Szerdai sportműsor: hat magyar a téli olimpián, Szeged–Barca a kézi BL-ben, rájátszás a labdarúgó BL-ben

FEBRUÁR 18., SZERDA

FUTBALLPROGRAM

BAJNOKOK LIGÁJA

A NYOLCADDÖNTŐBE JUTÁSÉRT, ELSŐ MÉRKŐZÉSEK

18.45: Qarabag (azeri)–Newcastle United (angol) (Tv: Sport2)

21.00: Olympiakosz (görög)–Bayer Leverkusen (német) (Tv: Sport1)

21.00: Bodö/Glimt (norvég)–Internazionale (olasz)

21.00: FC Bruges (belga)–Atlético Madrid (spanyol) (Tv: Sport2)

ANGOL PREMIER LEAGUE

31. FORDULÓ

21.00: Wolverhampton Wanderers–Arsenal (Tv: Spíler1)

OLASZ SERIE A

24. FORDULÓ

20.45: Milan–Como (Tv: Arena4)

SPANYOL LA LIGA

16. FORDULÓ

20.00: Levante–Villarreal (Tv: Spíler2)

XXV. TÉLI OLIMPIA, MILÁNÓ–CORTINA D'AMPEZZO

Tv: Eurosport1, Eurosport2, M4 Sport, M4 Sport+

ALPESISÍ

10.00 és 13.30: női műlesiklás (Tóth Zita)

CURLING

Női selejtező

9.05

Kína–Dánia

Egyesült Államok–Nagy-Britannia

Svédország-Dél-Korea

19.05

Nagy-Britannia–Japán

Svájc–Dánia

Kanada–Olaszország

Kína–Svédország

Férfi selejtező

14.05

Olaszország–Kanada

Kína–Csehország

Norvégia–Svájc

Egyesült Államok–Nagy-Britannia

HÓDESZKA

11.20: férfi slopestyle, döntő

14.30: női slopestyle, döntő

JÉGKORONG

Férfitorna

Negyeddöntő

12.10: Szlovákia–Németország

16.40: Kanada–Csehország

18.10: Finnország–Svájc

21.10: Egyesült Államok–Svédország

RÖVID PÁLYÁS GYORSKORCSOLYA

20.15: férfi 500 m negyeddöntő (Moon Wonjun), elődöntő, női 3000 m-es váltó döntő, férfi 500 m döntő

SÍFUTÁS (2)

9.45: női (Laczkó Lara Vanda, Pónya Sára) és férfi szabadstílusú csapatsprint (Büki Ádám, Kónya Ádám) selejtező

11.45: döntő

SÍLÖVÉSZET

14.45: 4x6 km női váltó

SZABADSTÍLUSÚ SÍ

13.00: női ugrás döntő

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

JÉGKORONG

OB I

ELŐDÖNTŐ, 2. MÉRKŐZÉSEK

18.30: DVTK Jegesmedvék–Debreceni EAC

18.40: Budapest Jégkorong Akadémia HC–Újpesti TE

KERÉKPÁR

12.25: UAE Tour, férfiak, 3. szakasz (Tv: Eurosport2)

14.05: Andalúziai körverseny, férfiak, 1. szakasz (Tv: Eurosport2)

16.00: Algarvei körverseny, férfiak, 1. szakasz (Tv: Eurosport2)

KÉZILABDA

FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR

11. FORDULÓ

A-CSOPORT

18.45: Aalborg (dán)–Kolstad (norvég)

B-CSOPORT

18.45: OTP Bank-Pick Szeged–Barcelona (spanyol) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

18.45: Zagreb (horvát)–PSG (francia)

20.45: Magdeburg (német)–GOG (dán)

FÉRFI NB I

18.30: Budai Farkasok-Rév–Balatonfüredi KSE

NŐI NB I

18.00: FTC-Rail Cargo Hungaria–Kisvárda Master Good SE

18.00: Vasas SC–DVSC Schaeffler

18.00: Mol Esztergom–Dunaújvárosi Kohász KA

18.00: Győri Audi ETO KC–Motherson Mosonmagyaróvári KC

KOSÁRLABDA

NŐI EUROLIGA, PLAY-IN

1. MÉRKŐZÉSEK

ELŐDÖNTŐ

18.00: Fenerbahce (török)–Girona (spanyol)

