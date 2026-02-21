Vasárnapi sportműsor: zárul a milánói–cortinai téli olimpia és a női kézilabda BL csoportköre
FEBRUÁR 22., VASÁRNAP
FUTBALLPROGRAM
NB I
23. FORDULÓ
14.45: Zalaegerszegi TE FC–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n!
17.30: Paksi FC–ETO FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
NB II
19. FORDULÓ – élő eredménykövető
14.00: Szentlőrinc SE–Mezőkövesd Zsóry FC – élőben az NSO-n!
14.00: BVSC-Zugló–Békéscsaba 1912 Előre – élőben az NSO-n!
14.00: Budafoki MTE–Aqvital FC Csákvár – élőben az NSO-n!
15.00: Szeged-Csanád Grosics Akadémia–Tiszakécskei LC – élőben az NSO-n!
15.00: Vasas FC–Karcagi SC – élőben az NSO-n!
17.00: Soroksár SC–HR-Rent Kozármisleny – élőben az NSO-n!
17.00: Budapest Honvéd FC–FC Ajka – élőben az NSO-n!
ANGOL PREMIER LEAGUE
27. FORDULÓ
15.00: Crystal Palace–Wolverhampton Wanderers
15.00: Nottingham Forest–Liverpool (Tv: Match4) – élőben az NSO-n!
15.00: Sunderland–Fulham (Tv: Spíler1)
17.30: Tottenham Hotspur–Arsenal (Tv: Spíler1)
FRANCIA LIGUE 1
23. FORDULÓ
15.00: Auxerre–Rennes
17.15: Angers–Lille
17.15: Nantes–Le Havre
17.15: Nice–Lorient
20.45: Strasbourg–Lyon
NÉMET BUNDESLIGA
23. FORDULÓ
15.30: Freiburg–Mönchengladbach (Tv: Arena4)
17.30: St. Pauli–Werder Bremen (Tv: Arena4)
19.30: Heidenheim–VfB Stuttgart
NÉMET 2. BUNDESLIGA
23. FORDULÓ
13.30: Paderborn–Hertha BSC (Tv: Arena4)
OLASZ SERIE A
26. FORDULÓ
12.30: Genoa–Torino (Tv: Match4)
15.00: Atalanta–Napoli
18.00: Milan–Parma (Tv: Match4)
20.45: Roma–Cremonese (Tv: Match4)
PORTUGÁL BAJNOKSÁG
21.30: Porto–Rio Ave (Tv: Sport1)
SPANYOL LA LIGA
25. FORDULÓ
14.00: Getafe–Sevilla (Tv: Spíler2)
16.15: Barcelona–Levante (Tv: Spíler2)
18.30: Celta Vigo–Mallorca (Tv: Spíler2)
21.00: Villarreal–Valencia (Tv: Spíler2)
XXV. TÉLI OLIMPIA, MILÁNÓ–CORTINA D'AMPEZZO
Tv: Eurosport1, Eurosport2, M4 Sport, M4 Sport+
BOB
Férfi négyes
10.00: 3. futam
12.15: 4. futam
CURLING
11.05: női döntő
JÉGKORONG
Férfitorna
14.10: Egyesült Államok–Kanada
SÍFUTÁS
10.00: női tömegrajtos, klasszikus stílusú 50 km
SZABADSTÍLUSÚ SÍ
10.40: női félcső, döntő
ÜNNEPSÉG
20.00: záróünnepség
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
AUTÓSPORT
NASCAR Cup Series
21.00: Autotrader 400 (Tv: Arena4)
DARTS
13.00 és 19.00: European Tour, Krakkó (Tv: Max4)
GOLF
PGA Tour
23.00: Genesis Invitational (Tv: Eurosport2)
KERÉKPÁR
UAE Tour
11.50: férfiak, 7. szakasz (Tv: Eurosport2)
Andalúziai körverseny
13.30: férfiak, 5. szakasz (Tv: Eurosport2)
Algarvei körverseny
15.00: férfiak, 5. szakasz (Tv: Eurosport2)
EVEZÉS
Nyílt ergométeres országos bajnokság, MEFOB és diákolimpia, Sukoró (Kovács Katalin Nemzeti Kajak-kenu Akadémia)
JÉGKORONG
OB I
ELŐDÖNTŐ, 4. MÉRKŐZÉS
17.40: Budapest Jégkorong Akadémia HC–Újpesti TE
KÉZILABDA
NŐI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR
14. FORDULÓ
A-CSOPORT
14.00: DVSC Schaeffler–Buducsnoszt Podgorica (montenegrói) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!
