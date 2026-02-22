A második mérkőzésén Redzic megszerezte az első gólját a Salzburgban – videó

A listavezető Salzburg az osztrák bajnokság 20. fordulójának vasárnapi játéknapját 5–1-re nyert a LASK otthonában. A csatár a 84. percben lépett pályára, és tíz perccel később ő állította be a végeredményt. Klubjának honlapja szerint az övé volt a találkozó legszebb gólja: betört a tizenhatoson belülre, és egy szép csel után látványos mozdulattal a kapu jobb felső sarkába lőtt.

A 22 éves támadójátékos a téli átigazolási szezonban a DAC-tól szerződött az előző idényben ezüstérmet szerző Salzburghoz, és 2030. június 30-ig szóló megállapodást írt alá.

Redzic Damir édesapja bosnyák, édesanyja magyar, ő Pécsen született, 2021-től a Ferencváros játékosa volt, és onnan igazolt – előbb kölcsönbe, majd véglegesen – Dunaszerdahelyre. A magyar válogatottban tavaly novemberben mutatkozott be.

A Salzburg előnye 20 forduló után két pont a címvédő Sturm Grazcal szemben, ennek ellenére kedden edzőváltásra került sor: Thomas Letsch helyett Daniel Beichler vette át a szakmai irányítást.

REDZIC GÓLJA

OSZTRÁK BUNDESLIGA

20. FORDULÓ

LASK–Red Bull Salzburg 1–5

Salzburg: Redzic Damir a 84. percben állt be, és a 90+4. percben gólt szerzett.