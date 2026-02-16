Nemzeti Sportrádió

„Olyan voltam, akár egy ügynök” – Vinícius is szorgalmazta Mbappé szerződtetését

V. H. L.V. H. L.
2026.02.16. 10:52
null
Vinícius Júnior (Fotó: Getty Images)
Címkék
Bajnokok Ligája Real Madrid Vinícius Júnior La Liga
Vinícius Júnior, a Real Madrid szélsője is szerepet játszhatott abban, hogy Kylian Mbappé a klubhoz került – ez is kiderült a brazil szélső a spanyol streamernek, Ibai Llanosnak adott videointerjújából. A beszélgetésben Vinícius azt is elárulta: továbbra is jól érzi magát Madridban, Brazíliával világbajnok szeretne lenni, és kifejezetten serkenti, ha az ellenfél szurkolói kifütyülik.

Úgy tűnik, hosszú idő után kezd magára találni Vinícius Júnior. A Real Madrid sztárja az elmúlt másfél évben mind a gólokkal, mind a jó játékkal adós a maradt, de az utóbbi mérkőzéseken már fel-felvillantott valamit abból, miért tartják sokan a világ egyik legjobb labdarúgójának. 

A 25 éves játékos az említett időszakban inkább a balhéival, mint játékával hívta fel magára a figyelmet, de a spanyol újságírónak, Ibai Llanosnak adott videointerjúból kiderül: noha 2027-ben lejáró szerződést még nem hosszabbította meg, jól érzi magát a „királyi gárdánál”.

„Nagyon boldog vagyok. A Real Madrid játékosa vagyok. Szeretem az életemet és a családomat, márpedig a legjobb dolog az, ha a pályán és azon kívül is rendben mennek a dolgok” – fogalmazott a brazil sztár.

Viníciusról gyakran mondják, hogy Kylian Mbappé érkezése óta nem találja a helyét a csapatban, a támadó ezt az állítást is cáfolta a beszélgetésben.

„Minden nyáron azt kérdeztem tőle: mikor jössz már? Gyakorlatilag olyan voltam, mint egy ügynök. Ugyanez történt Jude Bellingham esetében is. A legjobbakkal akarok játszani, mert akkor van a legnagyobb esélyem a győzelemre. Több időt töltünk egymással, mint a családunkkal – fontos, hogy jó viszonyban legyünk” – lebbentette fel a fátylat a franciához fűződő kapcsolatáról Vinícius Jr. 

Vinícius a válogatottban továbbra is adós a jó játékkal (Fotó: Getty Images)

A szélső az elmúlt időszakban a brazil válogatottban is adós volt a jó játékkal, de kijelentette: a nyáron mindent megtesz azért, hogy a selecao megnyerje hatodik világbajnoki aranyát.

„Sok trófeám van már, de továbbra is győzni akarok. Régóta nem nyertünk semmit, amit nem egyszerű megemészteni. De remélem, idén a hatodik csillag is felkerül a mezünkre. Carlo Ancelotti megváltoztatta a csapat arculatát: jobban futballozunk, boldogabbak és nyugodtabban vagyunk. Az ő érkezése a legjobb dolog, ami velünk történhetett, nekem olyan, mintha a nagyapám lenne.”

Bár Vinícius Jr. abban szinte biztos lehet, hogy a szövetségi kapitány kedveli, az ellenfelek szurkolóiból viszont viselkedésével gyakran heves utálatot vált ki. A játékos elárult: kifejezetten doppingolja, ha fújolják a lelátóról.

„Fiatalon nem tanuljuk meg, hogyan legyünk híresek. A semmiből jöttem, és egyszer csak azt vettem észre, hogy nem tudok kimenni az utcára. Az, hogy az emberek szeretnek, remek érzés, az árnyoldalt a sajtó és a riválisok szurkolói jelentik. De imádom, ha fütyülnek. Ezért készülünk nap mint nap, a nagy nyomással járó pillanatokban derül ki, hogy ki is az igazán jó játékos. Mi itt a Real Madridnál készen állunk.”

Az interjúban Vinícius Jr. beszélt Szoboszlai Dominikkal ápolt baráti kapcsolatáról is. Részleteket ide kattintva olvashat!

 

Bajnokok Ligája Real Madrid Vinícius Júnior La Liga
Legfrissebb hírek

Vinícius Júnior: Sokat beszélgetek Szoboszlaival

Légiósok
1 órája

Raphinha visszatérhet a botladozó Barcába

Spanyol labdarúgás
4 órája

La Liga: simán kikapott a Rayo Vallecanótól az Atlético Madrid

Spanyol labdarúgás
16 órája

Vinícius kétszer is büntetett, a Real Madrid legyőzte a Real Sociedadot

Spanyol labdarúgás
2026.02.14. 23:03

La Liga: négygólos döntetlen Barcelonában; a Getafe elkapta a Villarrealt

Spanyol labdarúgás
2026.02.14. 18:24

Marco Rossi: Szoboszlainak gyerekkori álma volt a Real Madrid

Spanyol labdarúgás
2026.02.14. 16:45

Kihagyta a helyzeteit, nem tudta megszakítani nyeretlenségi sorozatát az Elche

Spanyol labdarúgás
2026.02.13. 23:01

A Real Madrid megállapodott az UEFA-val a Szuperliga ügyében

Spanyol labdarúgás
2026.02.11. 16:40
Ezek is érdekelhetik