„Még van egy visszavágó!” – Hansi Flick az Atlético elleni 4–0-s vereség után
„Nem játszottunk jól csapatként, nagy volt a távolság a játékosok között és hiányzott a letámadás is – kezdett taktikai elemzésbe a mérkőzést követően Hansi Flick az As.com szerint. – De néha jó ilyen leckét kapni, mert tény, az első félidő óriási lecke volt számunkra. Küzdünk majd a visszavágón is; ha a kétszer negyvenöt perc alatt kétszer két gólt szerzünk, jók vagyunk. Az első félidő most nem volt rendben, a másodikban próbáltunk javulni. A szünetben elmondtam a játékosoknak, hogy min kellene javítaniuk, mert nem azt láttam, amit szerettem volna. A szünet után már egy új mérkőzés kezdődött, megvoltak a lehetőségeink. De még nincs vége, jön egy visszavágó, ahol szükségünk lesz a Camp Nou támogatására is.”
Pau Cubarsí érvénytelenített góljáról is beszélt a német szakember, és nyilvánvalóan egyáltalán nem volt elégedett Juan Martínez Munuera ítéletével, annál is inkább, mert szerinte nagyon sokat kellett várni a végleges döntésre: „Mennyit is kellett várni? Hét percet? Számomra egyértelmű, hogy nem volt les, mégis, amikor érvénytelenítették, semmit nem mondtak. Nem volt kommunikáció. Nem értem, miért volt les, kár érte.”
Edzőjéhez csatlakozott az FC Barcelona középpályása, Frenkie de Jong is: „Ha az általam látott kép nem a mesterséges intelligenciával készült, akkor botrányos, mert nagyon egyértelműnek tűnik.”
„Hihetetlen energiákat merítettünk a stadionból – kezdte értékelését a Marca szerint Diego Simeone. – Az élet márpedig energia, és nekünk sikerült meglovagolnunk ezt az energiahullámot. ”
„Hiszek a csapatban és mindenben, amit teszünk. És azt hiszem, a szurkolóinknak szükségük van az ilyen sikerekre, mert évek óta támogatnak minket. Nagyszerűen játszottunk az első félidőben, és kitartottunk a másodikban is. A második játékrész már nem volt ugyanolyan, mint az első, de a fiúk rendkívüli meccset játszottak” – fogalmazott, és külön megdicsérte Julián Álvarezt, aki a gólja mellett remek gólpasszt is adott Ademola Lookmannak.
A mostanság nagyon rossz formában futballozó Julián Álvarezre külön is kitért az Atlético vezetőedzője: „Hála Istennek, gólt lőtt, és mostantól biztos vagyok benne, hogy vissza is tér a helyes útra.”
Mindemellett a fősodratú spanyol sportsajtó (Marca, AS) egyöntetűen állást foglalt abban, hogy Diego Simeone hatalmas győzelmet aratott a kupaelődöntőben: mint írták, az argentin mester taktikailag „lemosta” Hansi Flicket, aki ezt megelőzően még sosem vallott ennyire látványosan kudarcot az FC Barcelona kispadján – és nem is kapott ennyire nyilvánvaló kritikát a spanyol sportsajtótól. Az AS szerint erre a vereségre, ilyen különbséggel senki sem számított, de a barcelonai érzelmű El Mundo Deportivo is arról írt, hogy az Atlético a párharc első meccsén egyértelműen a katalán csapat fölé nőtt.
„Teljes katasztrófa” – ezt pedig már a szintén barcelonai érzelmű Sport napilap hozta szalagcímén, utalva a csapat váratlan összeomlására.
SPANYOL KIRÁLY-KUPA
ELŐDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS
Atlético Madrid–FC Barcelona 4–0 (E. García 6. – öngól, Griezmann 14., Lookman 33., J. Álvarez 45+2.)
Kiállítva: E. García (85.)
A visszavágót március 3-án rendezik Barcelonában.
Mi volt itt?! Egy félidő alatt ízekre szedte a Barcát az Atlético, s fél lábbal a döntőben érezheti magát