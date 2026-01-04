Nemzeti Sportrádió

Gonzalo García mesterhármast szerzett, a Real Madrid öt góllal kitömte a Betist

2026.01.04. 18:19
Gonzalo García három gólt szerzett (Fotó: Getty Images)
Real Betis Real Madrid La Liga
A Real Madrid 5–1-re megverte a Real Betist a spanyol labdarúgó La Liga 18. fordulójának vasárnapi játéknapján.

SPANYOL LA LIGA
18. FORDULÓ
REAL MADRID–REAL BETIS 5–1 (1–0)
Madrid, Santiago Bernabéu Stadion, 75 190 néző. Vezette: A. Hernández
R. MADRID: Courtois – Valverde, Asencio, Rüdiger (F. Mendy, 89.), Carreras – Rodrygo (Güler, 77.), Camavinga, Tchouameni (Dani Cabellos, 81.), Jude Bellingham – Gonzalo García (Fran García, 88.), Vinícius Júnior (Mastantuono, 77.). Vezetőedző: Xabi Alonso
BETIS: Alvaro Valles – Ortíz (Bellerín, a szünetben), Bartra, Natan, Ricardo Rodríguez – Deossa (Lo Celso, a szünetben), Roca (Altimira, 67.) – Antony (Pablo García, 88.), Fornals, Ruibal (Riquelme, 67.) – Cucho Hernández. Vezetőedző: Manuel Pellegrini
Gólszerző: Gonzalo García (20., 50., 82.), Asencio (56.), Fran García (90+4.), ill. Cucho Hernández (66.)

ÖSSZEFOGLALÓ

A Real Madrid az előzetes várakozásoknak megfelelően fölényben kezdte a találkozót, de az első percekben nem tudott komoly veszélyt teremteni a Betis kapuja előtt. A 15. percben Carreras ziccerben lőtt Vallesbe, de az akció végén a partjelző beintette a lest. Öt perccel később az első kaput eltaláló lövéséből gólt szerzett a Real: Rodrygo kanyarított be egy szabadrúgást a bal szélről, a hosszú oldalon érkező Gonzalo García pedig a kapus mozgásával ellentétes irányban a jobb alsóba fejelte a labdát.

A folytatásban kissé leült a játék, majd a szünet előtt a vendégek előtt adódott két helyzet is: előbb Deossa lőtt a kapu fölé, majd Valverde mentett a berobbanó Cucho elől Ruibal beadását követően.

A fordulás után öt perccel ismét a királyiak saját nevelésű centere (aki a tavalyi klubvilágbajnokságon is sikeresen helyettesítette a sérült Kylian Mbappét) villant meg, nem is akárhogyan: Valverde jobb szélről érkező beadását mellel vette le a 16-os előterében, majd kapásból a jobb alsó sarokba ágyúzott.

S ha egy üzlet beindul… Az 56. percben tovább nőtt a királyiak előnye, Rodrygo sarokrúgását Raúl Asencio bólintott a bal felsőbe – a saját nevelésű belső védő pályafutása első gólját szerezte a Real Madrid színeiben, beleértve az utánpótlásában töltött éveket is.

Tíz perccel a harmadik madridi gól után jött össze a szépítés a Betisnek, Ruibal remek hosszú labdával találta meg Cucho Hernándezt, aki Asenciót, Rüdigert és Courtois-t is kicselezve a visszacsúszó német bekk mellett az üres kapuba lőtt. A kolumbiai légiós gólja további bátorságot adott a sevillaiaknak, a csereként beálló Riquelme például óriási tekeréssel döngette meg a bal oldali kapufát.

A kihagyott lehetőséget újabb góllal büntette Xabi Alonso együttese, Rüdiger a saját térfeléről indította Arda Gülert, a török középpályás centerezését pedig Gonzalo García tanári sarkazással továbbította a bal alsóba – mesterhármas!

A 21 éves csatárt lecserélésekor állva tapsolta meg a Bernabéu közönsége, de ezzel még nem volt vége a meccsnek: a ráadásban Valverde jobbról érkező beadásából a frissen becserélt Fran García is betalált, beállítva a végeredményt. A királyiak tehát a saját nevelésű játékosaik vezérletével magabiztosan kezdték az új évet, s tartják a lépést az élen álló Barcelonával. 5–1

AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGk 
1. Barcelona19161253–20+33 49 
2. Real Madrid19143241–17+24 45 
3. Villarreal17122334–16+18 38 
4. Atlético Madrid18114333–16+17 37 
5. Espanyol18103522–19+3 33 
6. Betis1877430–24+6 28 
7. Celta Vigo1868424–20+4 26 
8. Athletic Bilbao1973917–25–8 24 
9. Elche1857624–23+1 22 
10. Getafe1863914–23–9 21 
11. Sevilla18621024–29–5 20 
12. Osasuna1854918–21–3 19 
13. Rayo Vallecano1847714–21–7 19 
14. Mallorca1746719–24–5 18 
15. Alaves1753914–20–6 18 
16. Real Sociedad1745821–25–4 17 
17. Valencia1837817–30–13 16 
18. Girona1736815–33–18 15 
19. Levante17341020–29–9 13 
20. Oviedo1725107–26–19 11 

 

PERCRŐL PERCRE

