Serie A: a Milan elszenvedte a második vereségét – 10 ponttal vezet az Inter
A Milan–Parma mérkőzés egy fejsérüléssel kezdődött: a 11. percben Ruben Loftus-Cheek hordágyon hagyta el a pályát, és le kellett cserélni, miután ütközött a vendégek vétlen kapusával, Edoardo Corvival.
Az első félidő nem a helyzetekről szólt, bár a 42. percben Cristian Pulisic megszerezhette volna a vezetést a Milannak, de Adrien Rabiot lefejelt labdájánál eltörte a lövést, a földre levágódó labda a kapufa mellé pattant.
A játék képe a második félidőben sem sokat változott, a Milan fölényben játszott, de sok helyzetet nem tudott kialakítani. Amikor pedig igen, akkor nagy mázlija volt a Parmának: a 64. percben Rafael Leao kapásból kapura lőtt a jobb szélről egy keresztpasszból, ám a kapufáról jobbra pattanó labda elsuhant a gólvonal előtt.
A másik oldalon viszont a Parma szerzett egy fejes gólt az argentin Mariano Troilo révén, amit elsőre nem adott meg Marco Piccinini játékvezető, a videózás után azonban szabályosnak találta, ezzel pedig a vendégek győztek (miután a hajrában Leao kihagyott még egy helyzetet). A Milan a második vereségét szenvedte el ebben a bajnoki idényben, ami után, 26 forduló elteltével tíz pont a hátránya az első helyen álló városi rivális Interrel szemben. 0–1
OLASZ SERIE A
26. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések
Milan–Parma 0–1 (Troilo 80.)
Atalanta–Napoli 2–1 (Pasalic 61., Szamardzsics 82., ill. Beukema 18.)
Genoa–Torino 3–0 (Norton-Cuffy 21., Ekuban 40., Junior Messias 83.)
Kiállítva: Ilkhan (45+2., Torino)
20.45: Roma–Cremonese (Tv: Match4)
Hétfőn játsszák
18.30: Fiorentina–Pisa (Tv: Match4)
20.45: Bologna–Udinese (Tv: Arena4)
Szombaton játszották
Cagliari–Lazio 0–0
Kiállítva: Mina (85., Cagliari)
Juventus–Como 0–2 (Vojvoda 31., Caqueret 61.)
Lecce–Internazionale 0–2 (Mhitarjan 75., Akanji 82.)
Pénteken játszották
Sassuolo–Hellas Verona 3–0 (Pinamonti 40., Berardi 44., 62.)
Kiállítva: Al-Muszrati (85., Hellas Verona)
|1. Internazionale
|26
|21
|1
|4
|62–21
|+41
|64
|2. Milan
|26
|15
|9
|2
|41–20
|+21
|54
|3. Napoli
|26
|15
|5
|6
|39–27
|+12
|50
|4. Roma
|25
|15
|2
|8
|31–16
|+15
|47
|5. Juventus
|26
|13
|7
|6
|43–25
|+18
|46
|6. Como
|26
|12
|9
|5
|41–19
|+22
|45
|7. Atalanta
|26
|12
|9
|5
|36–22
|+14
|45
|8. Sassuolo
|26
|10
|5
|11
|32–35
|–3
|35
|9. Lazio
|26
|8
|10
|8
|26–25
|+1
|34
|10. Bologna
|25
|9
|6
|10
|34–32
|+2
|33
|11. Udinese
|25
|9
|5
|11
|28–38
|–10
|32
|12. Parma
|26
|8
|8
|10
|19–31
|–12
|32
|13. Cagliari
|26
|7
|8
|11
|28–35
|–7
|29
|14. Genoa
|26
|6
|9
|11
|32–37
|–5
|27
|15. Torino
|26
|7
|6
|13
|25–47
|–22
|27
|16. Cremonese
|25
|5
|9
|11
|21–33
|–12
|24
|17. Lecce
|26
|6
|6
|14
|17–33
|–16
|24
|18. Fiorentina
|25
|4
|9
|12
|29–39
|–10
|21
|19. Pisa
|25
|1
|12
|12
|20–42
|–22
|15
|20. Verona
|26
|2
|9
|15
|19–46
|–27
|15