcs Miklós
15.00: Vendég: Scheidler Géza, az atlétikai szövetség sportszakmai igazgatója
16.00: Nemzeti Sportkör, vendégek: Spiller István, Szűcs Miklós, Thury Gábor
17.00: Mi történt a téli olimpián? – Virányi Zsolt helyszíni jelentése
17.20: Nemzeti sportkrónika
17.30: Beszélgetés Szűcs Kornél labdarúgóval. A Ferencváros és a Győri ETO múltbéli emlékezetes csatái a bajnoki címért
Körkapcsolás
Műsorvezető: Balogh Balázs Szerkesztő: Cserjés Bendegúz
18.00: Közvetítés a Kaposvár–Vallefoglia női röplabda Challenge-kupa-elődöntőről, kommentátor: Csorba András
18.45: Közvetítés a Szeged–Barca férfi kézilabda Bajnokok Ligája-csoportmérkőzésről, kommentátor: Erdei Márk, szakértő: Marosán György
20.15: Téli olimpia: közvetítés a rövid pályás gyorskorcsolyaversenyről, kommentátor: Virányi Zsolt
21.00: A téli olimpia egy sportpszichológus szemszögéből
22.00: Ma lenne 80 éves Németh Angéla olimpiai bajnok gerelyhajító
22.30: Sportvilág