Fodor Csenge megerősítette: addig nem lesz válogatott, amíg Golovin Vlagyimir a szövetségi kapitány

NŐI KÉZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA

CSOPORTKÖR, 14. FORDULÓ

A-CSOPORT

GYŐRI AUDI ETO KC–BORUSSIA DORTMUND (német) 39–28 (24–17)

Győr, 4011 néző. V: Dojcsinov, Gorecov (bolgárok)

GYŐR: Sako – Hovden 3, Housheer 4 (2), STANKO 7, DULFER 6, DE PAULA 8, Van Wetering 2. Csere: SZEMEREY (kapus), Breistöl, Fodor Cs. 3, Hagman, K. Jörgensen 2, V. Kristiansen 3, Keceli-Mészáros 1, Zákányi. Edző: Per Johansson

DORTMUND: Wachter – Vollebregt 4, Van Maurik 1, E. Olsson 1, Bleckmann 3, Grijseels 3, Husebö 1. Csere: Szikora (kapus), ANTL 5, D. Lassource 4 (3), NESTAKER 6, Egeling. Edző: Henk Groener

Az eredmény alakulása. 8. perc: 6–4. 14. p.: 11–8. 18. p.: 15–10. 21. p.: 17–13. 27. p.: 22–16. 38. p.: 28–20. 44. p.: 30–23. 52. p.: 33–25. 56. p.: 36–26

Kiállítások: 6, ill. 2 perc

Hétméteresek: 3/2, ill. 3/3

MESTERMÉRLEG

Per Johansson: – Az első félidő hatékony támadójátékot hozott, sok gól esett. A Dortmund alaposan megdolgoztatott bennünket, a védekezésünk a második félidőben lett kellően feszes. Nehéz időszakon és két vereségen vagyunk túl, így most jó érzés a csoport első helyén végezni.

Henk Groener: – Keményen odatettük magunkat a Győr otthonában, az első harminc percben ezzel együtt túl sokat hibáztunk. A fordulás után jobban játszottunk, meglepetést ugyan nem szerezhettünk, de elégedetlenek sem lehetünk.