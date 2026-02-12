Nemzeti Sportrádió

Mi volt itt?! Egy félidő alatt ízekre szedte a Barcát az Atlético, s fél lábbal a döntőben érezheti magát

MIKE BARNABÁSMIKE BARNABÁS
2026.02.12. 23:16
Julián Álvarez november óta gólképtelen volt, de a Barca ellen megszakadt a rossz széria (Fotó: Getty Images)
Címkék
Barcelona Atlético Madrid Király-kupa
Elsöprő győzelmet aratott az Atlético Madrid a labdarúgó Király-kupa elődöntőjének első mérkőzésén, és négygólos előnnyel (4–0) utazhat a visszavágóra Barcelonába.

Fura héten van túl az Atlético Madrid: bő egy hete egy ötössel búcsúztatta odahaza a Betist a kupa negyeddöntőjében, majd nagy meglepetésre újfent hazai pályán kapott ki 1–0-ra a sevillai zöld-fehérektől. Adva volt tehát a kérdés, hogy melyik arcát mutatja a címvédő ellen Diego Simeone együttese sorozatban a harmadik hazai tétmeccsén.

Nos, a „matracosok” óriási lendülettel vetették magukat a küzdelembe, s már a harmadik percben előnybe kerülhettek volna, de Giuliano Simeone ziccerben Joan García lábát találta el. A Barca kapusa három perccel később saját maga hozta össze az Atleti vezető gólját, miután Eric García a gyepen pattogó hazaadása átfolyt a lába alatt, a labdát pedig már csak a gólvonal mögül kanalazta ki Koundé – öngól! S ha egy üzlet beindul... Nem sokkal később megduplázta előnyét a fővárosi csapat, gyors ellenakció végén Antoine Griezmann kapott labdát a 16-oson belül, s nyolc méterről, Koundé lába között kilőtte a jobb alsót.

A Hansi Flick védjegyének számító magasra tolt védelmi vonal ezen a meccsen visszafelé sült el, a madridiak kis túlzással akkor nyargaltak át a Raphinha és Pedri nélkül felálló katalán csapat középpályáján és védelmén, amikor csak akartak. A 33. percben Julián Álvarez önzetlen passzát Ademola Lookman váltotta gólra, majd a szünet előtt megcserélődtek a szerepek, s a nigériai támadó passzát argentin kollégája bikázta a kapu jobb oldalába – Álvarez november 1-e óta tartó góltalansági szériáját szakította meg.

A fordulás után visszavett a tempóból az Atlético, s előbb kiegyenlítődtek az erőviszonyok, majd jött a szépítés is – más kérdés, hogy Cubarsí gólját (hosszas VAR-vizsgálatot követően) Lewandowski leshelyzetére hivatkozva elvette a játékvezető. A folytatásban a Barcelona nem tudta feltörni az Atleti védelmét (még úgy sem, hogy a VAR-ozás miatt tízperces volt a ráadás), s Eric García utolsó emberként elkövetett szabálytalansága nyomán a hajrában emberhátrányba is került. A „matracosok” az erőviszonyokat ismerve meglepően magabiztos, négygólos előnyben utazhatnak a visszavágóra, ahol több mint egy évtizede nem látott csodával juthat csak tovább Hansi Flick alakulata. 4–0

SPANYOL KIRÁLY-KUPA
ELŐDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS
Atlético Madrid–Barcelona 4–0 (E. García 6. – öngól, Griezmann 14., Lookman 33., J. Álvarez 45+2.)
Kiállítva: E. García (85.)
A visszavágót március 3-án rendezik Barcelonában.

 

Barcelona Atlético Madrid Király-kupa
Legfrissebb hírek

„Kérdezzétek meg a Real Madridot!” – Hansi Flick beszólt a riválisnak

Spanyol labdarúgás
6 órája

Hans-Dieter Flick: Szeretünk az Atlético Madrid ellen futballozni

Spanyol labdarúgás
13 órája

A Real Sociedad idegenben szerzett előnyt az Athletic Bilbao ellen a Király-kupa elődöntőjében

Spanyol labdarúgás
2026.02.11. 22:55

Ronald Araújo: Másfél évig depressziósan játszottam

Spanyol labdarúgás
2026.02.11. 13:39

Spanyol Kupa: kihagyhatja az Atleti elleni elődöntőt a Barca kulcsembere

Spanyol labdarúgás
2026.02.10. 16:22

Megkezdődött az FC Barcelona elnökválasztási folyamata

Spanyol labdarúgás
2026.02.09. 14:41

Három gólt szerzett, továbbra is hibátlan hazai pályán a Barcelona

Spanyol labdarúgás
2026.02.07. 23:00

Joan Laporta klubelnök meghívta a Barcelona díszpáholyába a Nobel-díjas Krasznahorkai Lászlót

Minden más foci
2026.02.07. 13:33
Ezek is érdekelhetik