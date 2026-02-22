Niké Liga: Kovács Mátyás ismét gólpasszt adott

Rémálomszerűen indult a találkozó a hazaiak számára: a 3. percben az exkassai Michal Fasko szabadrúgása a kapufáról Jan Krivákra pattant, akiről a labda a hálóba hullott. A 25. percben egy gyors ellenakció végén Timotej Hranica már kettőre növelte a vendégek előnyét, sőt a zsolnaiak előtt további lehetőségek is adódtak, hogy háromgólosra növeljék a vezetést.

A szünet után azonban teljesen megváltozott a játék képe. Rögtön a második félidő elején Vladimir Perisic szépített, amitől lendületbe jött a Kassa. A 2482 néző előtt játszott mérkőzésen a hazaiak sorra vezették akcióikat, és a levegőben lógott az egyenlítés. A megérdemelt második kassai gól a 76. percben született: Kovács Mátyás remek beadását Matej Madlenák fejelte a kapuba.

A többségi magyar tulajdonban lévő klub közel állt a győzelemhez is: Miroslav Sovic lövése a lécen csattant, Madlenák pedig újabb nagy helyzetben tévesztett célt.

„Az első félidő után kiegyeztünk volna a döntetlennel, de a meccs végén már csalódottak vagyunk, mert végül győzhettünk is volna a nagyon erős Zsolna ellen” – értékelt Peter Cernák, a kassaiak vezetőedzője.

Niké Liga, alapszakasz

21. forduló

FC Kassa–Zsolna 2–2

Kassa: Kovács Mátyás a 81. percig volt pályán

Zsolna: Szánthó Regő a 75. percben állt be csereként