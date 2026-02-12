Hans-Dieter Flick: Szeretünk az Atlético Madrid ellen futballozni

Emlékezetes mérkőzést játszott tavaly a Király-kupa elődöntőjében az FC Barcelona és az Atlético Madrid, a párharc első, fordulatos mérkőzésén 4–4 lett a végeredmény. A visszavágón 1–0-ra győzött a katalán csapat Madridban, így bejutott a döntőbe, amelyet meg is nyert a Real Madrid ellen. Úgy hozta a sors, hogy ismét az elődöntőben csap össze a Barca az Atléticóval, az első meccset csütörtök este a madridi Metropolitano Stadionban rendezik.

„Fantasztikus mérkőzés volt, jól emlékszem rá – mondta sajtótájékoztatóján Hans-Dieter Flick, az FC Barcelona vezetőedzője. – Legalább száznyolcvan percig kell jó teljesítményt nyújtani a döntőbe jutáshoz, úgyhogy kemény párharc lesz, ráadásul vannak problémáink, például Marcus Rashford nem játszhat. Láttam a madridiak Betis elleni kupameccsét, tetszett a stílusuk. Nagyszerű a csapatuk, kiváló az edzőjük. Nagy kihívás lesz ismét, de szeretünk ellenük játszani, készen állunk a csatára, be akarunk jutni a döntőbe.”

Vele ellentétben Diego Simeone, az Atlético vezetőedzője szűkszavú volt a meccs előtti sajtótájékoztatón:

„Pablo Barrios sérülése nagy érvágás, fogalmam sincs, ki tudná pótolni. Minimális különbségű győzelemmel is elégedett lennék, csak előnnyel utazhassunk a március eleji barcelonai visszavágóra.”

SPANYOL KIRÁLY-KUPA

ELŐDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS

21.00: Atlético Madrid–FC Barcelona (Tv: Sport2)

A visszavágót március 3-án rendezik Barcelonában.

Tegnap játszották

Athletic Bilbao–Real Sociedad 0–1 (Turrientes 62.)

A visszavágót március 4-én rendezik San Sebastiánban.