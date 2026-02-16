Raphinha visszatérhet a botladozó Barcába

Nemzeti Sportrádió

Sérülései miatt csupán tizennégy bajnokin játszott az idényben Raphinha (jobbra), és ezeken nyolc gólt szerzett
Az Atlético Madridtól elszenvedett kínos, 4–0-s Király-kupa-vereség után hétfőn a bajnokságban a Girona ellen javíthat a Barcelona labdarúgócsapata.

A katalánokon nagy a nyomás, mert ha nem nyernek, hosszú idő után a Real Madrid áll majd az élen a forduló végén. Jó hír a címvédő híveinek, hogy az utóbbi két hétben combizomsérüléssel bajlódó Raphinha a napokban már a csapattal edzett, és alighanem pályára lép hétfőn. Bár a Mundo Deportivo szerint szinte biztos, hogy nem lesz kezdő, csereként bevetheti a szakmai stáb. Márpedig az eddig látottak alapján égető szüksége van rá a Barcelonának. 

A brazil szélső az idényben 22 tétmérkőzésen 13 gólt és öt gólpasszt jegyez, eddig tizenöt találkozót hagyott ki, amelyek közül ötöt elveszített a Barcelona, míg vele csak egyszer kapott ki – a Chelsea-től 3–0-ra. Az kevésbé meglepő, hogy vele átlagban több gólt szerez a csapat (2.33-at nélküle, 2.82-t vele), igaz, érdekes módon távollétében sokkal többet is kap (1.8-at nélküle, 0.77-et vele). Vagyis az együttes védekezéséből is hiányzik, érthető tehát, ha a szurkolók várják már a visszatérését. Főleg úgy, hogy Pedri személyében egy másik kulcsember is sérült. 

„Sokszor elmondtam már, hogy Raphinha fontos láncszeme a csapatnak, éreztük a hiányát, de hétfőn már ott lesz a keretben – idézte a Marca Hans-Dieter Flick vezetőedző mérkőzés előtt adott nyilatkozatát. – Vele sokkal dinamikusabb a játékunk, nekem az előző idényben ő volt a világ legjobb futballistája. Ami az Atlético Madrid elleni vereséget illeti, ki lehet kapni, a kérdés mindig az, hogy utána miként reagálunk. Amit az edzésen láttam, biztató volt, de majd élesben derül ki, milyen hatással volt a játékosokra ez a pofon.”

SPANYOL LA LIGA
24. FORDULÓ
21.00: Girona–FC Barcelona (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!

Vasárnapi mérkőzések
Oviedo–Athletic Bilbao 1–2 (Sajra 30., ill. Jauregizar 58., Sancet 71. – 11-esből)
Rayo Vallecano–Atlético Madrid 3–0 (F. Pérez 40., Valentín 45., N. Mendy 76.)
Levante–Valencia 0–2 (Ramazani 64., Sadiq 85.)
Mallorca–Betis 1–2 (V66., ill. Abde 18., Bakambu 45+2.)

Szombaton játszották
Real Madrid–Real Sociedad 4–1 (G. García 5., Vinícius 25., 48. – mindkettőt 11-esből, Valverde 31., ill. Oyarzabal 21. – 11-esből)
Espanyol–Celta Vigo 2–2 (K. García 66., Dolan 86., ill. Jutglá 38., B. Iglesias 90+3.)
Getafe–Villarreal 2–1 (Arambarri 41. – 11-esből, Satriano 53., ill. Mikautadze 76.)
Sevilla–Alavés 1–1 (Sow 42., ill. T. Martínez)

Pénteken játszották
Elche–Osasuna 0–0

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSAMGyDVL–KGk 
1. Real Madrid24193253–19+34 60 
2. Barcelona23191363–23+40 58 
3. Villarreal23143644–26+18 45 
4. Atlético Madrid24136538–21+17 45 
5. Betis24118539–29+10 41 
6. Espanyol24105929–33–4 35 
7. Celta Vigo24810632–27+5 34 
8. Real Sociedad2487934–35–1 31 
9. Athletic Bilbao24941127–34–7 31 
10. Osasuna24861028–2830 
11. Getafe24851120–28–8 29 
12. Sevilla24751231–39–8 26 
13. Alaves24751221–30–9 26 
14. Valencia24681025–37–12 26 
15. Girona2368922–37–15 26 
16. Elche24510931–35–4 25 
17. Rayo Vallecano23671021–30–9 25 
18. Mallorca24661229–39–10 24 
19. Levante23461326–40–14 18 
20. Oviedo23371313–36–23 16 

 

Ezek is érdekelhetik