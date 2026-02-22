Nemzeti Sportrádió

Serie A: a Milan elszenvedte a második vereségét – 10 ponttal vezet az Inter

2026.02.22.
Mariano Troilo góljával nyert a Parma Milánóban (Fotó: facebook.com//parmacalcio1913)
A második helyen álló Milan vasárnap győzelmi kényszerben lépett pályára az olasz élvonalbeli labdarúgó-bajnokság, a Serie A 26. fordulóban, mivel az éllovas Inter szombaton győzött Leccében, de a piros-fekete legénység nemhogy nyerni nem tudott, 1–0-ra kikapott otthon a Parmától.

A Milan–Parma mérkőzés egy fejsérüléssel kezdődött: a 11. percben Ruben Loftus-Cheek hordágyon hagyta el a pályát, és le kellett cserélni, miután ütközött a vendégek vétlen kapusával, Edoardo Corvival.

Az első félidő nem a helyzetekről szólt, bár a 42. percben Cristian Pulisic megszerezhette volna a vezetést a Milannak, de Adrien Rabiot lefejelt labdájánál eltörte a lövést, a földre levágódó labda a kapufa mellé pattant.

A játék képe a második félidőben sem sokat változott, a Milan fölényben játszott, de sok helyzetet nem tudott kialakítani. Amikor pedig igen, akkor nagy mázlija volt a Parmának: a 64. percben Rafael Leao kapásból kapura lőtt a jobb szélről egy keresztpasszból, ám a kapufáról jobbra pattanó labda elsuhant a gólvonal előtt.

A másik oldalon viszont a Parma szerzett egy fejes gólt az argentin Mariano Troilo révén, amit elsőre nem adott meg Marco Piccinini játékvezető, a videózás után azonban szabályosnak találta, ezzel pedig a vendégek győztek (miután a hajrában Leao kihagyott még egy helyzetet). A Milan a második vereségét szenvedte el ebben a bajnoki idényben, ami után, 26 forduló elteltével tíz pont a hátránya az első helyen álló városi rivális Interrel szemben. 0–1

OLASZ SERIE A
26. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések
Milan–Parma 0–1 (Troilo 80.)
Atalanta–Napoli 2–1 (Pasalic 61., Szamardzsics 82., ill. Beukema 18.)
Genoa–Torino 3–0 (Norton-Cuffy 21., Ekuban 40., Junior Messias 83.)
Kiállítva: Ilkhan (45+2., Torino)
20.45: Roma–Cremonese (Tv: Match4)

Hétfőn játsszák
18.30: Fiorentina–Pisa (Tv: Match4)
20.45: Bologna–Udinese (Tv: Arena4)
Szombaton játszották
Cagliari–Lazio 0–0
Kiállítva: Mina (85., Cagliari)
Juventus–Como 0–2 (Vojvoda 31., Caqueret 61.)
Lecce–Internazionale 0–2 (Mhitarjan 75., Akanji 82.)
Pénteken játszották
Sassuolo–Hellas Verona 3–0 (Pinamonti 40., Berardi 44., 62.)
Kiállítva: Al-Muszrati (85., Hellas Verona)

 

1. Internazionale26211462–21+41 64 
2. Milan26159241–20+21 54 
3. Napoli26155639–27+12 50 
4. Roma25152831–16+15 47 
5. Juventus26137643–25+18 46 
6. Como26129541–19+22 45 
7. Atalanta26129536–22+14 45 
8. Sassuolo261051132–35–3 35 
9. Lazio26810826–25+1 34 
10. Bologna25961034–32+2 33 
11. Udinese25951128–38–10 32 
12. Parma26881019–31–12 32 
13. Cagliari26781128–35–7 29 
14. Genoa26691132–37–5 27 
15. Torino26761325–47–22 27 
16. Cremonese25591121–33–12 24 
17. Lecce26661417–33–16 24 
18. Fiorentina25491229–39–10 21 
19. Pisa251121220–42–22 15 
20. Verona26291519–46–27 15 
AZ ÁLLÁS

 

