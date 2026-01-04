Nemzeti Sportrádió

Meglepetés: sevillai győzelmével elmozdult az utolsó helyről a Levante

2026.01.04.
A többek között tizenegyest védő Mat Ryan volt a meccs embere (Fotó: Getty Images)
Sevilla Levante La Liga
A Levante 3–0-ra győzött a Sevilla otthonában, ezzel fontos pontokat szerzett a kiesés elleni harcban.

A hatékony kontrázós futball tankönyvi példájaként vonult be az idény krónikájába ez a találkozó. A Sevilla ugyan végig többet birtokolta a labdát, s vezetett támadást támadás után, a Levante kapuját védő Ryan remek napot fogott ki. A szünet előtt szinte a semmiből szerezték meg a vezetést a december végén edzőt váltó vendégek (a november végén menesztett Julián Calero helyét Luís Castro vette át), egy kényszerítő után Iker Losada lőtt a jobb alsó sarokba. 

A fordulás után sem változott a játék képe, Matías Almeyda együttese eredménytelenül próbálta feltörni a valenciai védelmet, míg a piros-kékek a kontrákban bíztak. Ez utóbbi eredményre is vezetett, a 77. percben Carlos Espí, majd a ráadásban a sevillai nevelés, Carlos Álvarez is betalált (percekkel korábban Ryan kivédte Isaac Romero tizegyesét) – a Levante mindhárom pontot zsebre vágta, s ellépett a tabella utolsó helyéről. 0–3

SPANYOL LA LIGA
18. FORDULÓ
Sevilla–Levante 0–3 (Losada 45+2., Espí 77., C. Álvarez 90+4.)
Később
16.15: Real Madrid–Betis (Tv: Spíler2)
18.30: Alavés–Oviedo
18.30: Mallorca–Girona (Tv: Spíler2)
21.00: Real Sociedad–Atlético Madrid (Tv: Spíler2)

Szombaton játszották
Espanyol–Barcelona 0–2 (Olmo 86., Lewandowski 90.)
Celta Vigo–Valencia 4–1 (Borja Iglesias 33., 59. – az elsőt 11-esből, El-Abdellaui 83., H. Álvarez 90+5., ill. Pepelu 70.)
Osasuna–Athletic Bilbao 1–1 (R. García 34., ill. Guruzeta 71.) 
Elche–Villarreal 1–3 (M. Neto 30., ill. Moleiro 7., Mikautadze 13., Pedraza 83.)Ű
Pénteken játszották
Rayo Vallecano–Getafe 1–1 (De Frutos 45+1., ill. Arambarri 90+1.)

A LA LIGA ÁLLÁSAMGyDVL–KGk 
1. Barcelona19161253–20+33 49 
2. Real Madrid18133236–16+20 42 
3. Villarreal17122334–16+18 38 
4. Atlético Madrid18114333–16+17 37 
5. Espanyol1793520–18+2 30 
6. Celta Vigo1868424–20+4 26 
7. Betis1667325–19+6 25 
8. Athletic Bilbao1873816–23–7 24 
9. Elche1857624–23+1 22 
10. Getafe1763814–19–5 21 
11. Sevilla18621024–29–5 20 
12. Osasuna1854918–21–3 19 
13. Rayo Vallecano1847714–21–7 19 
14. Mallorca1746719–24–5 18 
15. Alaves1753914–20–6 18 
16. Real Sociedad1745821–25–4 17 
17. Valencia1837817–30–13 16 
18. Girona1736815–33–18 15 
19. Levante17341020–29–9 13 
20. Oviedo1725107–26–19 11 

 

 

Ezek is érdekelhetik