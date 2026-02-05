Nemzeti Sportrádió

Jégkorong: négy korosztályos fiúválogatott lépett pályára

UP-info utanpotlassport.huUP-info utanpotlassport.hu
Vágólapra másolva!
2026.02.05. 20:34
null
Címkék
jégkorong utánpótlás utánpótlássport
Három vereség, egy győzelem a korosztályos jégkorong-válogatottak mérlege csütörtökön.

Csütörtökön négy fiú utánpótlás jégkorong-válogatott is felkészülési tornán szerepelt. Az U18-asok 3–2-re maradtak alul az olaszokkal szemben a Tüskecsarnokban, az U17-esek a litvániai Kaunasban kikaptak 7–3-ra Lengyelországtól. Az U16-osok lengyelországi Tychyben 3–0-ra verték az olaszokat, míg az U15-ösök Szombathely 4–0-s vereséget szenvedtek Olaszország ellen.

CSÜTÖRTÖKI KOROSZTÁLYOS FIÚVÁLOGATOTT MÉRKŐZÉSEK

U18, Tüskecsarnok
Magyarország–Olaszország 2–3 (0–1, 1–2, 1–0)

U17, Kaunas (Litvánia)
Magyarország–Lengyelország 3–7 (2–1, 0–2, 1–4) 

U16, Tychy (Lengyelország)
Magyarország–Olaszország 3–0 (0–0, 1–0, 2–0)

U15, Szombathely
Magyarország–Olaszország 0–4 (0–0, 0–1, 0–3)

(Kiemelt képünk forrása: MJSZ)

jégkorong utánpótlás utánpótlássport
TOVÁBBI KOROSZTÁLYOS HÍREK
Legfrissebb hírek

Férfi hokiválogatottunknak nem kedvezett a hosszabbítás Norvégia ellen

Jégkorong
26 perce

Sportlövészet: Európa-bajnok az U16-os légpuskás csapat Burgaszban

Utánpótlássport
3 órája

Karate: Mátraháza után jöhet Ciprus

Utánpótlássport
6 órája

Asztalitenisz: Lei Balázs nagyszerű formában kezdte az évet

Utánpótlássport
11 órája

Vívás: kiélezett küzdelem a junior férfi párbajtőrözők ranglistáján

Utánpótlássport
13 órája

Jégkorong: mindkét fiúválogatott győzött szerdán

Utánpótlássport
Tegnap, 17:52

Tíz jégkorongozó, akire érdemes figyelni Milánóban

Téli olimpia 2026
Tegnap, 17:21

Sportlövészet: kezdődik az U16-os és U18-as Eb Burgaszban

Utánpótlássport
Tegnap, 10:40
Ezek is érdekelhetik