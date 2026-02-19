Simeone szerint a Bruges elismerést érdemel teljesítményéért

Amint arról beszámoltunk, szerda este hatgólos döntetlent játszott egymással az FC Bruges és az Atlético Madrid Belgiumban. A spanyolok a szünetben már 2–0-ra vezettek, a belgák viszont a második félidő első negyedórájának végére egyenlítettek, majd a vendégek újabb vezetőgólját a 89. percben egyenlítették ki. A mérkőzés után a madridiak edzője, Diego Simeone kiemelte, csapatának nem volt könnyű dolga a Bruges otthonában, ahol sok csapat megszenvedett már a jó eredményért.

„Nehéz meccs volt, mert, bár vezettünk 2–0-ra és 3–2-re is, mégsem tudtuk megszerezni a győzelmet. Sok csapat megszenvedett itt, nekünk sem volt könnyű dolgunk. A Bruges elismerést érdemel, mert jól reagált a második félidő elején arra, hogy kétgólos hátrányban volt. Intenzív, jó meccs volt, szép gólokkal, és számunkra kedvező eredménnyel, úgyhogy reméljük, hogy otthon a visszavágón a lehető legjobb módon tudjuk majd lezárni a párharcot. A visszavágón már támaszkodhatunk a fantasztikus szurkolóinkra is, reméljük ők jelentik majd végül a döntő különbséget számunkra” – fogalmazott Simeone a mérkőzést követően.

Kollégája, az FC Bruges irányító Ivan Leko a meccset követően arról beszélt, milyen érzések kavarognak benne.

„Az első dolog, ami a lefújás után eszembe jut, az a boldogság. Ezen kívül nagyon büszke vagyok a játékosaimra, úgy érzem, nagyszerűen működött közöttük a kémia. Még annak ellenére is, nagyon rosszul kezdtük a mérkőzést. Rögtön az elején tizenegyest kaptunk, aztán mire ebből kiláboltunk és egyenesbe jöttünk, gólt kaptunk a szünet előtti utolsó másodpercekben. Innen nem könnyű visszajönni egy olyan csapat ellen , mint az Atlético, de nekünk ez most sikerült és rá is szolgáltunk erre. Ugyanakkor egy kis szomorúság is van bennem, mert ha az ember egy ilyen meccset játszik, akkor azért azt meg is lehet nyerni” – árulta el a horvát szakember.

BAJNOKOK LIGÁJA

A NYOLCADDÖNTŐBE JUTÁSÉRT, 1. MÉRKŐZÉSEK

FC Bruges (belga)–Atlético Madrid (spanyol) 3–3 (Onyedika 52., Tresoldi 60., Colisz 89., ill. J. Álvarez 8. – 11-esből, Lookman 45+4., Ordonez 79.)

A visszavágót február 24-én azaz jövő héten kedden rendezik Madridban.