A Getafe kiesett; az Athletic Bilbao hosszabbítás után jutott tovább a Király-kupában

Álex Sancris bombagóljával – 22 méterről kilőtte a jobb felsőt – még a Getafe vezetett a 32. percben, ám még a szünet előtt, a ráadás során David González tizenegyesből egyenlített. Az 58. percben már a másodosztályú Burgos vezetett, Inigo Córdoba használta ki a vendégvédelem óriási hibáit, és 14 méterről a léc alá lőtt. Negyedóra múlva a hazaiak második gólját szerző balszélső ismét betalált, majd visszajöhetett volna a meccsbe az élvonalbeli csapat, ám Borja Mayoral kihagyta a büntetőt. A Getafe kikapott és kiesett – hatodik első osztályú együttesként. 3–1

Nem volt könnyű dolga az Athletic Bilbaónak a hatalmas eső miatt felázott, mély talajon, eleinte pedig még kényelmesen is futballozott. Ahogy telt-múlt az idő, egyre sürgősebbé vált a baszk gárdának, és a rendes játékidő hajrájában már megvoltak a helyzetei is, ám Nico Williams sem tudott betalálni, Alberto Sánchez kitolta a léc alá tartó labdát. Hosszabbításba torkollott az összecsapás a harmadik ligás Ourense otthonában, s a 105+1. percben Mikel Jauregizar 17 méterről, kapásból lőtt a kapu bal oldalába Aitor Paredes fejesét követően. 0–1

SPANYOL KIRÁLY-KUPA

A NYOLCADDÖNTŐBE JUTÁSÉRT – csütörtöki mérkőzések

Burgos (II.)–Getafe 3–1

Ourense (III.)–Athletic Bilbao 0–1 – hosszabbítás után

Később

21.00: Murcia (III.)–Real Betis

Szerdán játszották

Alavés–Sevilla 1–0

Talavera CF (III.)–Real Madrid 2–3

Cultural Leonesa (II.)–Levante 1–0

Albacete (II.)–Celta Vigo 2–2 – 11-esekkel 3–0

Atlético Baleares (IV.)–Atlético Madrid 2–3

Huesca (II.)–Osasuna 2–4 – hosszabbítás után

Racing Santander (II.)–Villarreal 2–1

Kedden játszották

Eldense (III.)–Real Sociedad 1–2

Deportivo Guadalajara (III.)–Barcelona 0–2

Sporting Gijón (II.)–Valencia 0–2

Deportivo La Coruna (II.)–Mallorca 1–0

Eibar (II.)–Elche 0–1

2026. január 6.

19.00: Granada (II.)–Rayo Vallecano