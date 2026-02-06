Nemzeti Sportrádió

Van Gerwen nyerte meg a darts Premier League első állomását

2026.02.06. 00:06
Fotó: Getty Images
Michael van Gerwen győzelmével ért véget az idei darts Premier League első állomása Newcastle-ben.

A nap legjobb teljesítményét egy meccsre vetítve Jonny Clayton nyújtotta. A walesi a negyeddöntőben úgy nyert 6–2-re Josh Rock ellen, hogy közben 109.81-et átlagolt… Sokra ezzel sem ment, mert az elődöntőben Gian van Veen ellen már jóval gyengébb produkciót adott elő, és ki is esett – a holland a világbajnoki címvédő Luke Littlert ejtette ki a nyolc között.

Michael van Gerwent viszont egyáltalán nem lehetett megállítani: a háromszoros vb-első holland Stephen Bunting után Luke Humphriest is búcsúztatta.

A döntőben a két holland csatáját az egész este meggyőző teljesítményt nyújtó Van Gerwen nyerte meg 6–4-re. Van Gerwen egyetlen állomást sem tudott megnyerni a tizenhatból az előző kiírásban, így már most túlteljesítette a tavalyi teljesítményét…

DARTS 
Premier League, alapszakasz
1. forduló, Newcastle
Negyeddöntő
Josh Roch (északír, 101.83)–Jonny Clayton (walesi, 109.81) 2–6
Luke Littler (angol, 96.98)–Gian van Veen (holland, 95.55) 4–6
Luke Humphries (angol, 104.55)–Gerwyn Price (walesi, 94.92) 6–5
Stephen Bunting (angol, 97.59)–Michael van Gerwen (holland, 100.58) 2–6

Elődöntő
Clayton (94.86)–Van Veen (98.37) 4–6
Humphries (97.02)–Van Gerwen (97.88) 2–6

Döntő
Van Veen (90.57)–Van Gerwen (97.81) 4–6

 

 

