Döntetlennel zárta a csoportkört a negyeddöntős Esztergom a női kézilabda Európa-ligában

2026.02.22. 19:37
Ballai Borbáláék öt góllal is vezettek, végül döntetlenre végeztek Németországban (Fotó: Imago Images)
A női kézilabda Európa-liga B-csoportjának utolsó, 6. fordulójában a már biztosan csoportelső Esztergom 31–31-es döntetlent játszott a német HSG Blomberg-Lippe vendégeként.

Az már korábban eldőlt, hogy az Esztergom csoportelsőként jut tovább, az pedig szombaton vált biztossá, hogy Elek Gábor csapata a negyeddöntőben az A-csoportban második helyen végző Mosonmagyaróvárral találkozik – ennek következtében egy magyar csapat biztosan lesz a sorozat grazi négyes döntőjében.

Előbb azonban még Németországban volt jelenése az esztergomi együttesnek, amely jól is kezdett, 4–1-gyel nyitott. A védekezés remekül működött eleinte, így 15 perc után 8–3-ra vezetett a magyar csapat, ám aztán egyre jobban megtalálták a réseket a németek, akik felzárkóztak 11–12-re, pedig még hetest is hibáztak. Emma Jacques aztán megtörte csapata négyperces gólcsendjét, s végül ezt a kétgólos előnyt sikerült megőrizni a szünetig (13–15).

A 34. percben 16–17 volt az állás, ekkor zsinórban négyszer talált be a vendégegyüttes, s úgy tűnt, meg lehet törni a németeket. Nem így történt, zárkózott, majd a 48. percben egyenlített a hazai csapat (24–24), ekkor Elek Gábor időt is kért. Faragó Lea és Kovács Anett találatával gyorsan visszavette a vezetést az Esztergom, ám szépített a Blomberg, és csak azért nem egalizált, mert Bukovszky Anna ismét fontos pillanatban mutatott be szép védést.

Nem sokkal később már a magyar válogatott kapus (aki 11 védéssel zárta a mérkőzést) sem segíthetett, mivel kétszer is eladta a labdát az Esztergom, a németek pedig fordítottak (27–26). Horváth Fanni és Ballai Anna góljaival ismét a magyar együttesnél volt az előny, majd sikerült elmenni kettővel, ezért időt kértek a hazaiak, akik ezt követően ismét egalizáltak. Varga Emília bevágta a hatodik hetesét is, ám újfent jött az egyenlítés, a vereséget viszont sikerült elkerülni, mert a németek már időn túl találtak be – ilyen összecsapás után készülhet a Mosonmagyaróvár elleni (egy hónap múlva esedékes) negyeddöntőre az Esztergom. 31–31

NŐI KÉZILABDA EURÓPA-LIGA, CSOPORTKÖR
6. (UTOLSÓ) FORDULÓ, B-CSOPORT
HSG Blomberg-Lippe (német)–Mol Esztergom 31–31 (13–15)
Részletes jegyzőkönyv később.

A csoport másik mérkőzésén: Nyköbing Falster HB (dán)–Chambray Touraine HB (francia) 21–21 (11–11)

 
A B-CSOPORT VÉGEREDMÉNYEMGyDVL–KGkP
1. Esztergom6411181–174+79
2. Nyköbing6231167–163+47
3. Blomberg6123171–176–54
4. Touraine6123154–160–64

A NEGYEDDÖNTŐ PÁROSÍTÁSA
Nykøbing Falster HB (dán)–Thüringer HC (német)
Motherson Mosonmagyaróvári KC–Mol Esztergom
Viborg HK (dán)–CS Rapid Bucuresti (román)
Lokomotiva Zagreb (horvát)–Jeanne d'Arc Dijon HB (francia)
A párharcok első mérkőzéseit március 21–22-én, a visszavágókat március 28–29-én rendezik meg.

Mol Esztergom női kézilabda Európa-liga női kézilabda El Blomberg-Lippe
