„Kérdezzétek meg a Real Madridot!” – Hansi Flick beszólt a riválisnak

2026.02.12. 18:16
Hansi Flick odaszúrt a Real Madridnak (Fotó: Getty Images)
FC Barcelona Hansi Flick Király-kupa
Az FC Barcelona német mestere, Hansi Flick keményen odapörkölt a Real Madridnak a ma (csütörtök) esti Atletico Madrid elleni Király-kupa elődöntő előtt a hivatalos sajtótájékoztatón.

 

A ma esti Atletico Madrid elleni Király-kupa elődöntőt megelőző sajtótájékoztatón arról kérdezték a Barcelona mesterét, hogy mit gondol azokról, akik el akarják venni az érdemet az olyan csapatoktól, akik alacsonyabb osztályban játszó együtteseket legyőzve jutottak el az elődöntőig. 

Hansi Flick, az FC Barcelona edzője frappáns választ adott: „Kérdezzétek meg a Real Madridot.” gúnyosan utalva ezzel a madridiak Albacete elleni vereségére. A piszkálódás mellett szót ejtett még Marcus Rashford hiányáról és a madridiak Betis elleni kupamérkőzéséről is.  

SPANYOL KIRÁLY-KUPA ELŐDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS 
21.00: Atlético Madrid–FC Barcelona (Tv: Sport2) 
A visszavágót március 3-án rendezik Barcelonában.

Athletic Bilbao–Real Sociedad 0–1 (Turrientes 62.) 
A visszavágót március 4-én rendezik San Sebastiánban.

