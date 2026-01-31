Rengeteg helyzetet elhibázott, de így is simán nyert a Barcelona Elchében
SPANYOL LA LIGA
22. FORDULÓ
ELCHE–BARCELONA 1–3 (1–2)
Elche, Manuel Martínez Valero Stadion, 31 233 néző. Vezette: A. Ruíz
ELCHE: I. Pena – J. Donald, Chust, Affengruber (Petrot, 74.), A. Pedrosa – Diangana (M. Neto, 60.), R. Mendoza, Aguado (Redondo, 56.), Valera – Á. Rodríguez (Cepeda, 74.), André Silva (Boayar, 60.). Vezetőedző: Eder Sarabia
BARCELONA: J. García – Koundé (R. Araújó, 84.), Cubarsí, E. García, A. Balde – Dani Olmo (Bernal, 62.), F. de Jong, Fermín López (M. Casadó, 84.) – Lamine Yamal, Ferran Torres (Lewandowski, 62.), Raphinha (Rashford, a szünetben). Vezetőedző: Hansi Flick
Gólszerző: Á. Rodríguez (29.), ill. Lamine Yamal (6.), Ferran Torres (40.), Rashford (72.)
Nem várt könnyű mérkőzés a Barcelonára az Elche otthonában, hiszen az újonc hazaiak eddig mindössze egyszer kaptak a Manuel Martínez Valeróban a szezon során. Még a második helyen álló Real Madrid sem tudott nyerni Eder Sarabia csapatának otthonában.
A katalánok nem akarták a véletlenre bízni a dolgokat, Dani Olmo kiugratása után a kapust is kicselező Lamine Yamal már a hatodik percben megszerezte a mérkőzés első gólját. A 29. percben a hazaiak Álvaro Rodríguez 13 méteres lövésével még egyenlíteni tudtak, de ezután már szinte csak a vendégek voltak a pályán. A katalánok sorra dolgozták ki helyzeteiket a hazai kapu előtt, de sokáig úgy tűnt, nem tudnak újra betalálni. A 33. percben Ferran Torres három méterről pörgette a kapufára a labdát, majd a kipattanó a válláról szintén a kapufára perdült. A 40. percben az addig sok helyzetet rontó Ferran Torres Frenkie de Jong passza után 10 méterről lőtt a léc alá.
A második félidő elején Álvaro Rodríguez lövése után egyenlíthettek volna a hazaiak, a labda azonban a kapu mellé szállt. Egy perccel később Rodri Mendoza emelt a Barcelona kapujába, de nem örülhetett sokáig, mert lesen kapta a labdát. A találkozó a 72. percben dőlt el, a szünetben csereként beálló Marcus Rashford Yamal passza után négy méterről talált a léc alá. Győzelmével a Barcelona előnye négy pontra nőtt a tabella élén, de a Real Madrid majd csak vasárnap fog pályára lépni. 1–3
|A LA LIGA ÁLLÁSA
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Barcelona
|22
|18
|1
|3
|60–23
|+37
|55
|2. Real Madrid
|21
|16
|3
|2
|45–17
|+28
|51
|3. Atlético Madrid
|22
|13
|6
|3
|38–17
|+21
|45
|4. Villarreal
|21
|13
|3
|5
|39–23
|+16
|42
|5. Espanyol
|22
|10
|4
|8
|26–27
|–1
|34
|6. Betis
|21
|8
|8
|5
|34–27
|+7
|32
|7. Celta Vigo
|21
|8
|8
|5
|29–23
|+6
|32
|8. Real Sociedad
|21
|7
|6
|8
|29–29
|0
|27
|9. Osasuna
|22
|7
|5
|10
|26–27
|–1
|26
|10. Alaves
|22
|7
|4
|11
|20–27
|–7
|25
|11. Girona
|22
|6
|7
|9
|21–36
|–15
|25
|12. Elche
|22
|5
|9
|8
|30–32
|–2
|24
|13. Sevilla
|21
|7
|3
|11
|28–33
|–5
|24
|14. Athletic Bilbao
|21
|7
|3
|11
|20–30
|–10
|24
|15. Valencia
|21
|5
|8
|8
|22–33
|–11
|23
|16. Rayo Vallecano
|21
|5
|7
|9
|17–28
|–11
|22
|17. Getafe
|21
|6
|4
|11
|16–27
|–11
|22
|18. Mallorca
|21
|5
|6
|10
|24–33
|–9
|21
|19. Levante
|21
|4
|6
|11
|24–34
|–10
|18
|20. Oviedo
|22
|3
|7
|12
|12–34
|–22
|16
