Újpesten, az ötödik meccsen dől el az UTE–BJA HC párharc az ob I-ben

JÉGKORONG

OB I

ELŐDÖNTŐ, 4. MÉRKŐZÉS

BUDAPEST JÉGKORONG AKADÉMIA HC–UTE 2–1 (1–0, 0–1, 0–0, 1–0) – hosszabbításban

Vasas Jégcentrum, 637 néző. V: Nagy A., Rencz, Muzsik, Kovács P.

BJA HC: FARKAS R. – POZSGAI (1), Szabó Dániel (1) / Szivák, Varga A. / Riha, Boros / Pilon – Honejsek 1, Nagy G., SCHLEKMANN 1 (1) / Molnár B., Keresztes L., Turbucz / Nádasy, Horváth B., Zimányi / V. Razumnjak, Novotny, Weidemann. Edző: Kangyal Balázs

UTE: RAJNA – RONKAINEN (1), Tornyai, / FRANYÓ, Bogesics / Pokornyi, Kiss Dániel / Osztoics – Kiss P., Thompson, Luciani / Burzan, Páterka, Vértes / Kovács S. (1), Szabó Rácz, Szalma / Rapos 1, Lőczi. Edző: Jason Morgan

Kapura lövések: 45–44.

Emberelőny-kihasználás: 2/0, ill. 3/0.

Az egyik fél harmadik győzelméig tartó párharc állása: 2–2

A kapusok mérkőzése volt a vasárnap esti Budapest Jégkorong Akadémia HC–UTE párharc. Farkas Roland és Rajna Miklós is nagyszerű napot fogott ki, pedig szép számmal érkeztek kapura lövések mindkettőjük felé. Igaz, hogy Rajna 10 másodperc után, a BJA első próbálkozásából gólt kapott, utána viszont számtalanszor óvta meg csapatát az újabb kapitulációtól, legalább ötször csak az alatt a négy perc alatt, amikor a középső játékrészben Szabó Rácz Maxim – magas bottal való játék miatti – kétszer két perces kiállítása miatt emberhátrányban játszott az Újpest. Farkas dolgát sem könnyítették meg csapattársai, hiszen Jiri Riha végleges fegyelmi büntetése miatt volt dolga neki is bőven emberhátrányban.

Komolyan gondolhatta Kangyal Balázs a párharc második mérkőzése után adott interjújában, hogy minden sportember hasonló kihívásokra vágyik, mint amilyen elé az élet és a lila-fehérek állították együttesét, mert előbb szépített, vasárnap pedig mindent megtett hazai jégen azért, hogy egyenlítsen is a harmadik győzelemig tartó csörtében. Ennek jele volt a már említett gyors gól, és a kezdeti lendület ugyan nem hagyott alább, az UTE sem óhajtotta ugyanakkor ölbe tett kézzel hagyni, hogy ellenfele ledolgozza kétmeccses hátrányát. Vértes Nátán ziccert hibázott, Taneli Ronkainen bombája után az oldalhálóban kötött ki a pakk, majd Rapos Gergely lapos lövéséből született meg az egyenlítés. A fiatal magyar csatár Rajna kapuja mögül korcsolyázott vissza, eltolta előtte a korongot és a hosszúba lőtt.

Valamivel aktívabbak voltak támadásban a káposztásmegyeriek, különösen Schlekmann Márk és Pozsgai Tamás jelentett veszélyt a vendégek kapujára, a másik oldalon Vértes, Luka Burzan és Kevin Thompson volt a többieknél élénkebb.

A rendes játékidőben nem dőlt el a mérkőzés, a hosszabbításban sorra maradtak ki az újpesti ziccerek, és ahogy az ilyenkor lenni szokott, egy kontratámadás után a BJA szerezte meg a győztes találatot. Antonín Honejsek fejezte be góllal a párharc negyedik meccsét eldöntő akciót, a kapusok külön párbaját pedig így Farkas Roland nyerte meg. Lesz ötödik meccs az elődöntőben, Újpesten dől el, melyik csapat jut be a fináléba.

A másik ágon a tavaly finalista DEAC már pénteken 3–0-s összesítéssel búcsúztatta a DVTK Jegesmedvék alakulatát.

A döntő pénteken kezdődik. Amennyiben az újpestiek jutnak tovább, akkor a finálét ők kezdik otthon, ha pedig a BJA, akkor Debrecenben rajtol a döntősorozat, amely az egyik fél harmadik sikeréig tart majd.

