Szűcs Szabina negyedik lett ötpróbában a toruni atlétikai versenyen

CSÚCSVERSENY A VB HELYSZÍNÉN

Három magyarnak drukkolhattunk vasárnap Torunban, két ötpróbázónk közül egyértelműen Szűcs Szabinának sikerült jobban a verseny, aki csupán 17 ponttal maradt el élete legjobbjától. A Honvéd atlétája az öt számból háromban, 60 m gáton (8.31 mp), súlylökésben (13.51 méter) és 800 méteren (2:11.25) is egyéni csúcsot ért el, a 174 centis magasugrása és a 617 centis távolugrása szintén biztató volt, így a 4. helyen végzett.

Kriszt Sarolta a távolugrás előtt megsérült, így az utolsó két szám már kimaradt neki. A győzelemről csupán egyetlen pont döntött a lengyel Paulina Ligarska és a brit Abigail Pawlett között előbbi javára.

Takács Boglárkának sajnos továbbra is hiányzik egy-két tized a tavalyi fedett pályás Eb-döntős formájához képest 60 méteren. Az első elődöntőben 7.36-tal hatodikként ért célba, összesítésben hét század hiányzott neki a fináléhoz. A döntőben az olasz Zaynab Dosso pályafutása során először futott hét másodpercen belül, az Európa-bajnok sprinter 6.99 másodperces teljesítményével bejelentkezett a világbajnoki címre. Azonban ehhez a télen szintén ugyanilyen időt tudó Julien Alfrednek is lesz egy-két szava…

A két klasszis párharcára ugyanitt, Torunban kerülhet sor március 20. és 22. között, az Indoor Tour Gold-sorozatának a záró állomását ugyanis a fedett pályás vb főpróbájának szánták a lengyel városban. A vb-hangulatot az erős eredmények mellett Goosia, a vb (lúd) kabalaállata megjelenése is erősítette.

A Dossótól látott magabiztossággal győzött a belga Elliot Crestan is, aki ennek megfelelően bizakodva áll a tél legnagyobb atlétikai eseményéhez férfi 800-on.

„Nagyon gyors ez a pálya, jó lesz a vb-re is, szerettem volna kipróbálni előtte, jó volt itt lenni. Még van egy versenyem addig, a belga bajnokság, de az előjelek mindenképpen jók” – bizakodott az 1:44.07-tel diadalmaskodó sprinter. A szokásos magas színvonalú futamot hozta a női 60 m gát döntője is, ráadásul a 7.77-tel győztes Devynne Charlton és az 5. helyezett Alaysha Johnson között alig nyolc század volt a különbség. Megjósolhatatlan, ki lesz ennek a számnak a világbajnoka.

ÚJ EURÓPA-CSÚCSOK CASTELLÓNBAN

Nem éltek sokáig a 10 kilométeres utcai futás januárban felállított Európa-rekordjai. A régi és az új női, illetve férficsúcsok egytől egyig Spanyolországhoz köthetők: január 11-én Valenciában a brit Eilish McColgan (30:08 perc) és a svéd Andreas Almgren (26:45 perc) volt a főszereplő, február 22-én Castellónban már a brit Megan Keithről és a francia Yann Schrubról szóltak a hírek. Keith egy, Schrub két másodperccel „szárnyalta túl” az egy hónappal ezelőtti eredményt.

KOROSZTÁLYOS REKORDOK A JÖVŐ EMBEREITŐL

A mögöttünk hagyott hétvégén még a fiataloké volt a terep a Nyíregyházi Atlétikai Centrumban, legközelebb ugyanitt már a felnőttek országos bajnokságát rendezik meg. Az U18-asok és U20-asok ob-ján többen is korosztályos csúccsal hívták fel magukra a figyelmet.

Szombaton Horváth Botond 768 centiméterre javította a távolugrás U18-as rekordját – két évvel ezelőtt Hajdú Áron tíz centivel ugrott rövidebbet. Vasárnap Marton Zsófi 16.79 méterre repítette az U18-asoknál még csak 3 kilós súlygolyót, ahogyan Pandur Huba is megmutatta tehetségét 21.36-os, szintén U18-as csúcsdöntésével 200 méteren. A fiatal sprinter a férfi 4x200-as váltóban is rekordot döntött Sztefopulosz Arisz, Zuggó Zalán és Góczán András oldalán (Honvéd, 1:30.41).

INDOOR TOUR, GOLD-SOROZAT, TORUN

FÉRFIAK

800 m: 1. Eliott Crestan (belga) 1:44.07

1500 m: 1. Tshepiso Masalela (botswanai) 3:32.55

60 m gát: 1. Jakub Szymanski (lengyel) 7.48

Rúdugrás: 1. Sondre Guttormsen (norvég) 585

Súlylökés: 1. Joe Kovacs (amerikai) 21.92

NŐK

60 m: 1. Zaynab Dosso (olasz) 6.99, Takács Boglárka az elődöntőben búcsúzott

400 m: 1. Emma Zapletalová (szlovák) 50.90

800 m: 1. Nigist Getachew (etióp) 1:59.32

1500 m: 1. Agathe Guillemot (francia) 4:00.64

60 m gát: 1. Devynne Charlton (bahamai) 7.77

Magasugrás: 1. Maria Zodzik (lengyel) 198

Távolugrás: 1. Larissa Iapichino (olasz) 672

Ötpróba: 1. Paulina Ligarska (lengyel) 4676, …4. Szűcs Szabina 4571, Kriszt Sarolta a 3. szám után befejezte