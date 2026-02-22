Nemzeti Sportrádió

Negóék ellen zárta le ötmeccses szériáját a Nantes

2026.02.22. 19:16
A francia élvonalbeli labdarúgó-bajnokság 23. fordulójának vasárnapi mérkőzésein a magyar válogatott Loic Negóval felálló Le Havre 2–0-ra kikapott a Nantes vendégeként.

 

A kiesés elől menekülő Nantes legutóbbi öt bajnokiját zsinórban elvesztette, míg a Le Havre legutóbbi két bajnokiját megnyerte, így egyértelműen Negóék számítottak a mérkőzés esélyesének. Az esélyek, meg a papírforma viszont legtöbbször éppen arra valók, hogy ne váljanak valóra, vagy felboruljanak, s most is ez történt, miután Yanis Zouaoui az ötödik percben a saját kapujába talált, vezetéshez juttatva a Nantes-t. Fél óra elteltével aztán tizenegyeshez jutott a Nantes, miután Jusszef el-Arabit lekönyökölte Lucas Bourna-Douath – Ignatius Ganago magabiztos ítéletvégrehajtónak bizonyult. A második félidőben az eredmény már változott, pedig a Le Havre több mint 70 százalékban birtokolta a labdát, de kaput eltaláló lövés nélkül nehéz szépíteni, pláne egyenlíteni. A vendégeknél Loic Nego végigjátszotta a mérkőzést.

Kora délután a Rennes Mahdi Camara duplájával és Esteban Lepaul góljával 3–0-ra győzött az Auxerre otthonában. A Lille Olivier Giroud büntetőből szerzett góljával nyert az Angers vendégeként, míg a Nice hatgólos döntetlent játszott a Lorient-nel úgy, hogy a vendégek a 95. percben egyenlítettek.

FRANCIA LIGUE 1
23. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések
Auxerre–Rennes 0–3 (M. Camara 20., 45., Lepaul 22.)
Angers–Lille 0–1 (Giroud 45+2. – 11-esből)
Nantes–Le Havre 2–0 (Zouaoui 5. – öngól, Ganago 34. – 11-esből)
Nice–Lorient 3–3 (Louchet 12., 45+1., Boudache 59., ill. Pagis 45+4., Abass 67. – 11-esből, Cadiou 90+5.)
KÉSŐBB
20.45: Strasbourg–Lyon

Szombat
Lens–Monaco 2–3 (Edouard 3., Thauvin 56., ill. Balogun 62., Zakaria 70., Fati 72.)
Toulouse–Paris FC 1–1 (Vignolo 87., ill. Munetsi 39.)
Paris SG–Metz 3–0 (Doué 3., Barcola 45+3., G. Ramos 77.)
Péntek
Brest–Olympique Marseille 2–0 (Ajorque 10., 29.)

1. Paris SG23173352–19+33 54 
2. Lens23171544–20+24 52 
3. Lyon22143535–20+15 45 
4. Marseille23124745–30+15 40 
5. Lille23114836–31+5 37 
6. Rennes23107637–35+2 37 
7. Monaco23104938–36+2 34 
8. Lorient2388732–36–4 32 
9. Strasbourg2294936–29+7 31 
10. Toulouse2387833–27+6 31 
11. Brest2386931–34–3 30 
12. Angers23851022–28–6 29 
13. Le Havre2368920–29–9 26 
14. Nice23661130–42–12 24 
15. Paris FC23581026–37–11 23 
16. Auxerre23451417–33–16 17 
17. Nantes23451422–40–18 17 
18. Metz23341622–52–30 13 
AZ ÁLLÁS

 

 

