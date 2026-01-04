Gonzalo García mesterhármast szerzett, a Real Madrid öt góllal kitömte a Betist

SPANYOL LA LIGA
18. FORDULÓ
REAL MADRID–REAL BETIS 5–1 (1–0)
Madrid, Santiago Bernabéu Stadion, 75 190 néző. Vezette: A. Hernández
R. MADRID: Courtois – Valverde, Asencio, Rüdiger (F. Mendy, 89.), Carreras – Rodrygo (Güler, 77.), Camavinga, Tchouameni (Dani Cabellos, 81.), Jude Bellingham – Gonzalo García (Fran García, 88.), Vinícius Júnior (Mastantuono, 77.). Vezetőedző: Xabi Alonso
BETIS: Alvaro Valles – Ortíz (Bellerín, a szünetben), Bartra, Natan, Ricardo Rodríguez – Deossa (Lo Celso, a szünetben), Roca (Altimira, 67.) – Antony (Pablo García, 88.), Fornals, Ruibal (Riquelme, 67.) – Cucho Hernández. Vezetőedző: Manuel Pellegrini
Gólszerző: Gonzalo García (20., 50., 82.), Asencio (56.), Fran García (90+4.), ill. Cucho Hernández (66.)
ÖSSZEFOGLALÓ
A Real Madrid az előzetes várakozásoknak megfelelően fölényben kezdte a találkozót, de az első percekben nem tudott komoly veszélyt teremteni a Betis kapuja előtt. A 15. percben Carreras ziccerben lőtt Vallesbe, de az akció végén a partjelző beintette a lest. Öt perccel később az első kaput eltaláló lövéséből gólt szerzett a Real: Rodrygo kanyarított be egy szabadrúgást a bal szélről, a hosszú oldalon érkező Gonzalo García pedig a kapus mozgásával ellentétes irányban a jobb alsóba fejelte a labdát.
A folytatásban kissé leült a játék, majd a szünet előtt a vendégek előtt adódott két helyzet is: előbb Deossa lőtt a kapu fölé, majd Valverde mentett a berobbanó Cucho elől Ruibal beadását követően.
A fordulás után öt perccel ismét a királyiak saját nevelésű centere (aki a tavalyi klubvilágbajnokságon is sikeresen helyettesítette a sérült Kylian Mbappét) villant meg, nem is akárhogyan: Valverde jobb szélről érkező beadását mellel vette le a 16-os előterében, majd kapásból a jobb alsó sarokba ágyúzott.
S ha egy üzlet beindul… Az 56. percben tovább nőtt a királyiak előnye, Rodrygo sarokrúgását Raúl Asencio bólintott a bal felsőbe – a saját nevelésű belső védő pályafutása első gólját szerezte a Real Madrid színeiben, beleértve az utánpótlásában töltött éveket is.
Tíz perccel a harmadik madridi gól után jött össze a szépítés a Betisnek, Ruibal remek hosszú labdával találta meg Cucho Hernándezt, aki Asenciót, Rüdigert és Courtois-t is kicselezve a visszacsúszó német bekk mellett az üres kapuba lőtt. A kolumbiai légiós gólja további bátorságot adott a sevillaiaknak, a csereként beálló Riquelme például óriási tekeréssel döngette meg a bal oldali kapufát.
A kihagyott lehetőséget újabb góllal büntette Xabi Alonso együttese, Rüdiger a saját térfeléről indította Arda Gülert, a török középpályás centerezését pedig Gonzalo García tanári sarkazással továbbította a bal alsóba – mesterhármas!
A 21 éves csatárt lecserélésekor állva tapsolta meg a Bernabéu közönsége, de ezzel még nem volt vége a meccsnek: a ráadásban Valverde jobbról érkező beadásából a frissen becserélt Fran García is betalált, beállítva a végeredményt. A királyiak tehát a saját nevelésű játékosaik vezérletével magabiztosan kezdték az új évet, s tartják a lépést az élen álló Barcelonával. 5–1
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Barcelona
|19
|16
|1
|2
|53–20
|+33
|49
|2. Real Madrid
|19
|14
|3
|2
|41–17
|+24
|45
|3. Villarreal
|17
|12
|2
|3
|34–16
|+18
|38
|4. Atlético Madrid
|18
|11
|4
|3
|33–16
|+17
|37
|5. Espanyol
|18
|10
|3
|5
|22–19
|+3
|33
|6. Betis
|18
|7
|7
|4
|30–24
|+6
|28
|7. Celta Vigo
|18
|6
|8
|4
|24–20
|+4
|26
|8. Athletic Bilbao
|19
|7
|3
|9
|17–25
|–8
|24
|9. Elche
|18
|5
|7
|6
|24–23
|+1
|22
|10. Getafe
|18
|6
|3
|9
|14–23
|–9
|21
|11. Sevilla
|18
|6
|2
|10
|24–29
|–5
|20
|12. Osasuna
|18
|5
|4
|9
|18–21
|–3
|19
|13. Rayo Vallecano
|18
|4
|7
|7
|14–21
|–7
|19
|14. Mallorca
|17
|4
|6
|7
|19–24
|–5
|18
|15. Alaves
|17
|5
|3
|9
|14–20
|–6
|18
|16. Real Sociedad
|17
|4
|5
|8
|21–25
|–4
|17
|17. Valencia
|18
|3
|7
|8
|17–30
|–13
|16
|18. Girona
|17
|3
|6
|8
|15–33
|–18
|15
|19. Levante
|17
|3
|4
|10
|20–29
|–9
|13
|20. Oviedo
|17
|2
|5
|10
|7–26
|–19
|11
