Negóék ellen zárta le ötmeccses szériáját a Nantes

A kiesés elől menekülő Nantes legutóbbi öt bajnokiját zsinórban elvesztette, míg a Le Havre legutóbbi két bajnokiját megnyerte, így egyértelműen Negóék számítottak a mérkőzés esélyesének. Az esélyek, meg a papírforma viszont legtöbbször éppen arra valók, hogy ne váljanak valóra, vagy felboruljanak, s most is ez történt, miután Yanis Zouaoui az ötödik percben a saját kapujába talált, vezetéshez juttatva a Nantes-t. Fél óra elteltével aztán tizenegyeshez jutott a Nantes, miután Jusszef el-Arabit lekönyökölte Lucas Bourna-Douath – Ignatius Ganago magabiztos ítéletvégrehajtónak bizonyult. A második félidőben az eredmény már változott, pedig a Le Havre több mint 70 százalékban birtokolta a labdát, de kaput eltaláló lövés nélkül nehéz szépíteni, pláne egyenlíteni. A vendégeknél Loic Nego végigjátszotta a mérkőzést.

Kora délután a Rennes Mahdi Camara duplájával és Esteban Lepaul góljával 3–0-ra győzött az Auxerre otthonában. A Lille Olivier Giroud büntetőből szerzett góljával nyert az Angers vendégeként, míg a Nice hatgólos döntetlent játszott a Lorient-nel úgy, hogy a vendégek a 95. percben egyenlítettek.

FRANCIA LIGUE 1

23. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések

Auxerre–Rennes 0–3 (M. Camara 20., 45., Lepaul 22.)

Angers–Lille 0–1 (Giroud 45+2. – 11-esből)

Nantes–Le Havre 2–0 (Zouaoui 5. – öngól, Ganago 34. – 11-esből)

Nice–Lorient 3–3 (Louchet 12., 45+1., Boudache 59., ill. Pagis 45+4., Abass 67. – 11-esből, Cadiou 90+5.)

KÉSŐBB

20.45: Strasbourg–Lyon

Szombat

Lens–Monaco 2–3 (Edouard 3., Thauvin 56., ill. Balogun 62., Zakaria 70., Fati 72.)

Toulouse–Paris FC 1–1 (Vignolo 87., ill. Munetsi 39.)

Paris SG–Metz 3–0 (Doué 3., Barcola 45+3., G. Ramos 77.)

Péntek

Brest–Olympique Marseille 2–0 (Ajorque 10., 29.)