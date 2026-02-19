Nemzeti Sportrádió

A Real Madrid benyújtotta bizonyítékait az UEFA-nak Vinícius ügyében

R. D. P.R. D. P.
2026.02.19. 14:19
null
Az UEFA igazságot tehet Vinícius Júnior és Gianluca Prestianni között (Fotó: Getty Images)
Címkék
Bajnokok Ligája Real Madrid rasszizmus Benfica Vinícius Júnior UEFA
A Real Madrid határozott állásfoglalást tett közzé a lisszaboni incidens után, amelyben Vinícius Júnior és Gianluca Prestianni volt érintett. A spanyol klub hivatalos közleményben reagált a történtekre, miután a Bajnokok Ligája-mérkőzés a pályán túl is komoly visszhangot váltott ki Európa-szerte.

A Benfica és a Real Madrid keddi összecsapása eredetileg egy újabb rangos nemzetközi mérkőzésnek ígérkezett. Az este azonban olyan jeleneteket hozott, amelyek ismét reflektorfénybe helyezték az európai futball egyik legsúlyosabb problémáját: a rasszizmust.

Csütörtöki közleményében a Real Madrid megerősítette, hogy minden rendelkezésére álló bizonyítékot benyújtott az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) részére a mérkőzés során történt incidensekkel kapcsolatban. A klub hangsúlyozta, hogy teljes mértékben együttműködik az európai szövetség által indított vizsgálatban.

Bajnokok Ligája
Tegnap, 7:37

Kylian Mbappé: A 25-ös játékos ötször is lemajmozta Vinícius Júniort

Vinícius Júnior és Gianluca Prestianni is reagált a történtekre a mérkőzést követően.

A történteket „elfogadhatatlannak” nevezte, és leszögezte: zéró toleranciát alkalmaz mindenfajta diszkriminációval szemben. A nyilatkozat világos és határozott üzenetet közvetített – nincs helye rasszizmusnak sem a pályán, sem azon kívül.

A közlemény egyik legfontosabb eleme a brazil támadó melletti egyértelmű kiállás volt. A klub megköszönte azt az egységes támogatást, amelyet Vinícius Júnior a nemzetközi futballközösségtől kapott – beleértve a közösségi médiában és a nemzetközi sajtóban megjelent szolidaritási üzeneteket is.

Spanyol labdarúgás
22 órája

Nem csitul a Vinícius körüli balhé: a rasszizmussal megvádolt játékos elmondta, miért takarta el az arcát

Az UEFA kivizsgálja az esetet, de a folyamat várhatóan hetekig elhúzódik.

A madridi egyesület megerősítette elkötelezettségét a rasszizmus, az erőszak és a gyűlölet elleni küzdelem mellett – nemcsak a sportban, hanem a társadalom egészében is. A vizsgálat folytatódik, a következő döntés immár az UEFA kezében van.

BAJNOKOK LIGÁJA
A NYOLCADDÖNTŐBE JUTÁSÉRT, ELSŐ MÉRKŐZÉS
BENFICA (portugál)–REAL MADRID (spanyol) 0–1 (0–0) 
Lisszabon, Estádio da Luz. Vezette: Letexier (francia)
BENFICA: Trubin – Dedic, T. Araújo, Otamendi, Dahl – Schejderup (Szudakov, 74.), Aursnes (S. L. Cabral, 80.), Barreiro – Prestianni (Lukébakio, 81.) – Rafa Silva (Ríos, 74.), Pavlidisz. Vezetőedző: José Mourinho
REAL MADRID: Courtois – Alexander-Arnold, Rüdiger, Huijsen, Carreras (Carvajal, 90+9.) – Valverde, Tchouaméni, Camavinga (Pitarch, 90+4.) – Arda Güler (Brahim Díaz, 86.), K. Mbappé, Vinícius Júnior. Vezetőedző: Álvaro Arbeloa
Gólszerző: Vinícius Júnior (50.)
Kiállítva: Mourinho (85.)

Bajnokok Ligája Real Madrid rasszizmus Benfica Vinícius Júnior UEFA
Legfrissebb hírek

100 nap múlva rendezik a BL-döntőt és a hozzá kapcsolódó Bajnokok Fesztiválját Budapesten

Bajnokok Ligája
4 órája

Simeone szerint a Bruges elismerést érdemel teljesítményéért

Bajnokok Ligája
5 órája

Chivu a norvégiai BL-vereségről: A hideg és a műfű nem lehet kifogás...

Bajnokok Ligája
5 órája

Három méter hó, három Bodö-gól: alaposan megfázott a norvég télben az Inter a BL-rájátszás odavágóján

Bajnokok Ligája
16 órája

Dupla Tízes: lehet „sötét ló” Sallai csapata a Bajnokok Ligájában?

Bajnokok Ligája
17 órája

Nem csitul a Vinícius körüli balhé: a rasszizmussal megvádolt játékos elmondta, miért takarta el az arcát

Spanyol labdarúgás
22 órája

A Real Madridnak is van magyar kapusa, nemcsak a Barcelonának és a Liverpoolnak

Spanyol labdarúgás
22 órája

Bodőben egyelőre a hó nagyobb akadály, mint az Inter

Bajnokok Ligája
Tegnap, 9:30
Ezek is érdekelhetik