A hajrában bukta el a győzelmet, nem tudott előzni a Topolya

SZERB SZUPERLIGA

24. FORDULÓ

TOPOLYA–CSUKARICSKI 1–1 (1–0)

Topolya, TSC Aréna, 2400 néző. Vezette: D. Matics

TSC: Szimics – S. Jovanovics, Capan, Roux, Urosevics – Boszics (D. Szavics, 66.), Radin – Todoroszki (B. Jovicsics, 74.), Miloszavics (Szoprenics, 85.), A. Petrovics (B. Petrovics, 74.) – Sz. Jovanovics (Mboungou, 85.). Vezetőedző: Nemanja Miljanovics

CSUKARICSKI: V. Sztojkovics – M. Djokovics (Mijovics, 62.), Tomovics (Cvetkovics, 62.), Sztojanovics, Miletics – Docsics, S. Sissoko (Pavkov, 85.) – Djordjevics (Radoszavljevics, 85.), Tufegdzsics, Miladinovics (Sztojanovics, 62.) – Tedics. Vezetőedző: Milan Lesnjak

Gólszerző: A. Petrovics (45.), ill. Miletics (87.)

Gyorsan kapujához szegezte a Topolya belgrádi ellenfelét, de gólt nem sikerült szereznie az első negyedórában. Utána a vendégek igyekeztek kibontakozni, azonban a hazaiak ezt nem nagyon engedték nekik. Az első játékrészben végig a TSC játszott fölényben, s a vendégek kapusát többször is a védők segítették ki, akik remek ütemmel léptek vagy csúsztak bele egy-egy lövésbe. A félidő utolsó percében a hazaiak egy remek akciót kezdtek Andrej Todoroszki révén, aki a jobb oldalról a túloldalon levő Szasa Jovanovics fejére rajzolta a labdát, a csatár a középen érkező Boszics elé fejelt, de őt megelőzte a kirepülő Vladimir Sztojkovics kapus, aki azonban pont Andrej Petrovics fejére öklözte a labdát, a TSC játékosa pedig tizenegy méterről az üres kapuba fejelt, mivel a vendégek kapusának nem volt ideje visszaérni a kapuba.

A második játékrész elején közel járt a második gólhoz a Topolya, amikor Sztefan Tomovics beadása megpattant egy védőn, becsapva így Sztojkovics kapust, aki csak szemmel követte, amint a labda a felső lécről a bal kapufára pattan, onnan pedig a védők elé. Dragoljub Szavics érkezése lendületet hozott a hazaiak játékába, s a középpályás kétszer is eldönthette volna a három pont sorsát, de az első lövését Vladimir Sztojkovics hárította, a második pedig centiméterekkel ment el a bal kapufa mellett. A vendégeknek a 87. percben sikerült egyenlíteniük, amikor egy bal oldali szöglet során Nemanja Miletics reflexszerűen nyúlt bele a beadásba, és a kapu bal oldalába továbbította a labdát. A TSC huszonnégy mérkőzésen 29 pontot gyűjtött, és a tizenegyedik helyen áll a bajnokságban. A következő fordulóban a Topolya a negyedik helyen álló Novi Pazar vendégeként lép pályára február 28-án 18 órai kezdettel. 1–1