Nemzeti Sportrádió

A Getafe kiesett; az Athletic Bilbao hosszabbítás után jutott tovább a Király-kupában

VARGA BALÁZSVARGA BALÁZS
Vágólapra másolva!
2025.12.18. 21:36
null
Mikel Jauregizar szerezte a bilbaóiak egyetlen gólját (Fotó: Getty Images, archív)
Címkék
Betis Real Betis spanyol Király-kupa Getafe Athletic Bilbao Király-kupa
A spanyol labdarúgó Király-kupa harmadik fordulójában a Getafe kikapott és kiesett másodosztályú ellenfelével szemben, az Athletic Bilbao viszont hosszabbítás után legyőzte harmadik ligás riválisát.

Álex Sancris bombagóljával – 22 méterről kilőtte a jobb felsőt – még a Getafe vezetett a 32. percben, ám még a szünet előtt, a ráadás során David González tizenegyesből egyenlített. Az 58. percben már a másodosztályú Burgos vezetett, Inigo Córdoba használta ki a vendégvédelem óriási hibáit, és 14 méterről a léc alá lőtt. Negyedóra múlva a hazaiak második gólját szerző balszélső ismét betalált, majd visszajöhetett volna a meccsbe az élvonalbeli csapat, ám Borja Mayoral kihagyta a büntetőt. A Getafe kikapott és kiesett – hatodik első osztályú együttesként. 3–1

Nem volt könnyű dolga az Athletic Bilbaónak a hatalmas eső miatt felázott, mély talajon, eleinte pedig még kényelmesen is futballozott. Ahogy telt-múlt az idő, egyre sürgősebbé vált a baszk gárdának, és a rendes játékidő hajrájában már megvoltak a helyzetei is, ám Nico Williams sem tudott betalálni, Alberto Sánchez kitolta a léc alá tartó labdát. Hosszabbításba torkollott az összecsapás a harmadik ligás Ourense otthonában, s a 105+1. percben Mikel Jauregizar 17 méterről, kapásból lőtt a kapu bal oldalába Aitor Paredes fejesét követően. 0–1

SPANYOL KIRÁLY-KUPA
A NYOLCADDÖNTŐBE JUTÁSÉRT – csütörtöki mérkőzések
Burgos (II.)–Getafe 3–1
Ourense (III.)–Athletic Bilbao 0–1 – hosszabbítás után
Később
21.00: Murcia (III.)–Real Betis

Szerdán játszották
Alavés–Sevilla 1–0
Talavera CF (III.)–Real Madrid 2–3
Cultural Leonesa (II.)–Levante 1–0
Albacete (II.)–Celta Vigo 2–2 – 11-esekkel 3–0
Atlético Baleares (IV.)–Atlético Madrid 2–3
Huesca (II.)–Osasuna 2–4 – hosszabbítás után
Racing Santander (II.)–Villarreal 2–1
Kedden játszották
Eldense (III.)–Real Sociedad 1–2
Deportivo Guadalajara (III.)–Barcelona 0–2
Sporting Gijón (II.)–Valencia 0–2
Deportivo La Coruna (II.)–Mallorca 1–0
Eibar (II.)–Elche 0–1
2026. január 6.
19.00: Granada (II.)–Rayo Vallecano

 

Betis Real Betis spanyol Király-kupa Getafe Athletic Bilbao Király-kupa
Legfrissebb hírek

A Barcelona az utolsó negyedórában harcolta ki a továbbjutást a Király-kupában

Spanyol labdarúgás
2025.12.16. 23:22

Király-kupa: másodosztályú csapat ejtette ki a Mallorcát

Spanyol labdarúgás
2025.12.16. 22:06

Barca: először kezdhet az idényben Ter Stegen, de nem kizárt, hogy mennie kell

Spanyol labdarúgás
2025.12.16. 12:22

Megőrizte idegenbeli veretlenségét a Betis

Spanyol labdarúgás
2025.12.15. 23:02

La Liga: kikapott Vigóban a Bilbao

Spanyol labdarúgás
2025.12.14. 18:13

Tovább remekel a Betis és a Midtjylland az El-ben, négy gólt szerzett a Stuttgart

Európa-liga
2025.12.11. 21:02

Nem bírt az Athletic Bilbaóval a PSG; Madueke vezérletével maradt hibátlan az Arsenal

Bajnokok Ligája
2025.12.10. 22:55

Berenguer átlövése döntött, az Athletic Bilbao két vállra fektette az Atlético Madridot

Spanyol labdarúgás
2025.12.06. 23:03
Ezek is érdekelhetik