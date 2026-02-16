Raphinha visszatérhet a botladozó Barcába

A katalánokon nagy a nyomás, mert ha nem nyernek, hosszú idő után a Real Madrid áll majd az élen a forduló végén. Jó hír a címvédő híveinek, hogy az utóbbi két hétben combizomsérüléssel bajlódó Raphinha a napokban már a csapattal edzett, és alighanem pályára lép hétfőn. Bár a Mundo Deportivo szerint szinte biztos, hogy nem lesz kezdő, csereként bevetheti a szakmai stáb. Márpedig az eddig látottak alapján égető szüksége van rá a Barcelonának.

A brazil szélső az idényben 22 tétmérkőzésen 13 gólt és öt gólpasszt jegyez, eddig tizenöt találkozót hagyott ki, amelyek közül ötöt elveszített a Barcelona, míg vele csak egyszer kapott ki – a Chelsea-től 3–0-ra. Az kevésbé meglepő, hogy vele átlagban több gólt szerez a csapat (2.33-at nélküle, 2.82-t vele), igaz, érdekes módon távollétében sokkal többet is kap (1.8-at nélküle, 0.77-et vele). Vagyis az együttes védekezéséből is hiányzik, érthető tehát, ha a szurkolók várják már a visszatérését. Főleg úgy, hogy Pedri személyében egy másik kulcsember is sérült.

„Sokszor elmondtam már, hogy Raphinha fontos láncszeme a csapatnak, éreztük a hiányát, de hétfőn már ott lesz a keretben – idézte a Marca Hans-Dieter Flick vezetőedző mérkőzés előtt adott nyilatkozatát. – Vele sokkal dinamikusabb a játékunk, nekem az előző idényben ő volt a világ legjobb futballistája. Ami az Atlético Madrid elleni vereséget illeti, ki lehet kapni, a kérdés mindig az, hogy utána miként reagálunk. Amit az edzésen láttam, biztató volt, de majd élesben derül ki, milyen hatással volt a játékosokra ez a pofon.”

SPANYOL LA LIGA

24. FORDULÓ

21.00: Girona–FC Barcelona (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!

Vasárnapi mérkőzések

Oviedo–Athletic Bilbao 1–2 (Sajra 30., ill. Jauregizar 58., Sancet 71. – 11-esből)

Rayo Vallecano–Atlético Madrid 3–0 (F. Pérez 40., Valentín 45., N. Mendy 76.)

Levante–Valencia 0–2 (Ramazani 64., Sadiq 85.)

Mallorca–Betis 1–2 (V66., ill. Abde 18., Bakambu 45+2.)

Szombaton játszották

Real Madrid–Real Sociedad 4–1 (G. García 5., Vinícius 25., 48. – mindkettőt 11-esből, Valverde 31., ill. Oyarzabal 21. – 11-esből)

Espanyol–Celta Vigo 2–2 (K. García 66., Dolan 86., ill. Jutglá 38., B. Iglesias 90+3.)

Getafe–Villarreal 2–1 (Arambarri 41. – 11-esből, Satriano 53., ill. Mikautadze 76.)

Sevilla–Alavés 1–1 (Sow 42., ill. T. Martínez)

Pénteken játszották

Elche–Osasuna 0–0