Van Gerwen nyerte meg a darts Premier League első állomását

A nap legjobb teljesítményét egy meccsre vetítve Jonny Clayton nyújtotta. A walesi a negyeddöntőben úgy nyert 6–2-re Josh Rock ellen, hogy közben 109.81-et átlagolt… Sokra ezzel sem ment, mert az elődöntőben Gian van Veen ellen már jóval gyengébb produkciót adott elő, és ki is esett – a holland a világbajnoki címvédő Luke Littlert ejtette ki a nyolc között.

Michael van Gerwent viszont egyáltalán nem lehetett megállítani: a háromszoros vb-első holland Stephen Bunting után Luke Humphriest is búcsúztatta.

A döntőben a két holland csatáját az egész este meggyőző teljesítményt nyújtó Van Gerwen nyerte meg 6–4-re. Van Gerwen egyetlen állomást sem tudott megnyerni a tizenhatból az előző kiírásban, így már most túlteljesítette a tavalyi teljesítményét…

VAN GERWEN WINS WEEK ONE!



Michael van Gerwen wins in Newcastle 🟢



MvG averages seven points higher than Gian van Veen to win 6-4 and pick up the first five points of 2026!



📺 https://t.co/LnNAPX0oQz #PLDarts | Final pic.twitter.com/HPNXfcJHor — PDC Darts (@OfficialPDC) February 5, 2026

DARTS

Premier League, alapszakasz

1. forduló, Newcastle

Negyeddöntő

Josh Roch (északír, 101.83)–Jonny Clayton (walesi, 109.81) 2–6

Luke Littler (angol, 96.98)–Gian van Veen (holland, 95.55) 4–6

Luke Humphries (angol, 104.55)–Gerwyn Price (walesi, 94.92) 6–5

Stephen Bunting (angol, 97.59)–Michael van Gerwen (holland, 100.58) 2–6

Elődöntő

Clayton (94.86)–Van Veen (98.37) 4–6

Humphries (97.02)–Van Gerwen (97.88) 2–6

Döntő

Van Veen (90.57)–Van Gerwen (97.81) 4–6