Darts: Michael van Gerwen betegsége miatt visszalépett a PL 3. állomásától

H. Á.H. Á.
2026.02.19. 14:10
A darts Premier League szervezője, a PDC hivatalos honlapján közölte csütörtökön délelőtt, hogy a sorozatot hétszer megnyerő holland Michael van Gerwen betegsége miatt visszalép a PL harmadik, ma esti állomásától. Ez azt jelenti, hogy ellenfele, Luke Littler játék nélkül jutott az elődöntőbe.

A háromszoros világbajnok holland kiválóan kezdte a Premier League-idényt, hiszen két hete megnyerte az első estét, majd a múlt héten döntőbe jutott, ahol aztán Gerwyn Price győzte őt le, de így is vezeti az összetett állását.

A PDC közleménye arra nem tért ki, hogy Van Gerwen pontosan milyen jellegű betegség miatt lépett vissza.

DARTS 
PREMIER LEAGUE, ALAPSZAKASZ      
20.15: 3. forduló, Glasgow (Tv: Sport2)

 

