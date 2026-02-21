Az Atlético legyőzése után csak ikszelt a Rayo Vallecano
Az előző fordulóban 3–0-s eredménnyel mindhárom pontot otthon tartotta a Rayo Vallecano az Atlético Madrid ellen, a Betis vendégeként viszont már nehezebb dolga volt.
A hazaiak a 16. percben Cédric Bakambu góljával szereztek vezetést, amire a vendégek a szünet előtt válaszoltak a közönségkedvenc Isi Palazón révén. A fordulást követően Manuel Pellegrini csapata járt közelebb a gólhoz, de maradt a pontosztozkodás.
SPANYOL LA LIGA
25. FORDULÓ, szombati mérkőzések
Real Sociedad–Oviedo 3–3 (Óskarsson 64., 90., Caleta-Car 87., ill. Vinas 52., 52., Bailly 90+2.)
Betis–Rayo Vallecano 1–1 (Bakambu 16., ill. Palazón 42.)
18.30: Osasuna–Real Madrid (Tv: Spíler2)
21.00: Atlético Madrid–Espanyol (Tv: Spíler2)
A TOVÁBBI PROGRAM
Vasárnap játsszák
14.00: Getafe–Sevilla (Tv: Spíler2)
16.15: Barcelona–Levante (Tv: Spíler2)
18.30: Celta Vigo–Mallorca (Tv: Spíler2)
21.00: Villarreal–Valencia (Tv: Spíler2)
Hétfőn játsszák
21.00: Deportivo Alavés–Girona (Tv: Spíler2)
Pénteken játszották
Athletic Bilbao–Elche 2–1 (Guruzeta 64., 89. – 11-esből, ill. André Silva 68. – 11-esből)
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Real Madrid
|24
|19
|3
|2
|53–19
|+34
|60
|2. Barcelona
|24
|19
|1
|4
|64–25
|+39
|58
|3. Villarreal
|24
|15
|3
|6
|45–26
|+19
|48
|4. Atlético Madrid
|24
|13
|6
|5
|38–21
|+17
|45
|5. Betis
|25
|11
|9
|5
|40–30
|+10
|42
|6. Espanyol
|24
|10
|5
|9
|29–33
|–4
|35
|7. Celta Vigo
|24
|8
|10
|6
|32–27
|+5
|34
|8. Athletic Bilbao
|25
|10
|4
|11
|29–35
|–6
|34
|9. Real Sociedad
|25
|8
|8
|9
|37–38
|–1
|32
|10. Osasuna
|24
|8
|6
|10
|28–28
|0
|30
|11. Getafe
|24
|8
|5
|11
|20–28
|–8
|29
|12. Girona
|24
|7
|8
|9
|24–38
|–14
|29
|13. Sevilla
|24
|7
|5
|12
|31–39
|–8
|26
|14. Rayo Vallecano
|24
|6
|8
|10
|22–31
|–9
|26
|15. Alaves
|24
|7
|5
|12
|21–30
|–9
|26
|16. Valencia
|24
|6
|8
|10
|25–37
|–12
|26
|17. Elche
|25
|5
|10
|10
|32–37
|–5
|25
|18. Mallorca
|24
|6
|6
|12
|29–39
|–10
|24
|19. Levante
|24
|4
|6
|14
|26–41
|–15
|18
|20. Oviedo
|24
|3
|8
|13
|16–39
|–23
|17