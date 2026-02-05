Jégkorong: négy korosztályos fiúválogatott lépett pályára

Csütörtökön négy fiú utánpótlás jégkorong-válogatott is felkészülési tornán szerepelt. Az U18-asok 3–2-re maradtak alul az olaszokkal szemben a Tüskecsarnokban, az U17-esek a litvániai Kaunasban kikaptak 7–3-ra Lengyelországtól. Az U16-osok lengyelországi Tychyben 3–0-ra verték az olaszokat, míg az U15-ösök Szombathely 4–0-s vereséget szenvedtek Olaszország ellen.

CSÜTÖRTÖKI KOROSZTÁLYOS FIÚVÁLOGATOTT MÉRKŐZÉSEK



U18, Tüskecsarnok

Magyarország–Olaszország 2–3 (0–1, 1–2, 1–0)



U17, Kaunas (Litvánia)

Magyarország–Lengyelország 3–7 (2–1, 0–2, 1–4)



U16, Tychy (Lengyelország)

Magyarország–Olaszország 3–0 (0–0, 1–0, 2–0)



U15, Szombathely

Magyarország–Olaszország 0–4 (0–0, 0–1, 0–3)

(Kiemelt képünk forrása: MJSZ)