Raphinha visszatérhet a botladozó Barcába
A katalánokon nagy a nyomás, mert ha nem nyernek, hosszú idő után a Real Madrid áll majd az élen a forduló végén. Jó hír a címvédő híveinek, hogy az utóbbi két hétben combizomsérüléssel bajlódó Raphinha a napokban már a csapattal edzett, és alighanem pályára lép hétfőn. Bár a Mundo Deportivo szerint szinte biztos, hogy nem lesz kezdő, csereként bevetheti a szakmai stáb. Márpedig az eddig látottak alapján égető szüksége van rá a Barcelonának.
A brazil szélső az idényben 22 tétmérkőzésen 13 gólt és öt gólpasszt jegyez, eddig tizenöt találkozót hagyott ki, amelyek közül ötöt elveszített a Barcelona, míg vele csak egyszer kapott ki – a Chelsea-től 3–0-ra. Az kevésbé meglepő, hogy vele átlagban több gólt szerez a csapat (2.33-at nélküle, 2.82-t vele), igaz, érdekes módon távollétében sokkal többet is kap (1.8-at nélküle, 0.77-et vele). Vagyis az együttes védekezéséből is hiányzik, érthető tehát, ha a szurkolók várják már a visszatérését. Főleg úgy, hogy Pedri személyében egy másik kulcsember is sérült.
„Sokszor elmondtam már, hogy Raphinha fontos láncszeme a csapatnak, éreztük a hiányát, de hétfőn már ott lesz a keretben – idézte a Marca Hans-Dieter Flick vezetőedző mérkőzés előtt adott nyilatkozatát. – Vele sokkal dinamikusabb a játékunk, nekem az előző idényben ő volt a világ legjobb futballistája. Ami az Atlético Madrid elleni vereséget illeti, ki lehet kapni, a kérdés mindig az, hogy utána miként reagálunk. Amit az edzésen láttam, biztató volt, de majd élesben derül ki, milyen hatással volt a játékosokra ez a pofon.”
SPANYOL LA LIGA
24. FORDULÓ
21.00: Girona–FC Barcelona (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!
Vasárnapi mérkőzések
Oviedo–Athletic Bilbao 1–2 (Sajra 30., ill. Jauregizar 58., Sancet 71. – 11-esből)
Rayo Vallecano–Atlético Madrid 3–0 (F. Pérez 40., Valentín 45., N. Mendy 76.)
Levante–Valencia 0–2 (Ramazani 64., Sadiq 85.)
Mallorca–Betis 1–2 (V66., ill. Abde 18., Bakambu 45+2.)
Szombaton játszották
Real Madrid–Real Sociedad 4–1 (G. García 5., Vinícius 25., 48. – mindkettőt 11-esből, Valverde 31., ill. Oyarzabal 21. – 11-esből)
Espanyol–Celta Vigo 2–2 (K. García 66., Dolan 86., ill. Jutglá 38., B. Iglesias 90+3.)
Getafe–Villarreal 2–1 (Arambarri 41. – 11-esből, Satriano 53., ill. Mikautadze 76.)
Sevilla–Alavés 1–1 (Sow 42., ill. T. Martínez)
Pénteken játszották
Elche–Osasuna 0–0
|A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Real Madrid
|24
|19
|3
|2
|53–19
|+34
|60
|2. Barcelona
|23
|19
|1
|3
|63–23
|+40
|58
|3. Villarreal
|23
|14
|3
|6
|44–26
|+18
|45
|4. Atlético Madrid
|24
|13
|6
|5
|38–21
|+17
|45
|5. Betis
|24
|11
|8
|5
|39–29
|+10
|41
|6. Espanyol
|24
|10
|5
|9
|29–33
|–4
|35
|7. Celta Vigo
|24
|8
|10
|6
|32–27
|+5
|34
|8. Real Sociedad
|24
|8
|7
|9
|34–35
|–1
|31
|9. Athletic Bilbao
|24
|9
|4
|11
|27–34
|–7
|31
|10. Osasuna
|24
|8
|6
|10
|28–28
|0
|30
|11. Getafe
|24
|8
|5
|11
|20–28
|–8
|29
|12. Sevilla
|24
|7
|5
|12
|31–39
|–8
|26
|13. Alaves
|24
|7
|5
|12
|21–30
|–9
|26
|14. Valencia
|24
|6
|8
|10
|25–37
|–12
|26
|15. Girona
|23
|6
|8
|9
|22–37
|–15
|26
|16. Elche
|24
|5
|10
|9
|31–35
|–4
|25
|17. Rayo Vallecano
|23
|6
|7
|10
|21–30
|–9
|25
|18. Mallorca
|24
|6
|6
|12
|29–39
|–10
|24
|19. Levante
|23
|4
|6
|13
|26–40
|–14
|18
|20. Oviedo
|23
|3
|7
|13
|13–36
|–23
|16