14.00: Storhamar HE (norvég)–Gloria Bistrita (román)
16.00: Győri Audi ETO KC–Borussia Dortmund (német) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!
16.00: Metz Handball (francia)–Team Esbjerg (dán)
NŐI EURÓPA-LIGA, CSOPORTKÖR
6. FORDULÓ
B-CSOPORT
18.00: HSG Blomberg-Lippe (német)–Mol Esztergom, Lemgo
FÉRFI EURÓPA-KUPA, NYOLCADDÖNTŐ
VISSZAVÁGÓ
12.00: Balatonfüredi KSE–Baník Karvina (cseh)
KOSÁRLABDA
MAGYAR KUPA, NÉGYES DÖNTŐ, BOK-CSARNOK
17.00: a 3. helyért (Tv: M4 Sport+)
20.00: döntő (Tv: M4 Sport+)
RÖPLABDA
Férfi Extraliga, alapszakasz
15.00: TFSE-Szolnoki RK–SC SI
17.00: Vegyész RC Kazincbarcika–Debreceni EAC
17.00: Fino Kaposvár–Kecskeméti RC
18.00: Vidux-Szegedi RSE–MEAFC-Peka Bau
19.00: MÁV Előre Foxconn–Prestige Fitness Pénzügyőr
Női Extraliga, negyeddöntő, 2. mérkőzés
13.00: TFSE–KHG Kaposvári NRC
SZNÚKER
20.00: The Players Championship, döntő (Tv: Eurosport2)
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel
Műsorvezető: Kovács Erika, Szabó Szilvia, Gyurta Gergely
Szerkesztő: Erdei Márk
6.00: Hétvégi sportesemények. Nemzeti Sport-lapszemle
7.00: Zárul a milánói-cortinai téli olimpia. Miről marad emlékezetes?
8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. Nemzeti sportkrónika. Németh Kornél Dániából, az FTC szombati utolsó női kézilabda BL-csoportmeccse után
9.00: Vendég: Steigervald Krisztián generációkutató
10.00: Sportdélelőtt
12.00: Sporthely Bera Emesével
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: Sportolók slágerlistája Gergely Istvánnal
Körkapcsolás
Műsorvezető: Németh Kornél
Szerkesztő: Tóth Béla
14.00: Kézilabda, élő közvetítés a Debrecen–Buducsnoszt női BL-mérkőzésről. Kommentátor: Jó András
14.45: Labdarúgás, élő közvetítés a Zalaegerszeg–Debrecen NB I-es mérkőzésről. Kommentátor: Regős László Pál és Olasz Gergő. Szakértő: Wukovics László
15.00: Labdarúgás, kapcsolások a Vasas–Karcag NB II-es mérkőzésre. Kommentátor: Szabó Bence
16.00: Kézilabda, élő közvetítés a Győr–Dortmund női BL-mérkőzésről. Kommentátor: Cseszregi Balázs
17.00: Kosárlabda, kapcsolások a férfi Magyar Kupa bronzmérkőzésére. Kommentátor: Balogh Balázs. Szakértő: Károlyi Andrea
17.20: Nemzeti sportkrónika
17.30: Labdarúgás, élő közvetítés a Paks–Győr NB I-es mérkőzésről. Kommentátor: Katona László. Szakértő: Wukovics László
20.00: Kosárlabda, élő közvetítés a férfi Magyar Kupa döntőjéről. Kommentátor: Balogh Balázs. Szakértő: Károlyi Andrea
22.00: Összefoglaló a téli olimpiáról
22.30: Sportvilág