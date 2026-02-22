Serie A: a Milan elszenvedte a második vereségét – 10 ponttal vezet az Inter

A Milan–Parma mérkőzés egy fejsérüléssel kezdődött: a 11. percben Ruben Loftus-Cheek hordágyon hagyta el a pályát, és le kellett cserélni, miután ütközött a vendégek vétlen kapusával, Edoardo Corvival.

Az első félidő nem a helyzetekről szólt, bár a 42. percben Cristian Pulisic megszerezhette volna a vezetést a Milannak, de Adrien Rabiot lefejelt labdájánál eltörte a lövést, a földre levágódó labda a kapufa mellé pattant.

A játék képe a második félidőben sem sokat változott, a Milan fölényben játszott, de sok helyzetet nem tudott kialakítani. Amikor pedig igen, akkor nagy mázlija volt a Parmának: a 64. percben Rafael Leao kapásból kapura lőtt a jobb szélről egy keresztpasszból, ám a kapufáról jobbra pattanó labda elsuhant a gólvonal előtt.

A másik oldalon viszont a Parma szerzett egy fejes gólt az argentin Mariano Troilo révén, amit elsőre nem adott meg Marco Piccinini játékvezető, a videózás után azonban szabályosnak találta, ezzel pedig a vendégek győztek (miután a hajrában Leao kihagyott még egy helyzetet). A Milan a második vereségét szenvedte el ebben a bajnoki idényben, ami után, 26 forduló elteltével tíz pont a hátránya az első helyen álló városi rivális Interrel szemben. 0–1

OLASZ SERIE A

26. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések

Milan–Parma 0–1 (Troilo 80.)

Atalanta–Napoli 2–1 (Pasalic 61., Szamardzsics 82., ill. Beukema 18.)

Genoa–Torino 3–0 (Norton-Cuffy 21., Ekuban 40., Junior Messias 83.)

Kiállítva: Ilkhan (45+2., Torino)

20.45: Roma–Cremonese (Tv: Match4)

Hétfőn játsszák

18.30: Fiorentina–Pisa (Tv: Match4)

20.45: Bologna–Udinese (Tv: Arena4)

Szombaton játszották

Cagliari–Lazio 0–0

Kiállítva: Mina (85., Cagliari)

Juventus–Como 0–2 (Vojvoda 31., Caqueret 61.)

Lecce–Internazionale 0–2 (Mhitarjan 75., Akanji 82.)

Pénteken játszották

Sassuolo–Hellas Verona 3–0 (Pinamonti 40., Berardi 44., 62.)

Kiállítva: Al-Muszrati (85., Hellas Verona)