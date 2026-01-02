La Liga: egymás ellen folyatódott a Rayo Vallecano és a Getafe nyeretlen sorozata
A két csapat az utóbbi hetekben nem tudott nyerni, így az egymás elleni meccs mindkét gárda számára jó lehetőség volt a három pont begyűjtésére.
A Rayo Vallecano az első félidő végén Jorge de Frutos góljával vezetést szerzett, a hazaiak sokáig meg is őrizték előnyüket. A Getafe az uruguayi Mauro Arambarrinak köszönhetően mentett pontot a meccs hajrájában.
SPANYOL LA LIGA
18. FORDULÓ, pénteki mérkőzés
Rayo Vallecano–Getafe 1–1 (De Frutos 45+1., ill. Arambarri 90+1.)
Szombaton játsszák
14.00: Celta Vigo–Valencia (Tv: Spíler2)
16.15: Osasuna–Athletic Bilbao (Tv: Spíler2)
18.30: Elche–Villarreal (Tv: Spíler2)
21.00: Espanyol–FC Barcelona (Tv: Spíler2)
Vasárnap játsszák
14.00: Sevilla–Levante (Tv: Spíler2)
16.15: Real Madrid–Betis (Tv: Spíler2)
18.30: Alavés–Oviedo
18.30: Mallorca–Girona (Tv: Spíler2)
21.00: Real Sociedad–Atlético Madrid (Tv: Spíler2)
|1. Barcelona
|18
|15
|1
|2
|51–20
|+31
|46
|2. Real Madrid
|18
|13
|3
|2
|36–16
|+20
|42
|3. Atlético Madrid
|18
|11
|4
|3
|33–16
|+17
|37
|4. Villarreal
|16
|11
|2
|3
|31–15
|+16
|35
|5. Espanyol
|17
|10
|3
|4
|22–17
|+5
|33
|6. Betis
|17
|7
|7
|3
|29–19
|+10
|28
|7. Celta Vigo
|17
|5
|8
|4
|20–19
|+1
|23
|8. Athletic Bilbao
|18
|7
|2
|9
|16–24
|–8
|23
|9. Elche
|17
|5
|7
|5
|23–20
|+3
|22
|10. Getafe
|18
|6
|3
|9
|14–23
|–9
|21
|11. Sevilla
|17
|6
|2
|9
|24–26
|–2
|20
|12. Rayo Vallecano
|18
|4
|7
|7
|14–21
|–7
|19
|13. Osasuna
|17
|5
|3
|9
|17–20
|–3
|18
|14. Mallorca
|17
|4
|6
|7
|19–24
|–5
|18
|15. Alaves
|17
|5
|3
|9
|14–20
|–6
|18
|16. Real Sociedad
|17
|4
|5
|8
|21–25
|–4
|17
|17. Valencia
|17
|3
|7
|7
|16–26
|–10
|16
|18. Girona
|17
|3
|6
|8
|15–33
|–18
|15
|19. Oviedo
|17
|2
|5
|10
|7–26
|–19
|11
|20. Levante
|16
|2
|4
|10
|17–29
|–12
|10