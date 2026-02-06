Gera Dániel: Diósgyőrből Iránba; interjú Gyulay Zsolttal

A Nemzeti Sport pénteki számából ajánljuk:



A téli szünet egyik, ha nem a legváratlanabb átigazolása volt Gera Dánielé: Diósgyőrből Iránba, a Perszepolisz csapatába szerződött. A négyszeres válogatott futballista máris túl van két bajnoki mérkőzésen. „A korábbi kapus, Ivan Rados szólt: lenne ez a lehetőség, mit szólnék hozzá – idézte fel az új kaland kezdetét lapunk kérésére a DVTK immár csak korábbi játékosa. – Minden újdonság érdekel, és amúgy is van bennem egy kis nyughatatlanság. Az első benyomások? Meglepett a játék intenzitása. Az iráni bajnokságról a korábban az itteni Szepahanban játszó Koman Vladimirt faggattam, nagyjából tudtam, mire készülhetek, de az első két mérkőzés így is tartogatott meglepetéseket.”

Március 25-én lesz 100 éve, hogy megszületett a háromszoros olimpiai bajnok bokszlegenda, Papp László. A nagy utód, Kovács István vezette Magyar Ökölvívók Szövetsége méltó módon készül a centenárium megünneplésére. „A legjobbjainkat szorítóba szólítjuk, de nem egy nagy versenyt rendezünk nekik, hanem csak megjelenési lehetőséget, hogy ők is tisztelegjenek Laci bácsi emléke előtt a Koltai Jenő Sportközpont küzdőterén rendezendő gálavacsora mellett – mondta a lapunknak Kovács István. – A Magyar Posta a századik születésnapra emlékívet ad ki, a Magyar Nemzeti Bank két verzióban érméket bocsát ki, az egyik nagy ruházati cég Papp László-kollekcióval készül. Ezen a napon iktatjuk be az első tagokat a Magyar Ökölvívó Hírességek Csarnokába.”

Gyulay Zsoltot a Magyar Olimpiai Bizottság közgyűlése 2022. január 29-én választotta meg elnöknek, napokon belül pedig már indult is a pekingi téli olimpiára. Az elnök természetesen ott lesz Milánóban is a téli játékokon, ahol 15 tagú csapat képviseli a magyar színeket. „Az 544 magyar olimpiai éremből tízet nyertünk téli olimpián, ettől függetlenül igenis fontosak nekünk a téli sportágak is – mondta lapunknak Gyulay Zsolt. – Való igaz, ezúttal nincsenek olyan érmes esélyeink, mint voltak négy esztendővel ezelőtt, ennek ellenére bízom a sportolóinkban, úgy gondolom, mindannyian helyt fognak állni. Jó lenne pontot szerezni, még inkább jó lenne elcsípni egy érmet – mindenekelőtt természetesen a Pavlova, Sviatchenko műkorcsolyapárosra gondolok.”

