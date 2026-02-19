Darts: Michael van Gerwen betegsége miatt visszalépett a PL 3. állomásától
A darts Premier League szervezője, a PDC hivatalos honlapján közölte csütörtökön délelőtt, hogy a sorozatot hétszer megnyerő holland Michael van Gerwen betegsége miatt visszalép a PL harmadik, ma esti állomásától. Ez azt jelenti, hogy ellenfele, Luke Littler játék nélkül jutott az elődöntőbe.
A háromszoros világbajnok holland kiválóan kezdte a Premier League-idényt, hiszen két hete megnyerte az első estét, majd a múlt héten döntőbe jutott, ahol aztán Gerwyn Price győzte őt le, de így is vezeti az összetett állását.
A PDC közleménye arra nem tért ki, hogy Van Gerwen pontosan milyen jellegű betegség miatt lépett vissza.
DARTS
PREMIER LEAGUE, ALAPSZAKASZ
20.15: 3. forduló, Glasgow (Tv: Sport2)
