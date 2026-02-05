Férfi hokiválogatottunknak nem kedvezett a hosszabbítás Norvégia ellen



Majoross Gergely együttese Oslóban rögtön a házigazdával kezdett, a Magyarország a Bálizs – Csollák, Ortenszky / Stipsicz, Horváth D. / Nagy D., Tóth G. / Kiss R., Szabó B. – Dobos, Hári, Laskawy / Mihalik A., Ravasz, Terbócs / Schlekmann, Szongoth, Sofron / Ambrus G., Nagy K., Vincze P. összeállításban vágott neki a mérkőzésnek.

Az összecsapás legnagyobb tanúsága az volt, hogy az emberhátrányos védekezésen van még mit finomítani az A-csoportos világbajnokságig, ellenben öt az öt ellen felvette ellenfele tempóját Magyarország. A gólok sorát a hatodik percben Dobos Mihály kezdte meg, ám erre norvég emberelőnyben jött a válasz, majd még a szünet előtt ismét betaláltak a hazaiak, szintén öt a négy ellen. A 28. percben Niklas Olsen kettőre növelte a norvégok előnyét fórban, ám erre még az utolsó felvonás előtt jött a magyar reakció, Kiss Roland bombája kötött ki a kapuba, mindezt 22 másodperccel a szünet előtt. A harmadik harmadban Stipsicz Bence egalizált a 44. minutumban. A lendületünk kitartott, jól játszottak a mieink, öt perccel a vége előtt Schlekmann Márk megszerezte a negyedik magyar találatot öt az öt ellen. Egy újabb magyar kiállítás azonban egy újabb norvég gólt hozott, Jacob Berglund egyenlített. Jöhetett a hosszabbítás, ám itt is egy kiállítás döntött, Mikkel Eriksen révén Norvégia ezzel az emberelőnnyel is élt.

JÉGKORONG

Nemzetek Európai Kupája, férfitorna (Oslo)

Norvégia–Magyarország 5–4 (2–1, 1–1, 1–2, 1–0) – hosszabbításban