„Olyan voltam, akár egy ügynök” – Vinícius is szorgalmazta Mbappé szerződtetését

Úgy tűnik, hosszú idő után kezd magára találni Vinícius Júnior. A Real Madrid sztárja az elmúlt másfél évben mind a gólokkal, mind a jó játékkal adós a maradt, de az utóbbi mérkőzéseken már fel-felvillantott valamit abból, miért tartják sokan a világ egyik legjobb labdarúgójának.

A 25 éves játékos az említett időszakban inkább a balhéival, mint játékával hívta fel magára a figyelmet, de a spanyol újságírónak, Ibai Llanosnak adott videointerjúból kiderül: noha 2027-ben lejáró szerződést még nem hosszabbította meg, jól érzi magát a „királyi gárdánál”.

„Nagyon boldog vagyok. A Real Madrid játékosa vagyok. Szeretem az életemet és a családomat, márpedig a legjobb dolog az, ha a pályán és azon kívül is rendben mennek a dolgok” – fogalmazott a brazil sztár.

Viníciusról gyakran mondják, hogy Kylian Mbappé érkezése óta nem találja a helyét a csapatban, a támadó ezt az állítást is cáfolta a beszélgetésben.

„Minden nyáron azt kérdeztem tőle: mikor jössz már? Gyakorlatilag olyan voltam, mint egy ügynök. Ugyanez történt Jude Bellingham esetében is. A legjobbakkal akarok játszani, mert akkor van a legnagyobb esélyem a győzelemre. Több időt töltünk egymással, mint a családunkkal – fontos, hogy jó viszonyban legyünk” – lebbentette fel a fátylat a franciához fűződő kapcsolatáról Vinícius Jr.

Vinícius a válogatottban továbbra is adós a jó játékkal (Fotó: Getty Images)

A szélső az elmúlt időszakban a brazil válogatottban is adós volt a jó játékkal, de kijelentette: a nyáron mindent megtesz azért, hogy a selecao megnyerje hatodik világbajnoki aranyát.

„Sok trófeám van már, de továbbra is győzni akarok. Régóta nem nyertünk semmit, amit nem egyszerű megemészteni. De remélem, idén a hatodik csillag is felkerül a mezünkre. Carlo Ancelotti megváltoztatta a csapat arculatát: jobban futballozunk, boldogabbak és nyugodtabban vagyunk. Az ő érkezése a legjobb dolog, ami velünk történhetett, nekem olyan, mintha a nagyapám lenne.”

Bár Vinícius Jr. abban szinte biztos lehet, hogy a szövetségi kapitány kedveli, az ellenfelek szurkolóiból viszont viselkedésével gyakran heves utálatot vált ki. A játékos elárult: kifejezetten doppingolja, ha fújolják a lelátóról.

„Fiatalon nem tanuljuk meg, hogyan legyünk híresek. A semmiből jöttem, és egyszer csak azt vettem észre, hogy nem tudok kimenni az utcára. Az, hogy az emberek szeretnek, remek érzés, az árnyoldalt a sajtó és a riválisok szurkolói jelentik. De imádom, ha fütyülnek. Ezért készülünk nap mint nap, a nagy nyomással járó pillanatokban derül ki, hogy ki is az igazán jó játékos. Mi itt a Real Madridnál készen állunk.”

Az interjúban Vinícius Jr. beszélt Szoboszlai Dominikkal ápolt baráti kapcsolatáról is. Részleteket ide kattintva olvashat!