„Kérdezzétek meg a Real Madridot!” – Hansi Flick beszólt a riválisnak

A ma esti Atletico Madrid elleni Király-kupa elődöntőt megelőző sajtótájékoztatón arról kérdezték a Barcelona mesterét, hogy mit gondol azokról, akik el akarják venni az érdemet az olyan csapatoktól, akik alacsonyabb osztályban játszó együtteseket legyőzve jutottak el az elődöntőig.

Hansi Flick, az FC Barcelona edzője frappáns választ adott: „Kérdezzétek meg a Real Madridot.” gúnyosan utalva ezzel a madridiak Albacete elleni vereségére. A piszkálódás mellett szót ejtett még Marcus Rashford hiányáról és a madridiak Betis elleni kupamérkőzéséről is.