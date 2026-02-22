Nemzeti Sportrádió

Fodor Csenge megerősítette: addig nem lesz válogatott, amíg Golovin Vlagyimir a szövetségi kapitány

2026.02.22. 19:46
A Borussia Dortmund ellen megnyert Bajnokok Ligája-találkozó után értékelt Fodor Csenge az NSO Tv kamerája előtt. A balszélső a célok mellett természetesen beszélt a válogatott körül kialakult helyzetről is, Fodor Csenge kérdésünkre elmondta, reméli, lesz még lehetősége a válogatottban játszani, de amíg Golovin Vlagyimir a szövetségi kapitány, addig nem lép pályára címeres mezben. A Győri Audi ETO játékosa hozzátette: természetesen nagyon szurkol magyar válogatottbeli társainak.

 

NŐI KÉZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA
CSOPORTKÖR, 14. FORDULÓ
A-CSOPORT
GYŐRI AUDI ETO KC–BORUSSIA DORTMUND (német) 39–28 (24–17)
Győr, 4011 néző. V: Dojcsinov, Gorecov (bolgárok)
GYŐR: Sako – Hovden 3, Housheer 4 (2), STANKO 7, DULFER 6, DE PAULA 8, Van Wetering 2. Csere: SZEMEREY (kapus), Breistöl, Fodor Cs. 3, Hagman, K. Jörgensen 2, V. Kristiansen 3, Keceli-Mészáros 1, Zákányi. Edző: Per Johansson
DORTMUND: Wachter – Vollebregt 4, Van Maurik 1, E. Olsson 1, Bleckmann 3, Grijseels 3, Husebö 1. Csere: Szikora (kapus), ANTL 5, D. Lassource 4 (3), NESTAKER 6, Egeling. Edző: Henk Groener
Az eredmény alakulása. 8. perc: 6–4. 14. p.: 11–8. 18. p.: 15–10. 21. p.: 17–13. 27. p.: 22–16. 38. p.: 28–20. 44. p.: 30–23. 52. p.: 33–25. 56. p.: 36–26
Kiállítások: 6, ill. 2 perc
Hétméteresek: 3/2, ill. 3/3
MESTERMÉRLEG
Per Johansson: – Az első félidő hatékony támadójátékot hozott, sok gól esett. A Dortmund alaposan megdolgoztatott bennünket, a védekezésünk a második félidőben lett kellően feszes. Nehéz időszakon és két vereségen vagyunk túl, így most jó érzés a csoport első helyén végezni.
Henk Groener: – Keményen odatettük magunkat a Győr otthonában, az első harminc percben ezzel együtt túl sokat hibáztunk. A fordulás után jobban játszottunk, meglepetést ugyan nem szerezhettünk, de elégedetlenek sem lehetünk.

