Nem volt kérdés: az Atlético a Mallorca legyőzésével folytatta menetelését

Az Atlético jó formában várta a Mallorca elleni összecsapást, hiszen másfél hónapja nem szenvedett vereséget a La Ligában Diego Simeone csapata: három győzelem mellett egy döntetlen a mérlege, míg a szigetlakókat nehéz lenne jó formával „vádolni”, még akkor is ha legutóbb legyőzték a Bilbaót a bajnokságban, előtte három meccsen nem nyertek. Ennek megfelelően aztán az Atlético már az első félidőben felülmúlta a vendégeket a játék minden elemében – igaz annyira azért nem, hogy a pálya felboruljon, de azért Alexander Sörloth révén a félidő közepe felé közeledve sikerült a vezetést megszerezni. A játék a második félidőben sem változott lényegesen, fölényét a vendéglátó egylet a hajrára fordulva tudta gólokban is érvényre juttatni: előbb egy veszélytelen beadást pofozott a saját kapujába Dávid López a 75. percben, majd Thiago Almada egy szöglet után szép egyéni akció végén lőtt a léc alá 14 méterről.

Ezzel az Atlético sorozatban ötödik bajnokiján is veretlen maradt, és továbbra is a harmadik helyen áll a tabellán.

SPANYOL LA LIGA

21. FORDULÓ

Atlético Madrid–Mallorca 3–0 (Sörloth 22., D. López 75. – öngól, T. Almada 87.)

KÉSŐBB

16.15: Barcelona–Oviedo (Tv: Spíler2)

18.30: Real Sociedad–Celta Vigo (Tv: Spíler2)

21.00: Alavés–Betis (Tv: Spíler2)

A FORDULÓ TOVÁBBI PROGRAMJA

Hétfőn játsszák

21.00: Girona–Getafe (Tv: Spíler2)

Szombaton játszották

Villarreal–Real Madrid 0–2 (K. Mbappé 47., 90+4. – a másodikat 11-esből)

Rayo Vallecano–Osasuna 1–3 (Ciss 59., ill. Budimir 29., Vertrouwd 90+1. – öngól, Osambela 90+4.)

Valencia–Espanyol 3–2 (Duro 16., Cömert 59., Ramazani 90+4. – 11-esből, ill. Terrats 55., Copete 79. – öngól)

Sevilla–Athletic Bilbao 2–1 (P. Fernández 42., A. Adams 56. – 11-esből, ill. R. Navarro 40.)

Pénteken játszották

Levante–Elche 3–2 (P. Martínez 50., Dela 68., Matturro 90+6., ill. Á. Rodríguez 11., Boajar 90+2.)