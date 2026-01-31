Nemzeti Sportrádió

Rengeteg helyzetet elhibázott, de így is simán nyert a Barcelona Elchében

RÓTH ZOLTÁNRÓTH ZOLTÁN
Vágólapra másolva!
2026.01.31. 22:57
Yamal középen korán megszerezte a mérkőzés első gólját (Fotó: Getty Images)
Címkék
FC Barcelona Barcelona spanyol foci Elche spanyol bajnokság spanyol labdarúgás La Liga
A spanyol labdarúgó-bajnokság (La Liga) 22. fordulójában a Barcelona 3–1-re győzött az Elche otthonában. Rengeteg helyzetet láthattunk a mérkőzésen, a hazaiak Yamal gyors gólja után még egyenlítettek a hazaiak, de utána már nem tudták tartani a lépést a katalánokkal. A Barcelona előnye négy pontra nőtt a tabella élén, de a Real Madrid csak vasárnap lép pályára.

 

SPANYOL LA LIGA
22. FORDULÓ
ELCHE–BARCELONA 1–3 (1–2)
Elche, Manuel Martínez Valero Stadion, 31 233 néző. Vezette: A. Ruíz
ELCHE: I. Pena – J. Donald, Chust, Affengruber (Petrot, 74.), A. Pedrosa – Diangana (M. Neto, 60.), R. Mendoza, Aguado (Redondo, 56.), Valera – Á. Rodríguez (Cepeda, 74.), André Silva (Boayar, 60.). Vezetőedző: Eder Sarabia
BARCELONA: J. García – Koundé (R. Araújó, 84.), Cubarsí, E. García, A. Balde – Dani Olmo (Bernal, 62.), F. de Jong, Fermín López (M. Casadó, 84.) – Lamine Yamal, Ferran Torres (Lewandowski, 62.), Raphinha (Rashford, a szünetben). Vezetőedző: Hansi Flick
Gólszerző: Á. Rodríguez (29.), ill. Lamine Yamal (6.), Ferran Torres (40.), Rashford (72.)

Nem várt könnyű mérkőzés a Barcelonára az Elche otthonában, hiszen az újonc hazaiak eddig mindössze egyszer kaptak a Manuel Martínez Valeróban a szezon során. Még a második helyen álló Real Madrid sem tudott nyerni Eder Sarabia csapatának otthonában.

A katalánok nem akarták a véletlenre bízni a dolgokat, Dani Olmo kiugratása után a kapust is kicselező Lamine Yamal már a hatodik percben megszerezte a mérkőzés első gólját. A 29. percben a hazaiak Álvaro Rodríguez 13 méteres lövésével még egyenlíteni tudtak, de ezután már szinte csak a vendégek voltak a pályán. A katalánok sorra dolgozták ki helyzeteiket a hazai kapu előtt, de sokáig úgy tűnt, nem tudnak újra betalálni. A 33. percben Ferran Torres három méterről pörgette a kapufára a labdát, majd a kipattanó a válláról szintén a kapufára perdült. A 40. percben az addig sok helyzetet rontó Ferran Torres Frenkie de Jong passza után 10 méterről lőtt a léc alá.

A második félidő elején Álvaro Rodríguez lövése után egyenlíthettek volna a hazaiak, a labda azonban a kapu mellé szállt. Egy perccel később Rodri Mendoza emelt a Barcelona kapujába, de nem örülhetett sokáig, mert lesen kapta a labdát. A találkozó a 72. percben dőlt el, a szünetben csereként beálló Marcus Rashford Yamal passza után négy méterről talált a léc alá. Győzelmével a Barcelona előnye négy pontra nőtt a tabella élén, de a Real Madrid majd csak vasárnap fog pályára lépni. 1–3

A LA LIGA ÁLLÁSAMGyDVL–KGk 
1. Barcelona22181360–23+37 55 
2. Real Madrid21163245–17+28 51 
3. Atlético Madrid22136338–17+21 45 
4. Villarreal21133539–23+16 42 
5. Espanyol22104826–27–1 34 
6. Betis2188534–27+7 32 
7. Celta Vigo2188529–23+6 32 
8. Real Sociedad2176829–2927 
9. Osasuna22751026–27–1 26 
10. Alaves22741120–27–7 25 
11. Girona2267921–36–15 25 
12. Elche2259830–32–2 24 
13. Sevilla21731128–33–5 24 
14. Athletic Bilbao21731120–30–10 24 
15. Valencia2158822–33–11 23 
16. Rayo Vallecano2157917–28–11 22 
17. Getafe21641116–27–11 22 
18. Mallorca21561024–33–9 21 
19. Levante21461124–34–10 18 
20. Oviedo22371212–34–22 16 

 

 

PERCRŐL PERCRE

FC Barcelona Barcelona spanyol foci Elche spanyol bajnokság spanyol labdarúgás La Liga
Legfrissebb hírek

Tizennégy nyeretlen meccs után győzött az Oviedo, gól nélküli döntetlen a Levante–Atléticón

Spanyol labdarúgás
5 órája

Védelmi rövidzárlat döntött, fontos pontokat bukott odahaza az Espanyol

Spanyol labdarúgás
2026.01.30. 23:05

A Barcelona szerződést hosszabbított Fermín Lópezzel – hivatalos

Spanyol labdarúgás
2026.01.30. 17:21

Lamine Yamal: A BL-ben felszabadultabb vagyok

Bajnokok Ligája
2026.01.29. 10:24

A City után az Atlético Madridot is elkapta a Bodö/Glimt, bilbaói sikerével nyolcaddöntős a Sporting!

Bajnokok Ligája
2026.01.28. 23:24

Ter Stegen debütált, a Girona a ráadásban mentett pontot a Getafe ellen

Spanyol labdarúgás
2026.01.26. 23:05

A Barcelona szép gólokkal hozta a kötelezőt az Oviedo ellen

Spanyol labdarúgás
2026.01.25. 23:00

Nem volt kérdés: az Atlético a Mallorca legyőzésével folytatta menetelését

Spanyol labdarúgás
2026.01.25. 16:25
Ezek is érdekelhetik