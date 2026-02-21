Nemzeti Sportrádió

Az Atlético legyőzése után csak ikszelt a Rayo Vallecano

2026.02.21. 18:33
Ezúttal Anthony (középen) sem tudott segíteni a Betisen (Fotó: Getty Images)
A második szombati mérkőzés is döntetlen lett a spanyol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (La Liga) 25. fordulójában: a Betis hazai pályán nem tudta megőrizni előnyét a Rayo Vallecano ellen.

Az előző fordulóban 3–0-s eredménnyel mindhárom pontot otthon tartotta a Rayo Vallecano az Atlético Madrid ellen, a Betis vendégeként viszont már nehezebb dolga volt.

A hazaiak a 16. percben Cédric Bakambu góljával szereztek vezetést, amire a vendégek a szünet előtt válaszoltak a közönségkedvenc Isi Palazón révén. A fordulást követően Manuel Pellegrini csapata járt közelebb a gólhoz, de maradt a pontosztozkodás.

SPANYOL LA LIGA
25. FORDULÓ, szombati mérkőzések
Real Sociedad–Oviedo 3–3 (Óskarsson 64., 90., Caleta-Car 87., ill. Vinas 52., 52., Bailly 90+2.)
Betis–Rayo Vallecano 1–1 (Bakambu 16., ill. Palazón 42.)
18.30: Osasuna–Real Madrid (Tv: Spíler2)
21.00: Atlético Madrid–Espanyol (Tv: Spíler2)

A TOVÁBBI PROGRAM
Vasárnap játsszák
14.00: Getafe–Sevilla (Tv: Spíler2)
16.15: Barcelona–Levante (Tv: Spíler2)
18.30: Celta Vigo–Mallorca (Tv: Spíler2)
21.00: Villarreal–Valencia (Tv: Spíler2)
Hétfőn játsszák
21.00: Deportivo Alavés–Girona (Tv: Spíler2)
Pénteken játszották
Athletic Bilbao–Elche 2–1 (Guruzeta 64., 89. – 11-esből, ill. André Silva 68. – 11-esből)

AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGk 
1. Real Madrid24193253–19+34 60 
2. Barcelona24191464–25+39 58 
3. Villarreal24153645–26+19 48 
4. Atlético Madrid24136538–21+17 45 
5. Betis25119540–30+10 42 
6. Espanyol24105929–33–4 35 
7. Celta Vigo24810632–27+5 34 
8. Athletic Bilbao251041129–35–6 34 
9. Real Sociedad2588937–38–1 32 
10. Osasuna24861028–2830 
11. Getafe24851120–28–8 29 
12. Girona2478924–38–14 29 
13. Sevilla24751231–39–8 26 
14. Rayo Vallecano24681022–31–9 26 
15. Alaves24751221–30–9 26 
16. Valencia24681025–37–12 26 
17. Elche255101032–37–5 25 
18. Mallorca24661229–39–10 24 
19. Levante24461426–41–15 18 
20. Oviedo24381316–39–23 17 

 

 

