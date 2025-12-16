Nemzeti Sportrádió

Király-kupa: másodosztályú csapat ejtette ki a Mallorcát

V. J.V. J.
2025.12.16. 22:06
Fotó: Getty Images
A spanyol labdarúgó-másodosztályban szereplő Deportivo La Coruna 1–0-s győzelmével kiejtette az élvonalbeli Mallorcát a nyolcaddöntőbe jutásért rendezett fordulóban.

A Deportivo kiegyenlített mérkőzésen győzte le a Mallorcát. A másodosztályú együttes győztes gólját a 85. percben szerezte a 18 esztendős Noe Carrillo révén.

Az Elchének nem okozott gondot a továbbjutás a második vonalban szereplő Eibar ellen.

A Barcelona a harmadosztályú Deportivo Guadalajara vendégeként lép pályára. A mérkőzés kezdési idejét biztonsági problémák és beléptetés lassúsága miatt fél órával elhalasztották. A Mundo Deportivo beszámolója szerint egyes drukkerek több mint hat órán át várakoztak a stadion kapuinál, hogy bejuthassanak. A lap értesülései alapján a stadionban a találkozóra felépített ideiglenes lelátórészek nem kapták meg időben a használatbavételi engedélyüket az illetékes hatóságoktól.

SPANYOL KIRÁLY-KUPA
A NYOLCADDÖNTŐBE JUTÁSÉRT, keddi mérkőzések
Deportivo La Coruna (II.)–Mallorca 1–0
Eibar (II.)–Elche 0–1

Később
21.00: Eldense (III.)–Real Sociedad
21.00: Sporting Gijón (II.)–Valencia
21.30: Deportivo Guadalajara (III.)–Barcelona (Tv: Sport2)

 

