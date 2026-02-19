A Real Madrid benyújtotta bizonyítékait az UEFA-nak Vinícius ügyében

A Benfica és a Real Madrid keddi összecsapása eredetileg egy újabb rangos nemzetközi mérkőzésnek ígérkezett. Az este azonban olyan jeleneteket hozott, amelyek ismét reflektorfénybe helyezték az európai futball egyik legsúlyosabb problémáját: a rasszizmust.

Csütörtöki közleményében a Real Madrid megerősítette, hogy minden rendelkezésére álló bizonyítékot benyújtott az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) részére a mérkőzés során történt incidensekkel kapcsolatban. A klub hangsúlyozta, hogy teljes mértékben együttműködik az európai szövetség által indított vizsgálatban.