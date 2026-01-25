Nemzeti Sportrádió

Nem volt kérdés: az Atlético a Mallorca legyőzésével folytatta menetelését

H. Á.H. Á.
2026.01.25. 16:25
Europa Press SportsHárom gólnak örülöhettek a madridiak (Fotó: Getty Images)
Real Mallorca Atlético Madrid spanyol bajnokság La Liga
Az Atlético Madrid hazai pályán 3–0-ra nyert a vendég Real Mallorca ellen a spanyol labdarúgó-élvonal 21. fordulójának vasárnapi első mérkőzésén.

Az Atlético jó formában várta a Mallorca elleni összecsapást, hiszen másfél hónapja nem szenvedett vereséget a La Ligában Diego Simeone csapata: három győzelem mellett egy döntetlen a mérlege, míg a szigetlakókat nehéz lenne jó formával „vádolni”, még akkor is ha legutóbb legyőzték a Bilbaót a bajnokságban, előtte három meccsen nem nyertek. Ennek megfelelően aztán az Atlético már az első félidőben felülmúlta a vendégeket a játék minden elemében – igaz annyira azért nem, hogy a pálya felboruljon, de azért Alexander Sörloth révén a félidő közepe felé közeledve sikerült a vezetést megszerezni. A játék a második félidőben sem változott lényegesen, fölényét a vendéglátó egylet a hajrára fordulva tudta gólokban is érvényre juttatni: előbb egy veszélytelen beadást pofozott a saját kapujába Dávid López a 75. percben, majd Thiago Almada egy szöglet után szép egyéni akció végén lőtt a léc alá 14 méterről.

Ezzel az Atlético sorozatban ötödik bajnokiján is veretlen maradt, és továbbra is a harmadik helyen áll a tabellán.

 

SPANYOL LA LIGA
21. FORDULÓ
Atlético Madrid–Mallorca 3–0 (Sörloth 22., D. López 75. – öngól, T. Almada 87.)

KÉSŐBB
16.15: Barcelona–Oviedo (Tv: Spíler2)
18.30: Real Sociedad–Celta Vigo (Tv: Spíler2)
21.00: Alavés–Betis (Tv: Spíler2)

A FORDULÓ TOVÁBBI PROGRAMJA
Hétfőn játsszák
21.00: Girona–Getafe (Tv: Spíler2)
Szombaton játszották
Villarreal–Real Madrid 0–2 (K. Mbappé 47., 90+4. – a másodikat 11-esből)
Rayo Vallecano–Osasuna 1–3 (Ciss 59., ill. Budimir 29., Vertrouwd 90+1. – öngól, Osambela 90+4.)
Valencia–Espanyol 3–2 (Duro 16., Cömert 59., Ramazani 90+4. – 11-esből, ill. Terrats 55., Copete 79. – öngól)
Sevilla–Athletic Bilbao 2–1 (P. Fernández 42., A. Adams 56. – 11-esből, ill. R. Navarro 40.)
Pénteken játszották
Levante–Elche 3–2 (P. Martínez 50., Dela 68., Matturro 90+6., ill. Á. Rodríguez 11., Boajar 90+2.)

AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGk 
1. Real Madrid21163245–17+28 51 
2. Barcelona20161354–22+32 49 
3. Atlético Madrid21135338–17+21 44 
4. Villarreal20132537–21+16 41 
5. Espanyol21104725–2534 
6. Betis2088433–25+8 32 
7. Celta Vigo2088428–20+8 32 
8. Osasuna21741024–25–1 25 
9. Elche2159729–2924 
10. Real Sociedad2066826–28–2 24 
11. Sevilla21731128–33–5 24 
12. Athletic Bilbao21731120–30–10 24 
13. Girona2066820–34–14 24 
14. Valencia2158822–33–11 23 
15. Rayo Vallecano2157917–28–11 22 
16. Mallorca21561024–33–9 21 
17. Getafe20631115–26–11 21 
18. Alaves20541116–25–9 19 
19. Levante20451124–34–10 17 
20. Oviedo20271111–31–20 13 

 

 

