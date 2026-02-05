Nemzeti Sportrádió

Értékelje a magyar női vízilabda-válogatott Európa-bajnoki teljesítményét!

2026.02.05. 21:32
Értékelje a magyar női vízilabda-válogatott teljesítményét (Fotó: MVLSZ)
NS-értékelés értékelés női vízilabda Eb női vízilabda Eb 2026 magyar női vízilabda-válogatott női vízilabda Európa-bajnokság
Mint ismert, a magyar női vízilabda-válogatott ezüstérmet szerzett a 2026-os funchali vízilabda Európa-bajnokságon, miután a fináléban ötméteresekkel kikapott Hollandia ellen. Értékelje Cseh Sándor szövetségi kapitány és a játékosok Európa-bajnoki teljesítményét!

 

NŐI VÍZILABDA EURÓPA-BAJNOKSÁG
DÖNTŐ
MAGYARORSZÁG–HOLLANDIA 10–10 (3–1, 1–4, 2–2, 4–3) – ötméteresekkel 3–5
Funchal. V: Bouchez (francia), Schopp (német)

Vízilabda
1 órája

A szétlövésben ezúttal alulmaradt, Európa-bajnoki ezüstérmes a magyar női vízilabda-válogatott

A hollandok megvédték Eb-címüket, miután egy ötméterest sem hibáztak el a fináléban.

 

 

Ezek is érdekelhetik