Jégkorong: négy korosztályos fiúválogatott lépett pályára
Három vereség, egy győzelem a korosztályos jégkorong-válogatottak mérlege csütörtökön.
Csütörtökön négy fiú utánpótlás jégkorong-válogatott is felkészülési tornán szerepelt. Az U18-asok 3–2-re maradtak alul az olaszokkal szemben a Tüskecsarnokban, az U17-esek a litvániai Kaunasban kikaptak 7–3-ra Lengyelországtól. Az U16-osok lengyelországi Tychyben 3–0-ra verték az olaszokat, míg az U15-ösök Szombathely 4–0-s vereséget szenvedtek Olaszország ellen.
CSÜTÖRTÖKI KOROSZTÁLYOS FIÚVÁLOGATOTT MÉRKŐZÉSEK
U18, Tüskecsarnok
Magyarország–Olaszország 2–3 (0–1, 1–2, 1–0)
U17, Kaunas (Litvánia)
Magyarország–Lengyelország 3–7 (2–1, 0–2, 1–4)
U16, Tychy (Lengyelország)
Magyarország–Olaszország 3–0 (0–0, 1–0, 2–0)
U15, Szombathely
Magyarország–Olaszország 0–4 (0–0, 0–1, 0–3)
(Kiemelt képünk forrása: MJSZ)
