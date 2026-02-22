Férfi röplabda Extraliga: simán nyert a Kaposvár a Kecskemét ellen

A vesztett pontok tekintetében második helyen álló Fino Kaposvár 3-0-ra legyőzte az alsóházhoz tartozó vendég Kecskeméti RC-t a TippmixPro férfi röplabda Extraliga vasárnapi játéknapján.
FÉRFI RÖPLABDA EXTRALIGA
TFSE–Szolnoki RK-SC SI 3:0 (18, 20, 14)
Fino Kaposvár–Kecskeméti RC 3:0 (16, 11, 17)
Vegyész RC Kazincbarcika-DEAC 3:1 (22, -23, 15, 20)
Később
18.00: Vidux-Szegedi RSE–MEAFC-Peka Bau
19.00: MÁV Előre Foxconn–Prestige Fitness Pénzügyőr
