Az Atlético legyőzése után csak ikszelt a Rayo Vallecano

Az előző fordulóban 3–0-s eredménnyel mindhárom pontot otthon tartotta a Rayo Vallecano az Atlético Madrid ellen, a Betis vendégeként viszont már nehezebb dolga volt.

A hazaiak a 16. percben Cédric Bakambu góljával szereztek vezetést, amire a vendégek a szünet előtt válaszoltak a közönségkedvenc Isi Palazón révén. A fordulást követően Manuel Pellegrini csapata járt közelebb a gólhoz, de maradt a pontosztozkodás.

SPANYOL LA LIGA

25. FORDULÓ, szombati mérkőzések

Real Sociedad–Oviedo 3–3 (Óskarsson 64., 90., Caleta-Car 87., ill. Vinas 52., 52., Bailly 90+2.)

Betis–Rayo Vallecano 1–1 (Bakambu 16., ill. Palazón 42.)

18.30: Osasuna–Real Madrid (Tv: Spíler2)

21.00: Atlético Madrid–Espanyol (Tv: Spíler2)

A TOVÁBBI PROGRAM

Vasárnap játsszák

14.00: Getafe–Sevilla (Tv: Spíler2)

16.15: Barcelona–Levante (Tv: Spíler2)

18.30: Celta Vigo–Mallorca (Tv: Spíler2)

21.00: Villarreal–Valencia (Tv: Spíler2)

Hétfőn játsszák

21.00: Deportivo Alavés–Girona (Tv: Spíler2)

Pénteken játszották

Athletic Bilbao–Elche 2–1 (Guruzeta 64., 89. – 11-esből, ill. André Silva 68. – 11-esből)