NEGYEDDÖNTŐ

19.00: USK Praha (cseh)–Zaragoza (spanyol)

19.30: Venezia (olasz)–Schio (olasz)

LÓVERSENY

13.45: Kincsem+ Tuti 1027 (Tv: Sport1)

RÖPLABDA

Férfi Extraliga, alapszakasz

18.00: MEAFC-Peka Bau–Kecskeméti RC

19.00: Vidux-Szegedi RSE–MÁV Előre Foxconn

20.00: Szolnoki RK-SC SI–Fino Kaposvár

Női Challenge-kupa, elődöntő, 1. mérkőzés

18.00: KHG Kaposvári NRC–Megabox group Vallefoglia (olasz)

Női Extraliga, negyeddöntő, 2. mérkőzések

16.00: MÁV Előre Foxconn–Újpesti TE

19.00: Vasas SC–Vasas Óbuda

SZNÚKER

20.00: The Players Championship, 1. forduló (Tv: Eurosport2)

TENISZ

ATP 500-as torna, Doha

11.30: egyes, 2. forduló; páros, negyeddöntő

11.30: Fucsovics Márton–Karen Hacsanov (orosz)

15.00: Marozsán Fábián–Andrej Rubljov (orosz)

ATP 500-as torna, Rio de Janeiro

20.30: egyes, 2. forduló; páros, negyeddöntő

ATP 250-es torna, Delray Beach

17.00: egyes, 2. forduló; páros, 1. forduló

WTA 1000-es torna, Dubai

8.00: egyes, 3. forduló; páros, 2. forduló

VÍZILABDA

Mol ob I, nők. Felsőház

19.00: Dunaújvárosi FVE–BVSC-Manna ABC

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel

Műsorvezető: Harsányi Levente, Ballai Attila, Csonka Zsófia Szerkesztő: Bikfalvi Tamás

6.00: Sporteredmények; Nemzeti Sport-lapszemle

7.00: Furcsa döntések a téli olimpián

8.00: Nemzeti Sport-jegyzet; A vonalban Csisztu Zsuzsa

9.00: László Csabát hívjuk; Napi sportesemények

10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval: Magyarország–Kanada jégkorong-mérkőzések

12.00: Bajnokok

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: A víz összeköt Bittmann Emillel

14.00: Csónakház Kurilla Viktorral

Hazafutás

Műsorvezető: Keszi Dóra Szerkesztő: Szűcs Miklós

15.00: Vendég: Scheidler Géza, az atlétikai szövetség sportszakmai igazgatója

16.00: Nemzeti Sportkör, vendégek: Spiller István, Szűcs Miklós, Thury Gábor

17.00: Mi történt a téli olimpián? – Virányi Zsolt helyszíni jelentése

17.20: Nemzeti sportkrónika

17.30: Beszélgetés Szűcs Kornél labdarúgóval. A Ferencváros és a Győri ETO múltbéli emlékezetes csatái a bajnoki címért

Körkapcsolás

Műsorvezető: Balogh Balázs Szerkesztő: Cserjés Bendegúz

18.00: Közvetítés a Kaposvár–Vallefoglia női röplabda Challenge-kupa-elődöntőről, kommentátor: Csorba András

18.45: Közvetítés a Szeged–Barca férfi kézilabda Bajnokok Ligája-csoportmérkőzésről, kommentátor: Erdei Márk, szakértő: Marosán György

20.15: Téli olimpia: közvetítés a rövid pályás gyorskorcsolyaversenyről, kommentátor: Virányi Zsolt

21.00: A téli olimpia egy sportpszichológus szemszögéből

22.00: Ma lenne 80 éves Németh Angéla olimpiai bajnok gerelyhajító

22.30: Sportvilág