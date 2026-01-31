Rengeteg helyzetet elhibázott, de így is simán nyert a Barcelona Elchében

SPANYOL LA LIGA

22. FORDULÓ

ELCHE–BARCELONA 1–3 (1–2)

Elche, Manuel Martínez Valero Stadion, 31 233 néző. Vezette: A. Ruíz

ELCHE: I. Pena – J. Donald, Chust, Affengruber (Petrot, 74.), A. Pedrosa – Diangana (M. Neto, 60.), R. Mendoza, Aguado (Redondo, 56.), Valera – Á. Rodríguez (Cepeda, 74.), André Silva (Boayar, 60.). Vezetőedző: Eder Sarabia

BARCELONA: J. García – Koundé (R. Araújó, 84.), Cubarsí, E. García, A. Balde – Dani Olmo (Bernal, 62.), F. de Jong, Fermín López (M. Casadó, 84.) – Lamine Yamal, Ferran Torres (Lewandowski, 62.), Raphinha (Rashford, a szünetben). Vezetőedző: Hansi Flick

Gólszerző: Á. Rodríguez (29.), ill. Lamine Yamal (6.), Ferran Torres (40.), Rashford (72.)

Nem várt könnyű mérkőzés a Barcelonára az Elche otthonában, hiszen az újonc hazaiak eddig mindössze egyszer kaptak a Manuel Martínez Valeróban a szezon során. Még a második helyen álló Real Madrid sem tudott nyerni Eder Sarabia csapatának otthonában.

A katalánok nem akarták a véletlenre bízni a dolgokat, Dani Olmo kiugratása után a kapust is kicselező Lamine Yamal már a hatodik percben megszerezte a mérkőzés első gólját. A 29. percben a hazaiak Álvaro Rodríguez 13 méteres lövésével még egyenlíteni tudtak, de ezután már szinte csak a vendégek voltak a pályán. A katalánok sorra dolgozták ki helyzeteiket a hazai kapu előtt, de sokáig úgy tűnt, nem tudnak újra betalálni. A 33. percben Ferran Torres három méterről pörgette a kapufára a labdát, majd a kipattanó a válláról szintén a kapufára perdült. A 40. percben az addig sok helyzetet rontó Ferran Torres Frenkie de Jong passza után 10 méterről lőtt a léc alá.

A második félidő elején Álvaro Rodríguez lövése után egyenlíthettek volna a hazaiak, a labda azonban a kapu mellé szállt. Egy perccel később Rodri Mendoza emelt a Barcelona kapujába, de nem örülhetett sokáig, mert lesen kapta a labdát. A találkozó a 72. percben dőlt el, a szünetben csereként beálló Marcus Rashford Yamal passza után négy méterről talált a léc alá. Győzelmével a Barcelona előnye négy pontra nőtt a tabella élén, de a Real Madrid majd csak vasárnap fog pályára lépni. 1–3