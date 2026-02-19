Nemzeti Sportrádió

Gyász: elhunyt a dán válogatott legendás szövetségi kapitánya

2026.02.19. 15:19
Sepp Piontek 85 évesen hunyt el (Fotó: Getty Images)
Dánia Sepp Piontek gyász
Nyolcvanöt éves korában elhunyt Sepp Piontek, aki játékosként nyugatnémet válogatott, edzőként pedig dán és török szövetségi kapitány is volt.

Josef „Sepp” Piontek szinte teljes játékos-pályafutása a Werder Bremenhez kötődik, 1972-es visszavonulásáig egy bajnoki címet és egy Német Kupát is nyert a kikötővárosiakkal, a nyugatnémet válogatottban pedig hatszor játszott.

Piontek a Werdernél kezdte edzői pályafutását, majd irányította a Düsseldorfot, a St. Paulit és Haiti válogatottját is. 1979-ben nevezték ki dán kapitánynak, és érkezése után remek csapatot alakított ki: a dán válogatott 1984-ben Európa-bajnoki elődöntőt játszott, két évvel később a vb-n azonban Emilio Butragueno remeklésével a spanyol válogatott elbúcsúztatta őket a nyolcaddöntőben, majd 1988-ban mindhárom csoportmeccsüket elveszítették a kontinenstornán.

Az 1990-es vb-re már nem jutott ki a „dán dinamit”, Piontek pedig távozott, átült a török válogatott kispadjára. Ott nem volt sikeres, lemaradtak az 1992-es Eb-ről és az 1994-es vb-ről is. A német szakember később irányította a Bursasport, az Aalborgot és a Silkeborgot, utóbbival hatalmas meglepetésre 1998-ban második lett a bajnokságban.

A szerdán elhunyt Sepp Piontek halálhírét csütörtökön jelentette be a dán szövetség a családtól kapott információra hivatkozva.

 

