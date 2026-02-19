Új vb-formátumot tesztel a Nemzetközi Jégkorong-szövetség

A módosítás hátterében az IIHF azon szándéka áll, hogy a világbajnokságok során az összes mérkőzésnek legyen tétje, ne forduljon elő az, hogy egy-egy válogatott sorsa már a hét közepén eldől, esetleg már előre tudható, hogy melyik „ki-ki meccset” kell megnyerni a célok eléréséhez és a valódi kérdések tényleg a legutolsó játéknapon dőljenek el. Az IIHF célja emellett az is, hogy a divíziós világbajnokságok továbbra is maradjanak hét nap hosszúak, minden válogatottnak legyen két pihenőnapja az öt meccsnap mellett, s közben ne gyarapodjon a mérkőzések száma.

A Magyar Jégkorong-szövetség honlapja részletezi is a Szarajevóban tesztelt verziót, idézzük is:

„Jelenleg úgy néznek ki a divíziós világbajnokságok, hogy van a hat csapat, mindegyik játszik mindegyikkel egyszer, és az öt forduló után az utolsó helyezett kiesik, az első (vagy első kettő) feljut. Ezzel szemben az IIHF sportmunkacsoportja által kidolgozott új terv szerint megmaradna a divíziók hatcsapatos mérete, viszont a résztvevőket két darab háromcsapatos alegységre, A- és B-csoportba osztanák a szokásos kígyó/szalagelvet használva, tehát egyenlő erősségűek lennének e csoportok.

Mindenki a másik csoport három csapatával játszana egyszer, viszont a saját csoportján belül képződne tabella és a három forduló után az első kettő-kettő a feljutásért, az utolsó egy-egy helyezett a kiesés ellen folytatná. A legjobb négy között még mindenki maradna csoporton belül, azaz A1–A2 és B1–B2 elődöntőket rendeznének – ezek győztesei utána az aranyéremért/feljutásért, a vesztesek a bronzéremért játszanának.

Eközben az alsóházban a csoportutolsók kétmérkőzéses párharcot vívnának, amely összesített eredménye alapján rosszabbul teljesítő csapat esne ki.”

A Szarajevóban csütörtökön véget érő U18-as divízió III/B-s vb után legközelebb a felnőttek mezőnyében a férfitornákon tesztelik az új lebonyolítást: április 12-18. között Szingapúrban a legalacsonyabb osztályban, a divízió IV-ben, majd április 20-26. között Kuvaitban a divízió II/A-ban próbálják ki a rendszert. Végül az IIHF az idei A-csoportos vb ideje alatt sorra kerülő kongresszusán dönt az új formátumról, s ha pozitív a döntés, akkor a jövő évtől, vagyis 2027-től mindkét nem összes korosztályának összes divíziójában így rendeznék a világbajnokságokat – leszámítva persze az A-csoportos tornákat.