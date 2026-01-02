Nemzeti Sportrádió

La Liga: egymás ellen folyatódott a Rayo Vallecano és a Getafe nyeretlen sorozata

R. D. P.R. D. P.
Vágólapra másolva!
2026.01.02. 23:23
null
Döntetlen az év első La Liga-meccsén (Fotó: Getty Images)
Címkék
Rayo Vallecano Getafe La Liga
A Rayo Vallecano és a Getafe 1–1-es döntetlenével indult a spanyol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (La Liga) 18. fordulója pénteken.

A két csapat az utóbbi hetekben nem tudott nyerni, így az egymás elleni meccs mindkét gárda számára jó lehetőség volt a három pont begyűjtésére.

A Rayo Vallecano az első félidő végén Jorge de Frutos góljával vezetést szerzett, a hazaiak sokáig meg is őrizték előnyüket. A Getafe az uruguayi Mauro Arambarrinak köszönhetően mentett pontot a meccs hajrájában. 

SPANYOL LA LIGA
18. FORDULÓ, pénteki mérkőzés
Rayo Vallecano–Getafe 1–1 (De Frutos 45+1., ill. Arambarri 90+1.)

Szombaton játsszák
14.00: Celta Vigo–Valencia (Tv: Spíler2)
16.15: Osasuna–Athletic Bilbao (Tv: Spíler2)
18.30: Elche–Villarreal (Tv: Spíler2)
21.00: Espanyol–FC Barcelona (Tv: Spíler2)
Vasárnap játsszák
14.00: Sevilla–Levante (Tv: Spíler2)
16.15: Real Madrid–Betis (Tv: Spíler2)
18.30: Alavés–Oviedo
18.30: Mallorca–Girona (Tv: Spíler2)
21.00: Real Sociedad–Atlético Madrid (Tv: Spíler2)

   
1. Barcelona18151251–20+3146
2. Real Madrid18133236–16+2042
3. Atlético Madrid18114333–16+1737
4. Villarreal16112331–15+1635
5. Espanyol17103422–17+533
6. Betis1777329–19+1028
7. Celta Vigo1758420–19+123
8. Athletic Bilbao1872916–24–823
9. Elche1757523–20+322
10. Getafe1863914–23–921
11. Sevilla1762924–26–220
12. Rayo Vallecano1847714–21–719
13. Osasuna1753917–20–318
14. Mallorca1746719–24–518
15. Alaves1753914–20–618
16. Real Sociedad1745821–25–417
17. Valencia1737716–26–1016
18. Girona1736815–33–1815
19. Oviedo1725107–26–1911
20. Levante16241017–29–1210
AZ ÁLLÁS

 

 

Rayo Vallecano Getafe La Liga
Legfrissebb hírek

Kylian Mbappé megsérült – eljött Vinícius Júnior ideje?

Spanyol labdarúgás
14 órája

Az újjászületett Barcelona uralta az évet a La Ligában, de kitart a lendület 2026-ra is?

Spanyol labdarúgás
2025.12.29. 13:13

Felmondta a La Ligával kötött kollektív megegyezést a játékosok szakszervezete

Spanyol labdarúgás
2025.12.29. 12:41

Sajtóhírek szerint két belső védő is távozhat a Real Madridtól a nyáron

Spanyol labdarúgás
2025.12.26. 17:35

Fotó: Rózsaszín és zöld? Egészen szokatlan lesz a Real Madrid hazai meze a következő idényben

Spanyol labdarúgás
2025.12.26. 10:44

Lyonban folytatja a Real Madrid brazil csatára – sajtóhír

Spanyol labdarúgás
2025.12.23. 10:50

Raphinha és Yamal gólja döntött, a Barca nyert az 50 percet tíz emberrel játszó Villarreal otthonában

Spanyol labdarúgás
2025.12.21. 23:00

Nem borult a papírforma Gironában, könnyedén nyert az Atlético Madrid

Spanyol labdarúgás
2025.12.21. 16:05
Ezek is érdekelhetik