A téli olimpia záróünnepségén is Somodi Maja és Nógrádi Bence viszi a magyar zászlót

Korábban az MTI arról számolt be, hogy Pavlova Maria, Sviatchenko Alexei negyedik helyezett műkorcsolyázó páros viszi majd a magyar zászlót a vasárnap esti záróünnepségen.

Azonban az olimpia hivatalos honlapján a zászlóvivőket felsoroló dokumentum nem a műkorcsolyázók, hanem Somodi Maja és Nógrádi Bence neve jelent meg. Emiatt megkerestük a Magyar Olimpiai Bizottságot, és azt a választ kaptuk, hogy technikai probléma következtében a nyitóünnepség zászlóvivőinek életrajza került fel a záróünnepség elektronikus felületére, ahonnan kiküldésre került a közvetítő társaságoknak és a sajtónak. A bevitt adatokon utólag már nem lehetett változtatni.

Így a technikai hiba miatt mégsem Pavlova Maria és Sviatchenko Alexei, hanem ismét Somodi Maja és Nógrádi Bence vonul be a nemzeti lobogóval, akárcsak a megnyitón.