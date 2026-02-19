Nemzeti Sportrádió

Gyász: elhunyt a legidősebb magyar FIFA-játékvezető

P. GY. B. P. GY. B.
2026.02.19. 15:52
Címkék
Kamarás István gyász Pécsi MFC játékvezetés
Gyászol a magyar labdarúgás, 91 éves korában elhunyt Kamarás István, aki FIFA-játékvezető és MLSZ elnökségi tag is volt.

Kamarás István 1934-ben született Bácsalmáson, labdarúgóként a Bajai Építők, a Bajai Honvéd, majd egyetemi tanulmányai alatt a Pécsi EAC labdarúgója volt.

Fiatalon befejezte a futballt, és letette a játékvezetői vizsgát. 1968-ban felkerült az NB I-es keretbe, majd 1971-től 1972-ig FIFA-játékvezető is volt. A jogász végzettségű Kamarás 1972-ben azonban abbahagyta a játékvezetést, miután kinevezték a pécsi járásbíróság elnökévé.

A labdarúgástól azonban nem szakadt el, társadalmi elnökként dolgozott a Pécsi MFC-nél, illetve az MLSZ-nél a fegyelmi bizottság, a jogi bizottság és az elnökség tagja is volt. A Baranya Megyei Labdarúgó-szövetség elnöke, a Magyar Játékvezető Testület Elnökségének tagja is volt.

Kamarás István február 17-én hunyt el Pécsett, eddig ő volt a legidősebb élő magyar FIFA-játékvezető.

 

 

