Majdnem elszórakozta háromgólos előnyét a Pakson is nyerő ETO

LABDARÚGÓ NB I

23. FORDULÓ

PAKSI FC–ETO FC 3–4 (1–3)

Paks, Fehérvári úti Stadion. Vezette: Antal P.

Gólszerző: Tóth B. (42.), Balogh B. (78.), Ádám (85.), ill. Schön (20., 33.), Vitális (25.), Csinger (73.)

A találkozó online, szöveges tudósítása itt olvasható!

Zöld-fehérek egymás között – nem kétséges, egy harmadik zöld-fehér klub, a Ferencváros is érdeklődéssel figyelte, mire megy az ETO FC Pakson. A házigazda 2026-ot a Puskás Akadémia ellen Felcsúton győzelemmel kezdte, de azóta nem megy neki. Vereség a Fraditól, a Debrecentől és kétszer a Diósgyőrtől (egyszer a kupában, egyszer a bajnokságban, de mindkét alkalommal hazai pályán).

Hullámvölgy?

Az ETO FC a 2026-os esztendőt a Ferencváros otthonában elért sikerrel nyitotta, majd pontot veszített a Debrecen és a DVTK ellen, de vasárnap délután úgy kezdte a mérkőzést, hogy senkinek se legyen kétsége, mind a három pontot meg akarja szerezni.

Frissebb, agresszívabb, lendületesebb volt a vendégcsapat, és bár a házigazdának is adódtak lehetőségei, a játék képe alapján nem volt várható, hogy viszonylag gyorsan kétgólos előnybe került az ETO, amelynek kispadjára visszatérhetett eltiltása után Borbély Balázs. A védelemben az első pillanattól kezdve magabiztosan teljesített Csinger Márk, aki a hírek szerint ott lehet Marco Rossi keretében a magyar válogatott márciusi felkészülési mérkőzésein.

Az agilisan kezdő Schön Szabolcs az előző fordulóban győztes gólt szerzett a Kisvárda ellen, most pedig szemfülesen lecsapott a lecsorgó labdára több paksi játékos között is, és megszerezte a vezetést. Nem sokkal később Vitális Milán labdaátvételét csak szemmel követték a hazaiak, a válogatott futballista pedig a jobb alsó sarokba lőtt, 0–2! És a vendégcsapat nem fékezett – Schön Szabolcs nagyon elkapta a fonalat, alig telt el fél óra a mérkőzésből, amikor önmaga második, csapata harmadik gólját jegyezte. Noha számos paksi támadó hiányzik, a védelem tűnik egyre bizonytalanabbnak, a listavezető egyre-másra alakította ki a veszélyes helyzeteket Kovácsik Ádám kapuja előtt.

Tóth Barna még a szünet előtt szépített, némi reményt felcsillantva Bognár György vezetőedző csapata előtt, a második félidőre – kettős cserét követően – úgy jöttek ki a hazaiak, hogy ha találnak még egy gólt, lehet ebből még izgalmas csata. Érkezett Ádám Martin is, és valóban, a Paks mindent egy lapra feltéve megpróbált rohamozni, labdát birtokolni, kapuja elé szegezni az ellenfelet. Ám ez természetesen azzal járt, hogy hátul szellősebb lett, így minden labdavesztéssel ígéretes kontratámadást vezethettek a vendégek.

Helyzet itt, helyzet ott, Tóth Barna kitartóan próbálkozott, aztán amikor egy órája tartott a mérkőzés, tizenegyeshez jutottak a győriek, de a VAR-felvételek szerint Vécsei Bálint testéről pattant a kezére a labda – Vitális Milán hiába tette le a büntetőpontra a labdát, nem végezhette el a büntetőt. Mindez a győri szurkolók előtt történt, és noha a döntést érthetően méltatlankodva fogadták, jó volt látni, hogy az ETO-t milyen sokan elkísérték Győrtől meglehetősen messzire is.

Amikor Csinger Márk megszerezte a listavezető negyedik gólját, úgy tűnt, eldőlt a mérkőzés, de a Paks nem adta föl: Balogh Balázs ragyogó gólt szerzett szabadrúgásból, nem sokkal később tizenegyeshez jutott a hazai együttes, Ádám Martin higgadtan a kapuba lőtt: 3–4!

Van visszaút?

Ha a Paks labdát szerzett, próbálta a győri tizenhatoson belülre tuszkolni, ment a birkózás, de több gól már nem esett, az ETO rendkívül értékes három pontot szerzett olyan mérkőzésen, amelyet saját magának tett nehézzé. A Paks sorozatban ötödik tétmérkőzését veszítette el.

