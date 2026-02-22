Negóék ellen zárta le ötmeccses szériáját a Nantes

A kiesés elől menekülő Nantes legutóbbi öt bajnokiját zsinórban elvesztette, míg a Le Havre legutóbbi két bajnokiját megnyerte, így egyértelműen Negóék számítottak a mérkőzés esélyesének. Az esélyek, meg a papírforma viszont legtöbbször éppen arra valók, hogy ne váljanak valóra, vagy felboruljanak, s most is ez történt, miután Yanis Zouaoui az ötödik percben a saját kapujába talált, vezetéshez juttatva a Nantes-t. Fél óra elteltével aztán tizenegyeshez jutott a Nantes, miután Jusszef el-Arabit lekönyökölte Lucas Bourna-Douath – Ignatius Ganago magabiztos ítéletvégrehajtónak bizonyult. A második félidőben az eredmény már változott, pedig a Le Havre több mint 70 százalékban birtokolta a labdát, de kaput eltaláló lövés nélkül nehéz szépíteni, pláne egyenlíteni. A vendégeknél Loic Nego végigjátszotta a mérkőzést.
Kora délután a Rennes Mahdi Camara duplájával és Esteban Lepaul góljával 3–0-ra győzött az Auxerre otthonában. A Lille Olivier Giroud büntetőből szerzett góljával nyert az Angers vendégeként, míg a Nice hatgólos döntetlent játszott a Lorient-nel úgy, hogy a vendégek a 95. percben egyenlítettek.
FRANCIA LIGUE 1
23. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések
Auxerre–Rennes 0–3 (M. Camara 20., 45., Lepaul 22.)
Angers–Lille 0–1 (Giroud 45+2. – 11-esből)
Nantes–Le Havre 2–0 (Zouaoui 5. – öngól, Ganago 34. – 11-esből)
Nice–Lorient 3–3 (Louchet 12., 45+1., Boudache 59., ill. Pagis 45+4., Abass 67. – 11-esből, Cadiou 90+5.)
KÉSŐBB
20.45: Strasbourg–Lyon
Szombat
Lens–Monaco 2–3 (Edouard 3., Thauvin 56., ill. Balogun 62., Zakaria 70., Fati 72.)
Toulouse–Paris FC 1–1 (Vignolo 87., ill. Munetsi 39.)
Paris SG–Metz 3–0 (Doué 3., Barcola 45+3., G. Ramos 77.)
Péntek
Brest–Olympique Marseille 2–0 (Ajorque 10., 29.)
|1. Paris SG
|23
|17
|3
|3
|52–19
|+33
|54
|2. Lens
|23
|17
|1
|5
|44–20
|+24
|52
|3. Lyon
|22
|14
|3
|5
|35–20
|+15
|45
|4. Marseille
|23
|12
|4
|7
|45–30
|+15
|40
|5. Lille
|23
|11
|4
|8
|36–31
|+5
|37
|6. Rennes
|23
|10
|7
|6
|37–35
|+2
|37
|7. Monaco
|23
|10
|4
|9
|38–36
|+2
|34
|8. Lorient
|23
|8
|8
|7
|32–36
|–4
|32
|9. Strasbourg
|22
|9
|4
|9
|36–29
|+7
|31
|10. Toulouse
|23
|8
|7
|8
|33–27
|+6
|31
|11. Brest
|23
|8
|6
|9
|31–34
|–3
|30
|12. Angers
|23
|8
|5
|10
|22–28
|–6
|29
|13. Le Havre
|23
|6
|8
|9
|20–29
|–9
|26
|14. Nice
|23
|6
|6
|11
|30–42
|–12
|24
|15. Paris FC
|23
|5
|8
|10
|26–37
|–11
|23
|16. Auxerre
|23
|4
|5
|14
|17–33
|–16
|17
|17. Nantes
|23
|4
|5
|14
|22–40
|–18
|17
|18. Metz
|23
|3
|4
|16
|22–52
|–30
|13