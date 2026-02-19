A Real Madrid benyújtotta bizonyítékait az UEFA-nak Vinícius ügyében
A Benfica és a Real Madrid keddi összecsapása eredetileg egy újabb rangos nemzetközi mérkőzésnek ígérkezett. Az este azonban olyan jeleneteket hozott, amelyek ismét reflektorfénybe helyezték az európai futball egyik legsúlyosabb problémáját: a rasszizmust.
Csütörtöki közleményében a Real Madrid megerősítette, hogy minden rendelkezésére álló bizonyítékot benyújtott az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) részére a mérkőzés során történt incidensekkel kapcsolatban. A klub hangsúlyozta, hogy teljes mértékben együttműködik az európai szövetség által indított vizsgálatban.
A történteket „elfogadhatatlannak” nevezte, és leszögezte: zéró toleranciát alkalmaz mindenfajta diszkriminációval szemben. A nyilatkozat világos és határozott üzenetet közvetített – nincs helye rasszizmusnak sem a pályán, sem azon kívül.
A közlemény egyik legfontosabb eleme a brazil támadó melletti egyértelmű kiállás volt. A klub megköszönte azt az egységes támogatást, amelyet Vinícius Júnior a nemzetközi futballközösségtől kapott – beleértve a közösségi médiában és a nemzetközi sajtóban megjelent szolidaritási üzeneteket is.
A madridi egyesület megerősítette elkötelezettségét a rasszizmus, az erőszak és a gyűlölet elleni küzdelem mellett – nemcsak a sportban, hanem a társadalom egészében is. A vizsgálat folytatódik, a következő döntés immár az UEFA kezében van.
BAJNOKOK LIGÁJA
A NYOLCADDÖNTŐBE JUTÁSÉRT, ELSŐ MÉRKŐZÉS
BENFICA (portugál)–REAL MADRID (spanyol) 0–1 (0–0)
Lisszabon, Estádio da Luz. Vezette: Letexier (francia)
BENFICA: Trubin – Dedic, T. Araújo, Otamendi, Dahl – Schejderup (Szudakov, 74.), Aursnes (S. L. Cabral, 80.), Barreiro – Prestianni (Lukébakio, 81.) – Rafa Silva (Ríos, 74.), Pavlidisz. Vezetőedző: José Mourinho
REAL MADRID: Courtois – Alexander-Arnold, Rüdiger, Huijsen, Carreras (Carvajal, 90+9.) – Valverde, Tchouaméni, Camavinga (Pitarch, 90+4.) – Arda Güler (Brahim Díaz, 86.), K. Mbappé, Vinícius Júnior. Vezetőedző: Álvaro Arbeloa
Gólszerző: Vinícius Júnior (50.)
Kiállítva: Mourinho (85.)