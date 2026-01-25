Nem volt kérdés: az Atlético a Mallorca legyőzésével folytatta menetelését
Az Atlético jó formában várta a Mallorca elleni összecsapást, hiszen másfél hónapja nem szenvedett vereséget a La Ligában Diego Simeone csapata: három győzelem mellett egy döntetlen a mérlege, míg a szigetlakókat nehéz lenne jó formával „vádolni”, még akkor is ha legutóbb legyőzték a Bilbaót a bajnokságban, előtte három meccsen nem nyertek. Ennek megfelelően aztán az Atlético már az első félidőben felülmúlta a vendégeket a játék minden elemében – igaz annyira azért nem, hogy a pálya felboruljon, de azért Alexander Sörloth révén a félidő közepe felé közeledve sikerült a vezetést megszerezni. A játék a második félidőben sem változott lényegesen, fölényét a vendéglátó egylet a hajrára fordulva tudta gólokban is érvényre juttatni: előbb egy veszélytelen beadást pofozott a saját kapujába Dávid López a 75. percben, majd Thiago Almada egy szöglet után szép egyéni akció végén lőtt a léc alá 14 méterről.
Ezzel az Atlético sorozatban ötödik bajnokiján is veretlen maradt, és továbbra is a harmadik helyen áll a tabellán.
SPANYOL LA LIGA
21. FORDULÓ
Atlético Madrid–Mallorca 3–0 (Sörloth 22., D. López 75. – öngól, T. Almada 87.)
KÉSŐBB
16.15: Barcelona–Oviedo (Tv: Spíler2)
18.30: Real Sociedad–Celta Vigo (Tv: Spíler2)
21.00: Alavés–Betis (Tv: Spíler2)
A FORDULÓ TOVÁBBI PROGRAMJA
Hétfőn játsszák
21.00: Girona–Getafe (Tv: Spíler2)
Szombaton játszották
Villarreal–Real Madrid 0–2 (K. Mbappé 47., 90+4. – a másodikat 11-esből)
Rayo Vallecano–Osasuna 1–3 (Ciss 59., ill. Budimir 29., Vertrouwd 90+1. – öngól, Osambela 90+4.)
Valencia–Espanyol 3–2 (Duro 16., Cömert 59., Ramazani 90+4. – 11-esből, ill. Terrats 55., Copete 79. – öngól)
Sevilla–Athletic Bilbao 2–1 (P. Fernández 42., A. Adams 56. – 11-esből, ill. R. Navarro 40.)
Pénteken játszották
Levante–Elche 3–2 (P. Martínez 50., Dela 68., Matturro 90+6., ill. Á. Rodríguez 11., Boajar 90+2.)
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Real Madrid
|21
|16
|3
|2
|45–17
|+28
|51
|2. Barcelona
|20
|16
|1
|3
|54–22
|+32
|49
|3. Atlético Madrid
|21
|13
|5
|3
|38–17
|+21
|44
|4. Villarreal
|20
|13
|2
|5
|37–21
|+16
|41
|5. Espanyol
|21
|10
|4
|7
|25–25
|0
|34
|6. Betis
|20
|8
|8
|4
|33–25
|+8
|32
|7. Celta Vigo
|20
|8
|8
|4
|28–20
|+8
|32
|8. Osasuna
|21
|7
|4
|10
|24–25
|–1
|25
|9. Elche
|21
|5
|9
|7
|29–29
|0
|24
|10. Real Sociedad
|20
|6
|6
|8
|26–28
|–2
|24
|11. Sevilla
|21
|7
|3
|11
|28–33
|–5
|24
|12. Athletic Bilbao
|21
|7
|3
|11
|20–30
|–10
|24
|13. Girona
|20
|6
|6
|8
|20–34
|–14
|24
|14. Valencia
|21
|5
|8
|8
|22–33
|–11
|23
|15. Rayo Vallecano
|21
|5
|7
|9
|17–28
|–11
|22
|16. Mallorca
|21
|5
|6
|10
|24–33
|–9
|21
|17. Getafe
|20
|6
|3
|11
|15–26
|–11
|21
|18. Alaves
|20
|5
|4
|11
|16–25
|–9
|19
|19. Levante
|20
|4
|5
|11
|24–34
|–10
|17
|20. Oviedo
|20
|2
|7
|11
|11–31
|–20
|13