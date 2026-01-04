Meglepetés: sevillai győzelmével elmozdult az utolsó helyről a Levante

A hatékony kontrázós futball tankönyvi példájaként vonult be az idény krónikájába ez a találkozó. A Sevilla ugyan végig többet birtokolta a labdát, s vezetett támadást támadás után, a Levante kapuját védő Ryan remek napot fogott ki. A szünet előtt szinte a semmiből szerezték meg a vezetést a december végén edzőt váltó vendégek (a november végén menesztett Julián Calero helyét Luís Castro vette át), egy kényszerítő után Iker Losada lőtt a jobb alsó sarokba.

A fordulás után sem változott a játék képe, Matías Almeyda együttese eredménytelenül próbálta feltörni a valenciai védelmet, míg a piros-kékek a kontrákban bíztak. Ez utóbbi eredményre is vezetett, a 77. percben Carlos Espí, majd a ráadásban a sevillai nevelés, Carlos Álvarez is betalált (percekkel korábban Ryan kivédte Isaac Romero tizegyesét) – a Levante mindhárom pontot zsebre vágta, s ellépett a tabella utolsó helyéről. 0–3

SPANYOL LA LIGA

18. FORDULÓ

Sevilla–Levante 0–3 (Losada 45+2., Espí 77., C. Álvarez 90+4.)

Később

16.15: Real Madrid–Betis (Tv: Spíler2)

18.30: Alavés–Oviedo

18.30: Mallorca–Girona (Tv: Spíler2)

21.00: Real Sociedad–Atlético Madrid (Tv: Spíler2)

Szombaton játszották

Espanyol–Barcelona 0–2 (Olmo 86., Lewandowski 90.)

Celta Vigo–Valencia 4–1 (Borja Iglesias 33., 59. – az elsőt 11-esből, El-Abdellaui 83., H. Álvarez 90+5., ill. Pepelu 70.)

Osasuna–Athletic Bilbao 1–1 (R. García 34., ill. Guruzeta 71.)

Elche–Villarreal 1–3 (M. Neto 30., ill. Moleiro 7., Mikautadze 13., Pedraza 83.)Ű

Pénteken játszották

Rayo Vallecano–Getafe 1–1 (De Frutos 45+1., ill. Arambarri 90+1.)