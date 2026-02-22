Már lehet nevezni a Gerecse teljesítménytúrákra

Április 18-án kerül sor idén a Gerecse teljesítménytúrákra. A legkedveltebb, 50 kilométeres távot a 44. alkalommal írták ki, és február 22-én este a helyek 66%-a telt be, tehát még lehet nevezni erre is. A teljesítménytúra kisebb, 30, 20 és 10 kilométeres távon is teljesíthető, mindegyikre még bőven találni helyet, de nem érdemes sokáig fontolgatni az indulást.

Az ország egyik legnépszerűbb teljesítménytúrája a rutinosabban számára is tartogat újdonságot, a nyomvonalakban és az ellenőrzőpontokat illetően ugyanis a szervezők több módosítást is bevezettek. A gerecse50.hu weboldalon található információ szerint a módosításra az M1-es autópálya környékén zajló építkezések miatt volt szükség, amely elsősorban az 50 és a 30 kilométeres távok útvonalát érinti. A legjelentősebb változás, hogy kimarad a Kisrét és a Turul közötti teljes „hurok”, ami egyrészt az Autópálya-híd ellenőrzőpont megszűnését jelenti, másrészt búcsút lehet inteni a Panoráma úti aszfaltos emelkedőnek is.

Az 50 km-es táv főbb változásai:

A hiányzó kilométereket Pusztamarótnál kell teljesíteni, egészen az emlékműig, ahol az ellenőrzőpont új helye is lesz. Az alig több mint 1 km-es szakaszt oda-vissza kell megtenni, de a széles út miatt ez nem okoz nehézséget. A Kisrét és a Turul között a megszokott út helyett a piros +, majd a piros sáv jelzésen halad a nyomvonal. Mindemellett megszűnik az Autópálya-híd ellenőrzőpont, a Pusztamarót ellenőrzőpont az útelágazásból az emlékműhöz kerül, új ellenőrzőpont lesz Vértestolnán, míg a zsíroskenyeres frissítőpont Héregre költözik.

A 30 km-es táv főbb változásai:

Vértestolnáig nincs változás, ezt követően a 30 km-es táv indulói áthaladnak a településen. A Kert utca végén válnak el a 20 km-es táv résztvevőitől, majd a falu után, az új Vértestolna elágazás ellenőrzőponttól csatlakoznak az Országos Kéktúra kék jelzéséhez. A Kisrét és a Turul között itt is a piros +, majd a piros sáv jelzés vezet a Turul ellenőrzőpontig. Újdonság, hogy a módosításnak köszönhetően a 30 km-es táv is érinti koldusszállási frissítőpontot. Mindemellett Vértestolnán az ellenőrzőpont nem a focipályán, hanem a falu után, a Vértestolna elágazásnál lesz, valamint megszűnik az Autópálya-híd ellenőrzőpont.

A 20 km-es táv változása:

Vértestolnán az ellenőrzőpont nem a focipályán, hanem a faluból kivezető K● jelzésen, az út menti keresztnél kap helyet.

A változásokról bővebb információ a teljesítménytúra weboldalán olvasható.