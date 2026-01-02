La Liga: egymás ellen folyatódott a Rayo Vallecano és a Getafe nyeretlen sorozata

A két csapat az utóbbi hetekben nem tudott nyerni, így az egymás elleni meccs mindkét gárda számára jó lehetőség volt a három pont begyűjtésére.

A Rayo Vallecano az első félidő végén Jorge de Frutos góljával vezetést szerzett, a hazaiak sokáig meg is őrizték előnyüket. A Getafe az uruguayi Mauro Arambarrinak köszönhetően mentett pontot a meccs hajrájában.

SPANYOL LA LIGA

18. FORDULÓ, pénteki mérkőzés

Rayo Vallecano–Getafe 1–1 (De Frutos 45+1., ill. Arambarri 90+1.)

Szombaton játsszák

14.00: Celta Vigo–Valencia (Tv: Spíler2)

16.15: Osasuna–Athletic Bilbao (Tv: Spíler2)

18.30: Elche–Villarreal (Tv: Spíler2)

21.00: Espanyol–FC Barcelona (Tv: Spíler2)

Vasárnap játsszák

14.00: Sevilla–Levante (Tv: Spíler2)

16.15: Real Madrid–Betis (Tv: Spíler2)

18.30: Alavés–Oviedo

18.30: Mallorca–Girona (Tv: Spíler2)

21.00: Real Sociedad–Atlético Madrid (Tv: Spíler2)