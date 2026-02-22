Eze és Gyökeres is duplázott, az Arsenal simán hozta az észak-londoni derbit

Nemzeti Sportrádió

Eberechi Eze és Viktor Gyökeres az első és a második félidőben is betalált az ősi rivális Tottenham elleni rangadón, amelyet a végig hatalmas fölényben futballozó Arsenal 4–1-re nyert meg a Premier League 27. fordulójának utolsó vasárnapi mérkőzésén.

A listavezető és az egyik legrosszabb formában lévő Premier League-csapat találkozott egymással a forduló rangadóján a Tottenham Hotspur stadionjában. Az észak-londoni derbin a felek az ősi rivalizáláson túl is hatalmas motivációval léptek pályára: a meccs előtt a Spurst mindössze négy pont választotta el a kiesőzónától, az Arsenalt pedig már csak kettő az őt üldöző Manchester Citytől. Ahogyan az várható volt, idegenben is az Arsenal volt kezdeményezőbb: előbb Leandro Trossard fejesét kellett kivágniuk a védőknek a kapu torkából, majd Viktor Gyökeres lövése kerülte el hajszállal a jobb alsó sarkot, s William Saliba bólintásánál sem hiányzott sok az „ágyúsok” első góljához.

Amely a 32. percben meg is jött: Bukayo Saka némi szerencsével tartotta meg a labdát a jobb szélen, beadását Eberechi Eze rosszul vette át, de remekül korrigált, és pazar mozdulattal, dropból Guglielmo Vicario kapujába lőtt. Ám aki azt hitte, a vezetés birtokában fellélegezhetnek a vendégek, az tévedett: rögtön a középkezdést követő Tottenham-akciónál Declan Rice veszített labdát a saját tizenhatosa előtt, Randall Kolo Muani pedig köszönte szépen az ajándékot, betört a büntetőterületre, és a kapu közepébe lőtt. Kisvártatva Saka került egy az egyben szembe Vicarióval, de az olasz kapus hatalmas bravúrral, lábbal hárított.

Nem telt el sok a második félidőből, a hatalmas fölényben játszó Arsenal újra megszerezte a vezetést, mégpedig Viktor Gyökeres révén: a lisszaboni formájához egyre inkább közelítő svéd válogatott center Jurriën Timber passzából rúgott ritkán látható bombagólt. A magyar származású középcsatárhoz hasonlóan jó formában lévő Eberechi Eze jegyezte a harmadik Arsenal-találatot: a nyáron a Crystal Palace-tól igazolt támadó középpályás a Tottenham-védők sorozatos bénázását kihasználva hizlalta kétgólosra az előnyt. Már a hosszabbításban jártunk, amikor Viktor Gyökeres határozott úgy, hogy nem akar lemaradni csapattársától, és kontra végén ő is megszerezte a második gólját – az Arsenal előnye ötpontosra nőtt a City előtt, a Tottehham továbbra is óriási bajban van. 1–4

ANGOL PREMIER LEAGUE
27. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések
Tottenham Hotspur–Arsenal 1–4 (Kolo Muani 34., ill. Eze 32., 61., Gyökeres 47., 90+5.)
Crystal Palace–Wolverhampton Wanderers 1–0 (Guessand 90.)
Sunderland–Fulham 1–3 (Le Fée 76. – 11-esből, ill. R. Jiménez 54., 61. – a másodikat 11-esből, Iwobi 85.)
Nottingham Forest–Liverpool 0–1 (A. Mac Allister 90+7.)

Hétfőn játsszák
21.00: Everton–Manchester United (Tv: Spíler1)
Szombaton játszották
Manchester City–Newcastle United 2–1 (O'Reilly 14., 27., ill. Hall 22.)
Chelsea–Burnley 1–1 (J. Pedro 4., ill. Flemming 90+3.)
Aston Villa–Leeds United 1–1 (Abraham 88., ill. Stach 31.)
Brentford–Brighton & Hove Albion 0–2 (D. Gómez 30., Welbeck 45+1.)
West Ham United–Bournemouth 0–0

AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGk 
1. Arsenal28187356–21+35 61 
2. Manchester City27175556–25+31 56 
3. Aston Villa27156638–28+10 51 
4. Chelsea27129648–31+17 45 
5. Manchester United26129547–37+10 45 
6. Liverpool27136842–35+7 45 
7. Brentford271241140–37+3 40 
8. Bournemouth27911743–45–2 38 
9. Everton26107929–30–1 37 
10. Fulham271141238–41–3 37 
11. Newcastle271061138–39–1 36 
12. Sunderland2799928–33–5 36 
13. Crystal Palace27981029–32–3 35 
14. Brighton & Hove Albion27810936–34+2 34 
15. Leeds United277101037–46–9 31 
16. Tottenham27781237–41–4 29 
17. Nottingham Forest27761425–39–14 27 
18. West Ham27671432–49–17 25 
19. Burnley27471629–52–23 19 
20. Wolverhampton28172018–51–33 10 

 

 

