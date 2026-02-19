Gyász: elhunyt a dán válogatott legendás szövetségi kapitánya

Josef „Sepp” Piontek szinte teljes játékos-pályafutása a Werder Bremenhez kötődik, 1972-es visszavonulásáig egy bajnoki címet és egy Német Kupát is nyert a kikötővárosiakkal, a nyugatnémet válogatottban pedig hatszor játszott.

Piontek a Werdernél kezdte edzői pályafutását, majd irányította a Düsseldorfot, a St. Paulit és Haiti válogatottját is. 1979-ben nevezték ki dán kapitánynak, és érkezése után remek csapatot alakított ki: a dán válogatott 1984-ben Európa-bajnoki elődöntőt játszott, két évvel később a vb-n azonban Emilio Butragueno remeklésével a spanyol válogatott elbúcsúztatta őket a nyolcaddöntőben, majd 1988-ban mindhárom csoportmeccsüket elveszítették a kontinenstornán.

Az 1990-es vb-re már nem jutott ki a „dán dinamit”, Piontek pedig távozott, átült a török válogatott kispadjára. Ott nem volt sikeres, lemaradtak az 1992-es Eb-ről és az 1994-es vb-ről is. A német szakember később irányította a Bursasport, az Aalborgot és a Silkeborgot, utóbbival hatalmas meglepetésre 1998-ban második lett a bajnokságban.

A szerdán elhunyt Sepp Piontek halálhírét csütörtökön jelentette be a dán szövetség a családtól kapott információra hivatkozva.