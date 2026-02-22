Döntetlennel zárta a csoportkört a negyeddöntős Esztergom a női kézilabda Európa-ligában

Az már korábban eldőlt, hogy az Esztergom csoportelsőként jut tovább, az pedig szombaton vált biztossá, hogy Elek Gábor csapata a negyeddöntőben az A-csoportban második helyen végző Mosonmagyaróvárral találkozik – ennek következtében egy magyar csapat biztosan lesz a sorozat grazi négyes döntőjében.

Előbb azonban még Németországban volt jelenése az esztergomi együttesnek, amely jól is kezdett, 4–1-gyel nyitott. A védekezés remekül működött eleinte, így 15 perc után 8–3-ra vezetett a magyar csapat, ám aztán egyre jobban megtalálták a réseket a németek, akik felzárkóztak 11–12-re, pedig még hetest is hibáztak. Emma Jacques aztán megtörte csapata négyperces gólcsendjét, s végül ezt a kétgólos előnyt sikerült megőrizni a szünetig (13–15).

A 34. percben 16–17 volt az állás, ekkor zsinórban négyszer talált be a vendégegyüttes, s úgy tűnt, meg lehet törni a németeket. Nem így történt, zárkózott, majd a 48. percben egyenlített a hazai csapat (24–24), ekkor Elek Gábor időt is kért. Faragó Lea és Kovács Anett találatával gyorsan visszavette a vezetést az Esztergom, ám szépített a Blomberg, és csak azért nem egalizált, mert Bukovszky Anna ismét fontos pillanatban mutatott be szép védést.

Nem sokkal később már a magyar válogatott kapus (aki 11 védéssel zárta a mérkőzést) sem segíthetett, mivel kétszer is eladta a labdát az Esztergom, a németek pedig fordítottak (27–26). Horváth Fanni és Ballai Anna góljaival ismét a magyar együttesnél volt az előny, majd sikerült elmenni kettővel, ezért időt kértek a hazaiak, akik ezt követően ismét egalizáltak. Varga Emília bevágta a hatodik hetesét is, ám újfent jött az egyenlítés, a vereséget viszont sikerült elkerülni, mert a németek már időn túl találtak be – ilyen összecsapás után készülhet a Mosonmagyaróvár elleni (egy hónap múlva esedékes) negyeddöntőre az Esztergom. 31–31

NŐI KÉZILABDA EURÓPA-LIGA, CSOPORTKÖR

6. (UTOLSÓ) FORDULÓ, B-CSOPORT

HSG Blomberg-Lippe (német)–Mol Esztergom 31–31 (13–15)

A csoport másik mérkőzésén: Nyköbing Falster HB (dán)–Chambray Touraine HB (francia) 21–21 (11–11)

A B-CSOPORT VÉGEREDMÉNYE M Gy D V L–K Gk P 1. Esztergom 6 4 1 1 181–174 +7 9 2. Nyköbing 6 2 3 1 167–163 +4 7 3. Blomberg 6 1 2 3 171–176 –5 4 4. Touraine 6 1 2 3 154–160 –6 4

A NEGYEDDÖNTŐ PÁROSÍTÁSA

Nykøbing Falster HB (dán)–Thüringer HC (német)

Motherson Mosonmagyaróvári KC–Mol Esztergom

Viborg HK (dán)–CS Rapid Bucuresti (román)

Lokomotiva Zagreb (horvát)–Jeanne d'Arc Dijon HB (francia)

A párharcok első mérkőzéseit március 21–22-én, a visszavágókat március 28–29-én rendezik meg.