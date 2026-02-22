Nemzeti Sportrádió

A téli olimpia záróünnepségén is Somodi Maja és Nógrádi Bence viszi a magyar zászlót

2026.02.22. 20:11
Fotó: Getty Images
Az előzetes hírekkel ellentétben nem Pavlova Maria és Sviatchenko Alexei viszi a zászlót a téli olimpia záróünnepségén Veronában. A páros műkorcsolyában negyedikként végző kettős helyett Somodi Maja és Nógrádi Bence vonulhat be a nemzeti lobogóval.

 

Korábban az MTI arról számolt be, hogy Pavlova Maria, Sviatchenko Alexei negyedik helyezett műkorcsolyázó páros viszi majd a magyar zászlót a vasárnap esti záróünnepségen.

Azonban az olimpia hivatalos honlapján a zászlóvivőket felsoroló dokumentum nem a műkorcsolyázók, hanem Somodi Maja és Nógrádi Bence neve jelent meg. Emiatt megkerestük a Magyar Olimpiai Bizottságot, és azt a választ kaptuk, hogy technikai probléma következtében a nyitóünnepség zászlóvivőinek életrajza került fel a záróünnepség elektronikus felületére, ahonnan kiküldésre került a közvetítő társaságoknak és a sajtónak. A bevitt adatokon utólag már nem lehetett változtatni.

Így a technikai hiba miatt mégsem Pavlova Maria és Sviatchenko Alexei, hanem ismét Somodi Maja és Nógrádi Bence vonul be a nemzeti lobogóval, akárcsak a megnyitón.

Téli olimpia 2026
Tegnap, 12:53

A műkorcsolyázó páros viszi a magyar zászlót a záróünnepségen

Pavlova Maria és Sviatchenko Alexei a magyar küldöttség egyetlen eddigi pontszerzését érte el.

 

